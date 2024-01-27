NBA｜當錫轟73分成現役第一人　外媒驚嘆高比81分紀錄或今季被破

當錫（Luka Doncic）在面對鷹隊的常規賽中，獨力轟入73分，助獨行俠以148：143取勝。

這名斯洛文尼亞球星超越米曹（Donovan Mitchell）及尼拉特（Damian Lillard），成為現役NBA單場得分最高球員。



當錫今仗首節便攻入18分，半場結束時已斬獲41分，打破獨行俠名宿奴域斯基（Dirk Nowitzki）留下的半場34分隊史紀錄。

當錫今仗可謂無人能擋，對手多次夾擊亦未能奏效。（路透社）

雖然當錫無人能擋，可鷹隊整體發揮出色，雙方比數爭持不下，該名獨行俠球星得分即使一路攀升至60、70分，仍無法提前「打卡收工」，最終在完場前58秒射入罰球，將此仗得分定格在73分，打破獨行俠隊史紀錄，同時成為NBA史上單場得分並列第4高的球員。

此外，這名斯洛文尼亞球星還貢獻10次籃板及7次助攻，全場33次出手入25球，命中率超過75.8%，三分亦13射8中，表現極具效率。

當錫今場三分13射8中，內外線均如入無人之境。（路透社）

周二（23日）76人球星艾比迪（Joel Embiid）才轟入70分，可這項今季最高得分紀錄僅保持4天便被打破，不少美國媒體包括ESPN均好奇，傳奇球星高比拜仁（Kobe Bryant）的單場81分紀錄（排名歷史第2），會否在今季被打破？甚至是「史前巨獸」張伯倫（Wilt Chamberlain）從1962年保持至今的100分紀錄，今季也被改寫？