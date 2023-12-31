2023回顧．張國銓｜學籃球6年便打亞運　港籃櫻木花道純粹的愛

2023年，香港首次派隊出戰亞運會三人籃球賽，作為男子港隊成員之一的張國銓，今年初嘗打甲一、入港隊的滋味，能出戰亞運，對他來說更是不可思議，全因這備受肯定的一年，只是他籃球生涯的第6年。

就像《男兒當入樽》（SLAM DUNK）的主角櫻木花道一樣，張國銓憑一腔熱血和傻勁學打籃球，他說：「我跟櫻木一樣是大前鋒，一樣遲起步，不一樣的是，他一開始因為愛晴子而打籃球，但我就是愛籃球。」



第一次認識張國銓，是一場大專盃小組賽，當時他全場攻下27分，在禁區將1.91米壯碩身型發揮得淋漓盡致，一問之下才發現，他本是田徑的三級跳運動員，18歲才「半途出家」。

【張國銓專訪】三人籃球港隊成員張國銓。（鄭子峰攝）

雖然是籃球員，阿銓卻不像是善於社交的外向人，反倒有種「籃球仔」少見的憨厚。他笑道自己中學在三級跳成績平平，更莫想要入港隊；小時候因為讀書成績不好，說話又不算風趣，好像做什麼都很一般，阿銓說，自己是不算太有自信：「我無嘢叻，什麼都做不好。中學玩三級跳都只在B Grade時拿過一次學界田徑銀牌，連打機都唔叻，你跟我聊天可能都覺得，我講嘢都唔叻。」

不過，阿銓一次經過籃球場，發現晚上很多人打球，便「膽粗粗」去打，「18歲先知咩叫街場。」阿銓笑說，因為籃球，在街場認識不少朋友，自己在籃下的身高優勢，入球的清脆聲音，他一試便愛上，讓他找到從未有過的自信，甚至是第二種人生。

【張國銓專訪】6年間由街場不會打球的黃毛小子變成港隊。（鄭子峰攝）

【張國銓專訪】從籃球上獲得成就感。（鄭子峰攝）

自覺什麼都做不好 卻在籃球場上得到成功感

他由一個聯和墟街場上不太懂打籃球的男生，慢慢由搶籃板、補籃、射籃底學起，再隨私人聯賽球隊練習，接觸團隊籃球。到入讀VTC（職業訓練局）後加入大專隊，才真正踏上正規籃球的路，「（當時我）幾乎沒有技術可言。」阿銓笑說，因為起步遲，技術、籃球知識都比同齡人差，曾感覺自己好像怎樣努力，都達不到隊友的高度。

「（有沒有）想放棄？也沒有。唔識打便好好練球，那段時間可能是練最多球的日子，一星期6天，練球會、大專隊，還一直練私League隊，再加操練個人技術如運球、射球。」單憑一股傻勁，堅持練球，最後會不會有收穫？不知道，他只知道，籃球帶給他快樂。當然，眼見大專球員們一個個打上甲組，他也曾想「如果可以打上甲組，甚至甲一，就好了」。今年，他不單達成目標，更有意料之外的收穫。

選到就打 三籃港隊純粹一試

今年年初，在球會教練的提醒下，阿銓參加了亞運U23三人籃球隊選拔。「純粹試一下。因為三人賽講求個人技術，但我本來就沒有個人技術。」阿銓大笑，自己之前不會單打上籃，三分又不準，所有三人籃球需要的特質都沒有：「抱住一個選到就打，選不到就算的心態，我真的沒有想這麼多。」

【張國銓專訪】在街場入樽，讓不少小朋友驚訝。（鄭子峰攝）

籃球生涯6年 由初學者到港隊

殊不知，云云15個甲組球員中，阿銓脫穎而出，留到最後的四人名單，與南華球員曾湛元、林民琪和東方球員黃浩賢組成三人男籃港隊。

他憶述：「我是真的嚇到。」因為6年之間，他由不會打籃球變成港隊球員。

「代表港隊，還要是三打三，一出（外比賽）就是亞運？是香港籃球員眼中最高水平的賽事，做夢都不會想到。」雖然最後在亞運小組賽止步，但阿銓已覺得這趟旅程不可思議。訪問半個多小時，阿銓很常說道「沒有想這麼多」，也自認屬「傻更更」那一類男生，打籃球純粹就是喜歡，什麼港隊、甲一，都是意外收穫，也從不是他打籃球的目的。

【張國銓專訪】（鄭子峰攝）

打籃球的初心是⋯⋯

這天，我們相約在他第一次打球的聯和墟，當攝影師要求阿銓嘗試入樽，他一躍起，旁邊約7、8個小朋友頓時目光聚焦在他身上，全都驚嘆起來，更拿出手機拍片。一個小學生問我：「他是港隊嗎？他是球星嗎？」未待回應，他便又「嘩⋯⋯」一邊拿出手機，拍下阿銓的上籃。

【張國銓專訪】（鄭子峰攝）

「（能加入）港隊和甲一，對我是肯定，但⋯⋯」阿銓收起笑容，認真起來，「我打籃球，不是為了這兩件事。港隊和甲一，簡單地說，名氣不是我打籃球的原因。」

他是「球星」嗎？阿銓自認不是。

吞吞吐吐好一陣子，他卻說不出一個具體堅持打籃球的初心，但喜歡又何需強求一個理由？「就是喜歡。」喜歡入球的感覺，喜歡練球後大汗淋漓的努力證明，喜歡贏球的喜悅，也喜歡輸球後用力追求進步的自己。

【張國銓專訪】（鄭子峰攝）

籃球可以很純粹

「就算以後沒有球隊要你，不再是港隊，你也會打籃球？」我打趣的問。

「會。」阿銓斬釘截鐵地回道。「這是我人生中做得最好，也是最喜歡的一件事。就算沒有球隊、港隊，我可以打街場。不，就算沒有人跟我打球，我都會自己一個人繼續打。」他說。

籃球場上，阿銓就像櫻木花道，一樣用拼勁彌補不足，一樣在籃下搶板、補籃，一樣埋頭苦練，直到獲得上陣時間，一樣憑住一股不愛多想的傻勁。可是，當我們一談到「喜歡」，他便收起傻笑，認真且堅定，表達籃球對自己的意義，「籃球是我唯一最愛的，它給了我新的自己（自我認同）和人生。」

【張國銓專訪】（鄭子峰攝）

過完天道酬勤的2023年，2024年，阿銓為自己所追求的進步，定了一個具體的方向，「我好想試下職業，好想。」他笑道，不知有否球隊看得上自己，但不管如何，自己都會向此目標繼續埋頭苦幹，「我好像，真的好似櫻木花道。」他笑道。

【後記：2023年，香港籃球有許多大小事：聯賽重啟、男籃亞運資格事件、女籃銀牌場地問題等，讓球員和熱愛香港籃球的每位，都思考了不少香港籃球的前景、發展問題。眼見外界發表意見和建議的，大有人在，筆者卻在一次次採訪總會時，未見有明確的發展計劃或方針，難免有人失望。2023年的第一天，筆者望能以梁兆華和張國銓的專訪，讓香港籃球人憶起喜歡籃球，這一份純粹的感覺，做好自己，對籃球繼續抱住一絲希望的心情迎接2024年。】