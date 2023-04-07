芬蘭「全球最貴圖書館」超乎你想像　可織衣可打PS5還有Band房

如今，因為來的人越來越少，傳統圖書館的日子很不好過。所以，當有座圖書館，能在總人口不到65萬的城市，做到日均萬人到訪，就顯得很不平凡。它就是芬蘭首都赫爾辛基的中央圖書館，起名叫「頌歌」（Oodi）。



官方對它的投資超過8.5億港幣，還在寸土寸金的市中心劃出了17250平方米。走進館內，你會更吃驚。目之所及，除了看書的，還有看電影的，打遊戲的，織毛衣的，做衣服的，甚至各種帶娃的……讓人不禁想問，它真是個圖書館？畢竟，如果在別的圖書館這麼幹，肯定會被認為是「不務正業」。但是在這裏，所有人都毫無異議，而且互不相擾，其樂融融。

2018年底開業時，赫爾辛基圖書館服務總監Katri Vänttinen自信，「頌歌」將會是城中最受歡迎的會面場所。如今，她的預言兌現。它不僅成為了赫爾辛基閃亮的新地標，《時代雜誌》（TIME）也將其列入了2019年「全球100個最佳目的地」。在「頌歌」到底能幹多少事？可能沒有它做不到，只有你想不到。

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來這兒只看書 絕對是暴殄天物

緊鄰中央火車站、議會大廈和城市公園，從外觀看，「頌歌」圖書館如同一艘巨大的雪國郵輪。兩根跨度超過100米的鋼鐵拱橋支撐住了它的「骨架」，表面覆蓋著芬蘭雲杉的木質「皮膚」，讓它看起來溫暖宜人。在頂部，大面積的玻璃幕牆引入自然光線，雲朵般的天花板又勾勒出輕盈明快的線條。一周七天裏，它大門不閉，從早八到晚十，歡迎所有的市民和遊客免費登船。

在「頌歌」之前，赫爾辛基已有36座圖書館，不過它仍顯得獨一無二。從空間佈局上就看得出來，總共三層樓裏，除了頂層，剩下的都和傳統圖書館沒什麼關係。第一層堪稱「城市會客廳」，第二層則是「百變市民秀」。越過屋檐，一進大門，感覺來到了室內廣場。這裏公共文化氛圍濃鬱，不僅能看展，還有畫廊和電影院。在藝術的海洋中舒舒服服消磨完兩小時，出來後，循著香味就能在咖啡廳和餐吧填飽肚子。

重頭戲在專為工作和愛好而設的第二層。畢竟，它完全顛覆了我對一所圖書館的認知。這裏可能是城中最多業餘「手藝人」的聚集地，因為它的設備實在是太齊全了。不管是縫紉機、激光切割機，還是3D印表機，應有盡有。不少人在這兒列印海報，縫制包袋，或者幹些其他的木工和金工活兒，哪怕想做上兩套衣服，也不在話下。

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除了大件，製作小玩具的需求也能滿足，比如一副恐龍拼圖骨架。巧手能人們既可以滿足自己的興趣愛好，若是家裏有娃，也不用再跑去商店花錢了。手工一般也不要緊，畢竟興趣是最好的老師。「頌歌」經常召開工作坊，教大家變廢為寶，比如用軟木塞和舊皮革做的耳鉤，又酷又有特色。價格不菲的3D印表機，在這裏也能免費使用。儘管會收取材料費，也才個位數，盡可放心大膽地嘗試。

除了看得見摸得著的，更厲害的是，你還可以製作音樂。「頌歌」配備了專業的錄音室，還有鋼琴、架子鼓、結他等全套樂器。呆上幾個鐘頭，可能一個demo就錄出來了。不想幹活，只想娛樂，也沒問題。與其宅著，不如邀請三五好友一起來打上幾局，遊戲庫可能比家裏的還全。即便沒有什麼特別想幹的，也可以找根柱子席地而坐。聽歌，聊天，看雜誌，敲電腦，都無人煩擾。所以，這片區域也成了自由職業者們的絕佳辦公室。無論是誰，在「頌歌」度過人生一日，一點兒也不會覺得浪費。

讀書是件輕鬆的事

當然，「頌歌」沒有忘記了它作為圖書館的使命。芬蘭人向來重視讀書。在2016年的某項調查中，他們的文化水平就排名世界第一。早在十九世紀初，「一村一圖書館」已經在整個國家普及。直至現在，其全國的圖書借閱率依然很高，每人年均能借閱16本館藏。眼見為實，「頌歌」開放剛沒兩天，書架都空了。

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在圖書館三層，4500平方米的開放式閱覽大廳寬闊明亮，即便是冬日，玻璃幕牆也充分利用了採光。它的藏書只有十萬本，聽起來不多，但基本都是時下熱門之作，而且換得很勤。比起傳統館藏固定不變的人文經典，「頌歌」更像一家新潮的書店。而且，和不少圖書館動輒兩人高的書架不同，在這裏就像進了便利店。所有書抬手即得，絕不會出現踮腳也夠不到的尷尬，也不用操心弄亂，自有機器人負責整理。

在這裏，讀書顯得很隨意。想要伏案記筆記，寬敞大桌和獨立台燈當然不會缺，但如果你想要點氛圍感，坐上書架旁的大靠背椅，面朝大窗，眼前就是靜謐的冰雪天堂。不想循規蹈矩，還有階梯式的區域任你變換姿勢。和朋友在閒坐、討論，和在公園大草坪上一般自在。假使想再更親近私密點，歡迎來到「南瓜屋」。它在兒童區的盡頭，在這抱著孩子講繪本，就能盡享溫馨親子時光。三層還有寬敞的公共沙發區。地上鋪設的插畫地毯，都來自芬蘭藝術家的手筆。偶爾，這裏會開上一些研討會，更多的時候，爬滿了嬰兒。淺淡書香裏，不同年齡段的人匯聚於此，都能覓得屬於自己的快樂。

為所有人而建

很少有圖書館像「頌歌」這樣，在開建之前就在世界範圍內引起了關注。這是因為當初，它的設計思路就採取了「眾籌」的方式。圖書館該為了誰而建？2016年，設計團隊拋出了這個問題，邀請全球各地的人給出自己的回答。赫爾辛基市民的參與熱情當然最高。他們將自己的想法寫了下來，並掛在了一棵樹上。最終，從盛滿2300條建議的沉甸甸的枝頭，結出了名為「頌歌」的果實。現在，圖書館的旋轉樓梯上，還銘刻著400個答案。「為了誠實的人」、「為了失敗的人」、「為了無辜的人」、「為了被誤解的人」、「為了躲藏的人」、「為了值得愛的人」……它是視覺藝術家奧托．卡勒沃寧（Otto Karvonen）的作品。拾階而下，可以明瞭，這座包容的圖書館，正是為了所有人而建。

天氣好的時候，圖書館的陽台會開放。在躺椅上曬太陽，能感受到萬里晴空下微風拂面，市中心的美景也盡收眼底。在「頌歌」，人們閱讀，做夢，談笑，相逢。在這裏度過幾小時，想必你就能窺見芬蘭人世界排名第一的幸福感，究竟源於何處。