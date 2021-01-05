【韓國時尚】新品牌AMOMENTO性價比極高　簡約包袋挑戰高質日系

一物
撰文：
最後更新日期：

韓風時裝席捲全球，但細心觀察會發現，所謂的韓國衫，其根源神髓很多都是來自鄰國日本。

韓國服飾品牌AMOMENTO，2016年才由Lee Mee-Kung所創立。（AMOMENTO）

像今次介紹的韓國服飾品牌AMOMENTO，2016年才由Lee Mee-Kung創立，短短數年間已邁向國際，獲得WOODWOOD、LA GARCONNE、SSENSE等著名時裝店垂青，引入其產品，聲名鵲起。

不過環顧AMOMENTO的服裝設計，大致上都是典型不過的簡潔中性風格，略顯鬆身的Normcore西裝、大褸、牛仔褲，雖然易於配襯，卻是坊間千百個同類型品牌的其中之一，未見太大獨特性。

UNIQLO與Marimekko再度聯手　限量經典北歐印花羽絨陪你同步過冬
Jil Sander｜為WFH而設系列優雅依然　手袋如何平衡極簡與實用？
Moncler全面收購Stone Island　地上最強Outdoor服飾王國從此誕生
【Paul Smith】英倫時裝大師獨愛迷你車　由簽名條子走進未來世界
藤原浩│fragment聯乘潮流網　THOR儲物箱、Fire-King咖啡杯最矚目

MOMENTO Beige Tote Bag才是品牌的焦點。（SSENSE）

SSENSE有售，才不過$331HKD的價錢。（SSENSE）

反而品牌款式不多的包袋設計，卻充滿驚喜，例如兩款AMOMENTO Beige Tote Bag，以米白色尼龍作主物料，細緻的垂摺處理，結合僧侶包的簡約設計和膀帶標誌性的蝴蝶結，遠看之下的確充滿Wabi-sabi色彩的蟬意，也和一眾日系製作的簡約帆布袋，有着異曲同工之妙。

日牌CHACOLI設計：

眼見深受日本Dover Street Market力捧的日牌CHACOLI，其白色布袋要盛惠數千大元，現在韓國出品的AMOMENTO，雖然以尼龍製造，但外表風韻有七成相近之餘，價錢卻是十分之一，性價比堪稱最高。

【CHANEL】最反叛皇室成員當品牌大使　認識Charlotte Casiraghi
Stone Island被Moncler收購後　兩個消失的同門品牌卻起死回生？
聖誕禮物2020｜最難玩設計　英國藝術家「砌圖中的砌圖」愚人愚己
MOONSTAR│曾聯乘FENDI　日本145年歷史鞋王　打造高級皮革休閒鞋
【IKEA】宜家澀谷新店開幕　鯊魚、恐龍布公仔化身漫畫主角出單品
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。