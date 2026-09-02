東京探店攻略！Supreme克羅心GR8等原宿/澀谷/中目黑16間必逛潮店

每逢連假與旅遊旺季，日本東京始終是很多人的熱門首選。除了美食、景點與各種期間限定活動之外，對喜歡潮流與時尚的人來說，東京更是每次造訪都有新東西可以挖的購物重鎮。從品牌旗艦店林立的原宿、聚集新世代潮流文化的澀谷，到風格更加鮮明的中目黑，不同街區各自發展出獨特的選物與逛街路線。



這次特別整理原宿、澀谷與中目黑三大時尚熱區共16間人氣潮店與選貨空間，無論想找日本限定單品、設計師品牌、球鞋、古著，還是單純想感受東京最新的街頭風格，都可以直接收進下一趟東京行程。

一、日本東京16間必逛潮店：南青山區

1. Chrome Hearts 南青山旗艦店

如果說東京有哪一間店能讓人光是站在門口就感受到氣場，那一定是Chrome Hearts克羅心南青山旗艦店。從霸氣且佈滿藤蔓充滿神秘感的水泥外觀。到內部高飾金屬細節以及有挑高的格局，這裡不只是展示單品的空間那麼簡單，更像一座哥德藝術殿堂。

由於品牌深植精工手工藝文化，門市常有限定款或旗艦限定配件，是收藏玩家必訪聖地，只不過荷包確實也會很傷啊！

Chrome Hearts 南青山旗艦店

地址：東京都港區南青山 6 丁目 3−14（〒107-0062）



二、日本東京16間必逛潮店：原宿區

2. Supreme

街頭文化的代名詞Supreme，自1994年成立以來始終是潮流圈的指標，其位於原宿的門市更是亞洲首間官方直營店。店鋪空間寬敞，陳列風格極具品牌個性，從經典Box Logo到每季限定單品應有盡有。

由於日本店鋪每週六會限量上架新品，建議提早排隊卡位，否則熱門商品很可能轉眼就被搶光。

Supreme

地址：東京都澀谷區神宮前 4 丁目 32−7 神崎大樓 2 樓（〒150-0001）



3. HUMAN MADE

由創辦人NIGO主理的HUMAN MADE，以復古美式風格結合日式細節而廣受歡迎。雖然原宿本店空間不大，但基本款與當季主打品項都能找到。品牌標誌性的心型Logo與鴨子圖樣總能吸引目光。

若還想深度探索，可順路前往位於附近的HUMAN MADE OFFLINE STORE，不僅選品更齊全，還能在一旁的藍瓶（Blue Bottle Coffee）悠閒打卡。

HUMAN MADE

地址：東京都澀谷區神宮前 1 丁目 11−6 1 樓（〒150-0001）



4. STUDIOUS

STUDIOUS是專精於日本設計品牌的選貨店，自2008年創立後便致力推動日本時尚走向國際。在原宿的四間分店中，包括男裝與女裝專門空間，從Yohji Yamamoto、Issey Miyake到sulvam、kolor等，無不展現日系設計的獨特剪裁與質感。

店面風格極具現代感，是時尚愛好者深入了解日本時裝精髓的絕佳入口。

STUDIOUS

地址：東京都澀谷區神宮前 4 丁目 26−32 1 樓（〒150-0001）



5. GR8

想一次收集全球頂尖潮流品牌？那就不能錯過GR8。這家位於Laforet百貨內的旗艦級選物店，佔地廣大、風格強烈，從Raf Simons、Maison Margiela到國際小眾品牌通通收錄。

空間設計融合科技與藝術，滿牆的電視螢幕輪播影像裝置，加上日式植栽與特殊陳列，讓人有如進入一場視覺與潮流的沉浸式體驗。

GR8

地址：東京都澀谷區神宮前 1 丁目 11−6 Laforet 原宿 2.5 樓（〒150-0001）



6. NUBIAN

NUBIAN是原宿中極具口碑的潮流選貨店，集合Rick Owens、Palm Angels、Maison Mihara Yasuhiro等街頭＋設計品牌。

空間簡潔現代，有如潮流畫廊般展示服飾，是想探索國際潮流風格的好去處。

NUBIAN

地址：東京都澀谷區神宮前 1 丁目 20−2（〒150-0001）



7. UNION TOKYO 原宿

UNION源自洛杉磯，是將美式街頭文化搬到東京的重要據點。從球鞋到聯名款與服飾，都是街頭玩家的重點收藏單品。

原宿店不僅是選貨空間，更是街頭文化交流的節點。

UNION TOKYO 原宿

地址：東京都澀谷區神宮前 2 丁目 30−5（〒150-0001）



三、日本東京16間必逛潮店：澀谷

8. MAIDENS SHOP

MAIDENS SHOP以沉穩而細膩的高端選貨定位聞名，擅長結合復古與現代紳士風格，精選歐美工藝品牌與經典男裝單品。

店內除了經典品牌之外，也會陳列少量限量或獨家聯名款，是懂穿者喜歡慢逛、細看布料細節與剪裁的精品店鋪。

MAIDENS SHOP

地址：東京都渋谷区神宮前2丁目19-12（〒150-0001）



9. BEAMS

作為日本選物文化的代表，BEAMS在澀谷的分店風格鮮明，涵蓋BEAMS PLUS、BEAMS BOY等多個支線，從經典美式復古、戶外山系到現代街頭通通網羅。

+ 1

品牌經常與Salomon、NEEDLES等熱門品牌合作推出聯名款，獨佔限定更是令人忍不住出手。店內的展示設計活潑有趣，讓每次造訪都像參加時尚展覽。

BEAMS

地址：東京都澀谷區神宮前 3 丁目 24−7 1 樓・2 樓（〒150-0001）



10. ballaholic

走進ballaholic，彷彿誤入一場街頭籃球賽。這間藏身澀谷巷弄的籃球主題品牌店，從門口就開始說故事！

店外擺著的籃球架，絕對讓每位籃球人瞬間感到熱血沸騰！商品設計走簡約路線，強調機能與風格並重，無論是球衣、短褲還是帽款，每一件單品都實穿又有型。品牌不時舉辦球賽或Pop-up活動，是籃球文化與街頭風格交匯的社群據點！

ballaholic

地址：東京都澀谷區神宮前 6 丁目 23−13（〒150-0001）



11. Stussy

Stussy的澀谷店幾乎天天都有人排隊，顯見其歷久不衰的吸引力。從LOGO T 恤、棒球外套到各式配件，產品不僅時髦耐看，更保有品牌原始滑板文化的街頭魂。

+ 1

聯名系列更是每季重頭戲，與Nike、CDG、Dries Van Noten等合作屢創話題。建議鎖定開店時段前往，否則熱門尺碼可能瞬間秒殺。

Stussy

地址：東京都澀谷區神南 1 丁目 14−5（〒150-0041）



12. FREAK'S STORE

這間以「平價也能有風格」為宗旨的選物店，擅長從世界各地挖掘實穿好搭的時尚單品。澀谷分店空間寬敞、分區明確，除了自營品牌外，還包括Nautica、Patagonia等經典品牌的特選款式。

若恰逢折扣季，更能用三百元以內的價格組出一整套高質感穿搭，是小資族血拼天堂。

FREAK’S STORE

地址：東京都澀谷區神南 1 丁目 13−1 M 大樓（〒150-0041）



13. KIKO KOSTADINOV TOKYO

由倫敦設計師Kiko Kostadinov創立的同名品牌，以前衛剪裁與機能美學聞名，擅長將工作服與運動元素重構成極具辨識度的設計語彙。位於原宿與澀谷交界的東京旗艦店，是品牌在日本的重要據點，空間延續品牌極簡且帶有實驗感的視覺風格，完整呈現男女裝與鞋履系列。

這裡不僅是一間店鋪，更像是一座融合藝術與服裝的當代展示空間，是設計師品牌愛好者不可錯過的東京朝聖地。

KIKO KOSTADINOV TOKYO

地址：東京都澀谷區神宮前 2 丁目 32−3 Nichi Hata 大樓 1 樓（〒150-0001）



四、日本東京16間必逛潮店：中目黑區

14. WACKO MARIA

這家強烈「不良男子」氛圍的品牌店鋪，「天国」、「東京」的字樣讓整個空間本身就像是一場展演！融合刺青、聖母畫像與爵士音樂，成功打造東京專屬的Rude Style。

品牌設計師來自 J League 足球背景，將運動、夜生活與紳士格調結合，塑造出兼具叛逆與藝術感的服裝語彙。男士尋求個性穿搭，不妨從這裡開始。

WACKO MARIA

地址：東京都目黑區東山 2 丁目 3−2 1 樓（〒153-0043）



15. Visvim

說到精緻工藝與傳統精神的結合，Visvim無疑是代表品牌。主理人中村世紀（Hiroki Nakamura）堅持使用天然染料、手工技法與高級素材，打造風格樸實卻極具層次的單品。

店面設計融入日式庭園意象，並設有咖啡廳空間，是將購物與生活美學融為一體的完美範本。

Visvim

地址：東京都目黑區青葉台 1 丁目 22−1（〒153-0042）



16. nonnative

nonnative強調「不被定義的日常風格」，以低調但細節豐富的設計聞名。每一季服飾設計從布料選擇、版型到配件搭配，都充滿設計師對生活細節的觀察。

品牌聯名鞋款經常成為焦點，但其服飾系列更值得關注，是喜歡質感與舒適並重者的理想選擇。

nonnative

地址：東京都目黑區青葉台 1 丁目 16−17 2 樓（〒153-0042）



看完這16間東京必逛的潮牌與選物名所，是不是對下一趟購物行程有了更明確的方向？不妨趁現在把這份清單筆記起來，無論是準備開啟東京行前規劃，或是臨場即興安排，又或是看完球賽之後的各種閒逛，都能至少有個清單可以讓大家好好參考！

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】