【羅志祥】小豬一屋BearBrick、Kaws　卻曾被嘲諧星不適合著潮牌

羅志祥出道26年，今年7月剛過了自己40歲生日。他涉觸舞蹈、戲劇、綜藝、歌手、品牌等領域，扮醜搞笑樣樣來，私下最大的愛好就是收藏潮鞋和藝術品。羅志祥收藏了1500雙鞋，家裏有一整面鞋牆，為了防潮還24小時開著空調。他有一屋子數不清的潮流玩具和公仔，笑說一回到家，看著「寶貝們」就是最開心的事。

羅志祥有一屋子數不清的潮流玩具和公仔(一条授權使用）

最近在潮流圈裏佔有一席之地的羅志祥，二度創業做品牌，國塗鴉藝術家André Saraiva、街頭藝術家Ron English等，國際潮流大師們都獨家和他合作。這次接受《一條》專訪，羅志祥不改幽默搞笑的風格，和我們聊起了演藝之路，並且罕見地公開私人收藏。「潮不潮是你這個人散發的感覺，永遠不要被你的年紀而鎖住，要做你應該做的事情！」

亞洲潮流指標羅志祥（一条授權使用）

大家好，我是羅志祥，來你問我幾歲（你幾歲？）10歲！哈哈哈，我希望每個人看到我都是開心的，開心做任何事情就會很順利、很舒服。我收藏一些鞋子、藝術品，已經超過20年，數量很難去算，我也沒去細數，其實很多藝人也有在收，但要是在演藝圈說我第二，沒人會說自己是第一。

家裏擺滿潮玩和潮鞋的秘密房間

我家裏有一整間的公仔房，專門打造的，幾乎沒有公開，因為公仔也需要隱私嘛，它們晚上會自己玩你知道吧？會開Party，隔天早上去看，它們位置都會不一樣，哈哈我開玩笑的。

收最多的就是BearBrick，然後有一區是Kaws，我家客廳也有很多Kaws、一些潮流的玩具、Supreme的鼓、彈珠台，這些東西我幾乎是用原價去買，後來蠻多價格都飆得很高，也有炒到七位數人民幣的。

我並不是特別有什麽眼光，知道哪一個公仔價格會飆漲就去收藏，反正我也都不賣，很多人想跟我買，我都拒絕。最開始是我收了一個公仔，越來越喜歡之後發現有些公仔是限量的、或是一套的，漸漸越收越多，現在整個房間都擺滿滿的，房門一打開我感覺我有很多好朋友一樣，所以每次我買新的，有新朋友來，我也會拍照跟大家分享。

每次我買新的，有新朋友來，我也會拍照跟大家分享。（一条授權使用）

我很喜歡的藝術家Kaws，以前在日本南青山的時候，跟他常常擦肩而過，但是也不知道怎麽跟他打招呼，我日文溝通是可以的，我以為他不懂日文，對，他真的還不懂，那我又不會英文，就沒有機會認真地去跟他介紹，後來因為公仔、藝術這塊才有一些接觸。

羅志祥與Kaws的合照（一条授權使用）

這只Kaws的小木偶，限量100隻，我的是第19號。只要我一看到它，我就一直很難過，它本來有一根羽毛在插在帽子，現在不見了。因為它一到我家的時候，我助理就好心幫我打開放好，結果他沒看到裏面有一個小羽毛。我知道這還在我家，所以我一直在找，我有一天一定會找到。

Kaws Companion，也是限量100隻，我的是编號30，很多人想跟我换，我才不要，因为我生日是30號。现在它價格炒得很高，多少錢我就不好明说了，已经七位数了，那我當時是原價去買到的。

我自己家裏面有整排的鞋牆，也有整房間的鞋，總共算下來已經破1500雙。台灣很難養鞋很潮濕，所以鞋房整個都是開空調。顧鞋子其實蠻辛苦的，要買很多那種保鮮膜，跟球鞋店一樣把它包起來，就永遠都不穿它這樣。

我自己家裏面有整排的鞋牆，也有整房間的鞋，總共算下來已經破1500雙。（一条授權使用）

我很珍惜這些鞋，大概20多歲，我開始有能力去買，當時沒有任何途徑，我都是親自去排隊、抽號碼牌，收來的鞋一部分穿，一部分收藏，如果真的很限量那種當然不會穿，像這兩雙Kaws聯名款，其中一雙好像是我先開始穿的吧，我穿了一兩次就收起來了，你聞聞看裏面都是香的。

那很多人會問我說，鞋買來不穿要幹嘛？其實我都很難回答，我收藏是因為我愛鞋，就像有些人喜歡收火柴盒、喜歡收郵票，沒有什麽理由，所以別人說我是蜈蚣，我很開心，我回到家可以看著它們，我就覺得很爽。

有些鞋子我會捐出去給小朋友穿，那你會覺得奇怪說，我腳這麽大，小朋友要怎麽穿？其實很多偏遠地區的小朋友他們很珍惜東西，買鞋不會買剛好，都會說要買大一號，這樣長大也可以穿，所以我會把比較少穿到的鞋捐給他們，因為他們以後會需要。

曾被笑諧星不能穿潮牌

潮不潮跟你個人是相關的，你散發怎樣的氣質，給人怎樣的感覺。你有個性，你就算穿一件白色上衣加牛仔褲，人家都覺得你很潮。我很喜歡一些潮流服飾，以前有很多品牌會贊助藝人，我也會去跟他們拿衣服，結果拿一拿，有一天品牌方說不能贊助我了，因為他們覺得自家品牌的衣服，不適合給諧星穿。我當下很難過，覺得被鄙視，誰規定諧星不能穿潮流的衣服？所以我就決定創業。

12年前我創辦過一個品牌，但後來跟合夥人有些理念不合，就想說看分開是不是比較好，所以這次我重新創了一個新的「Gotnofears無懼」。

從概念到門店設計、品牌合作、對賬等等，我都親自和團隊一起規劃，我覺得這同時是個重新檢視自己的機會：十幾年前，是我最紅的時候，做了一個品牌，獲得很多人支持，那到現在是不是還是一樣？會不會更好？我不知道。

從概念到門店設計、品牌合作、對賬等等，他都親自和團隊一起規劃。（一条授權使用）

我感到很不可思議，很多藝術家在我的品牌成形之前，就願意跟我聯名，像法國塗鴉藝術家André Saraiva，我們之前就有合作過專輯，這次新品牌，他跟我聯名出了限量T-Shirt。

我以前就很愛買限量的東西，排隊、花錢我就是都願意，常常會好不容易買到，結果過沒多久又出了，限量都騙人，所以我自己的品牌限量就是限量，每款衣服不會超過200件，賣完就沒有。

街頭藝術家Ron English，我多年前在紐約看過他的畫，但那時候還買不起，沒想到兜兜轉轉，他幫我設計了聯名公仔。我很興奮，想說是不是要很慎重地去見他，然後辦一個發布會宣布這件事，結果他看到我，直接就成品交到我手裏，拍照發到網上。

我衣服最多就是黑白，越是有設計感的衣服就越不耐穿，你說那種在T台上的，超有設計感，可是真的會穿嗎？因為有設計感的衣服，記憶點很強，你穿一次兩次，別人就會說啊你怎麼又穿這件，所以其實會穿到的機會真的比較少。潮流是不分年紀的，我到現在還是穿我喜歡的衣服，誰說40歲不能穿得年輕，那我也可以反問很多年輕人，為什麼要裝成熟？真的不需要被年齡限制什麼，而且我10歲，我剛說了。

演藝之路遇瓶頸，羅志祥放下偶像包袱搞笑

我出道26年，一開始組合《四大天王》出來，我算顏值最高的那個，後來因為一點糾紛，發不了唱片之後，家裏負債，自己本身又欠錢，真的是沒辦法，如果你一直保有偶像包袱的話，永遠不會有翻身的機會。這時候我看到一道曙光，就是諧星之路。雖然我一開始很不甘心，也很不願意，為什麽我長這樣，要來扮醜搞笑，上綜藝玩一些很瘋狂的遊戲？

直到有一天我被一位前輩拿雞蛋砸頭，那一敲，我開了，我笑得好開心，就開啟了我的搞笑之路。然後就一直到現在，不管你在哪裏看到我的視頻出去都是好笑的，就變得已經收不回來了。那搞笑走這條路，有一個很大的收獲是什麽你知道嗎？它走得很長久，它可以走得比偶像還久。

我收到過一些自閉癥兒童，或比較內向的孩子，他們家長寫來的信。他們都說，謝謝你，還願意在節目裏面做這些好笑的舉動，小孩會因為看到我而開心，我就覺得這個很正能量，激勵我繼續把這個能力散發出去。很多人都覺得我總是這麽開心嗎？哪有？我也有難過的時候，但是我希望別人看到我的時候就是開心，我希望每個人都是很happy的感覺。

從小愛跳舞，變身風靡亞洲的舞王

我根本也沒有想過要當亞洲舞王，什麼王不王的東西。我曾經說過一句很臭屁的話，跳舞就是我休息的時間，我最輕鬆最開心的時候。我從15歲開始跳舞，這是我的強項也是我很得意的事情，一支舞我10分鐘就能記好，老師都覺得不可思議，到現在都還是。

早期華語樂壇沒有什麽會唱會跳的歌手，應該就是郭富城先生而已，那我本來是走饒舌路線，後來潘瑋柏出來，我饒不贏他，我就不饒了，我跳舞。《精舞門》開始，被大家關註，因為椅子舞的部分氣勢很強大，那後來每場演唱會陣仗也越來越大，媒體就給我亞洲舞王的封號。

可是當你封號出來的時候，好像不能有不強的時候。你不強，你還叫什麽亞洲舞王？雖然跳舞開始變得有壓力，但我還是很開心，代表我的努力讓很多人看到。唱歌、跳舞、拍戲、搞笑、綜藝、當老板......，你問我最喜歡自己的哪一面？我很難去說，我一直在挑戰自己、嘗試改變。

我很喜歡木村拓哉，他在拍偶像劇的時候，可以很投入在每一個不同的角色裏面；在綜藝節目裏又可以扮女扮狗，搞笑，模仿；在演唱會的時候，他又是那麽地魅力四射。所以我覺得不同的環境中，你本來就應該要做出不同的樣子給大家看，別人才會覺得你是個寶藏男孩。

當花瓶3年、5年就膩了，新的花瓶來了，擺上去,「花瓶」的世界就是這麽殘酷的。我可以當花瓶，我有這個資格，但我就是不要。

羅志祥是木村拓哉的粉絲。（一条授權使用）

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