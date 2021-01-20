Jil Sander變天！Maison Margiela母企提收購　意大利製造成關鍵

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-01-20 20:18

時裝零售市道雖然淡如水，但品牌之間的股權收購戰，卻異常熾熱。

Jil Sander的未來動向，實在值得期待。（Jil Sander）

單單是過去一兩個月，The North Face、Vans母公司VF才成功收購Supreme，Moncler亦併購了競爭對手Stone Island，而關於意大利時裝集團OTB（Only The Brave）將會洽購Jil Sander的消息，亦在業界流傳了一個月有多，正當大家以為是「流料」之際，今日卻傳來最新消息：OTB已經向權威時裝媒體WWD確認，目前正在和Jil Sander日本母公司Onward Holdings Co. Ltd進行的獨家談判，已進入最後直路的階段，相信未來短時間就會有定案。

很多人也忘記了Raf Simons曾帶領過Jil Sander似的。（PETRIe）

作為當前時裝界人氣炸子雞，其實Onward Holdings自2008年從Change Capital Partners LLP收購Jil Sander後，路途也絕非一帆風順，2012年Raf Simons離任創意總監後，品牌迅即進入冰河時期，期間哪怕是始創人Jil Sander第三度回朝，還是Rodolfo Paglialunga的力挽狂瀾，這個德國經典極簡品牌始終浮浮沉沉，難以回到一線品牌之列。

Luke & Lucie Meier夫妻檔。（FT）

直至2017年Onward Holdings突然來一趟神來之筆，邀請OAMC品牌主理人Luke Meier與其妻子Lucie Meier，以Luke & Lucie Meier之名義出任Jil Sander創意總監，品牌才得以強勢回歸。

近年的Jil Sander當真是脫胎換骨。（EVA AL DESNUDO）

與Arc'teryx打造聯乘系列將會在今年秋冬時間登場。（一物）

以一貫的Minimalism作為基軸，擁有街頭時裝背景的Luke Meier（Supreme前創意總監），卻總能夠畫龍點睛地將當時得令的街頭或軍事潮流融入設計之中，恰如其分地加入點點字樣Logo，也將Street Fashion的剪影注入簡約時裝中去，更迎合大勢所趨玩聯乘，與Arc'teryx合作系列等等，凡此種種都令品牌作品大受歡迎，名利雙收，終引起OTB集團興趣。

意大利時裝集團OTB（Only The Brave）旗下擁有多個人氣品牌。（Only The Brave）

以Diesel牛仔褲起家的OTB創立人Renzo Rosso是意大利時裝界的傳奇人物。（Only The Brave）

OTB回應WWD收購Jil Sander的聲明中，強調之所以向Onward Holdings提出洽購，除了因為深信品牌的市場營銷能力外，Jil Sander產品每每由意大利製造，也是重要原因，要知道OTB源自意大利布雷甘澤，旗下很多品牌如Diesel、Marni和Maison Margiela等，都是源自意大利或交由當地工場製造，所以將Jil Sander歸納其中，必定會進一步強大Made In Italy的聲譽和市場地位，著實為深謀遠慮之一著。