【韓國時尚】新品牌AMOMENTO性價比極高　簡約包袋挑戰高質日系

韓風時裝席捲全球，但細心觀察會發現，所謂的韓國衫，其根源神髓很多都是來自鄰國日本。

韓國服飾品牌AMOMENTO，2016年才由Lee Mee-Kung所創立。（AMOMENTO）

像今次介紹的韓國服飾品牌AMOMENTO，2016年才由Lee Mee-Kung創立，短短數年間已邁向國際，獲得WOODWOOD、LA GARCONNE、SSENSE等著名時裝店垂青，引入其產品，聲名鵲起。

不過環顧AMOMENTO的服裝設計，大致上都是典型不過的簡潔中性風格，略顯鬆身的Normcore西裝、大褸、牛仔褲，雖然易於配襯，卻是坊間千百個同類型品牌的其中之一，未見太大獨特性。

MOMENTO Beige Tote Bag才是品牌的焦點。（SSENSE）

SSENSE有售，才不過$331HKD的價錢。（SSENSE）

反而品牌款式不多的包袋設計，卻充滿驚喜，例如兩款AMOMENTO Beige Tote Bag，以米白色尼龍作主物料，細緻的垂摺處理，結合僧侶包的簡約設計和膀帶標誌性的蝴蝶結，遠看之下的確充滿Wabi-sabi色彩的蟬意，也和一眾日系製作的簡約帆布袋，有着異曲同工之妙。



日牌CHACOLI設計：

眼見深受日本Dover Street Market力捧的日牌CHACOLI，其白色布袋要盛惠數千大元，現在韓國出品的AMOMENTO，雖然以尼龍製造，但外表風韻有七成相近之餘，價錢卻是十分之一，性價比堪稱最高。