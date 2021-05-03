倫敦最貴公寓開價18億　呎價10萬　背後是英國權貴的暗黑致富秘密

撰文： 外灘 最後更新日期： 2021-05-03 23:39

正所謂亂世出英雄，愈是經濟不景氣的時候，越容易出現數字誇張的大新聞。英國陷入低迷的房地產市場最近就來了那麼一出，曾​​被譽為全球最貴公寓的倫敦海德公園一號（One Hyde Park），樓王位置的頂層大複式B.10.01，上個周末被掛在了中介公司公開出售。這套公寓的價格，是1.75億英鎊，約合港幣18億元。這也是今年全球價格最高的單套公寓出售價，如果成交，它將成為英國有史以來最昂貴的公寓，自然在地產界引起轟動。

按照這套公寓1672平方米（約17997平方英尺）的面積來算，每平方尺超過10萬港元。而這套公寓的主人，正是海德公園一號的開發商「本尊」，英國房地產和設計大亨尼克坎迪（Nick Candy）。極盡奢華的海德公園一號B.10.01背後，還有一段神奇的故事。

英國最貴公寓長什麼樣？

貴為海德公園一號的「樓王」頂層，神秘的B.10.01到底長什麼樣？這套五居室大復式共有兩層，有英國媒體算了一筆賬，它1672平方米的總面積，差不多是英國普通公寓的18倍大。從客廳往外看，就是倫敦市中心海德公園一覽無餘的景色。

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公寓中有獨立的水療中心、健身房、雞尾酒吧、香檳室、私人影院，酒窖可容納750瓶酒。此外它還有兩個環繞式的室外露台，以及可供四輛汽車停放的地下停車庫。公寓一層採用開放式佈局，碩大的客廳中擺滿了來自世界各地名貴材料做成的裝飾品和工藝品。大理石地板和鏡面牆只是標配，沙發上的靠墊套是絲綢的，家具表面包裹的是蛇皮和鱷魚皮。對於這樣的奢華裝飾，英國每日郵報評論稱：「這是一種禮貌的暗示，如此豪華的公寓所代表的階級，是用錢也買不到的。」

在以1.75億英鎊公開出售引起轟動後，中介方已經收到了來自美國、中東和中國的多位買家諮詢。房主尼克坎迪對於這一售價向媒體表示不予過多評論，但表示「這套位於倫敦中心的世界頂級房產，在未來幾年內都將一套可靠的投資項目」，言下之意是雖然貴，但買了就不虧。尼克坎迪同時透露，買家也可以用比特幣來支付購買，價格是4300比特幣。理由是他認為加密貨幣如今是一個「偉大的機遇」。

極盡奢華的海德公園一號

如果最終交易成功，這套1.75英鎊的B.10.01將是海德公園一號今年出現的第二筆天價交易。據彭博社報道，就在一個月前，英國對沖基金富豪蘇奈爾塞提亞剛以1.1億英鎊價格，購買了海德公園一號內一套正在翻修的公寓。海德公園一號從2011年開盤起就以貴出名，整個小區一共86間住宅，項目剛推出時每套均價高達2000萬英鎊，一躍成為當年全球最昂貴的公寓住宅，名震一時。在2011年和2014年，海德公園一號先後出現過兩筆天價交易，成交價分別為1.37億和1.4億英鎊。

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如今在這個小區裏有房產的名人，包括澳洲歌星Kylie Minogue、F1賽車前掌門人艾利史東（Bernie Ecclestone）、摩納哥（Monaco）親王阿爾貝二世（HRH Prince Albert II）、音樂劇大師Andrew Lloyd Webber等等。

海德公園一號憑什麼那麼值錢？

首先當然在於它的地理位置夠好，俯瞰市中心海德公園，毗鄰繁華商業區肯辛頓，不遠處就是白金漢宮、英國自然歷史博物館，可謂寸土寸金。整個小區一共四棟公寓樓，由參與蓬皮杜藝術中心設計的英國建築師理查德·羅傑斯操刀設計。公寓內部設計則由尼克坎迪和弟弟克里斯蒂安自己創立的設計公司Candy & Candy親自負責。公寓從外到內的裝潢都十分考究，地板是磨光的大理石整塊拼接而成，搭配歐洲橡木裝飾，每間房還配套贈送來自世界各地最頂級的名牌家電家具。

房屋內的照明會隨着日出到日落變色，公寓接待廳的色彩來自從海德公園的日落顏色，公寓供暖是來自地底130米深的天然地熱。為了保障這些富豪業主的人身安全，公寓每個房間的落地窗都由防彈玻璃製成，電梯和出入口都設虹膜掃描識別身份。公寓中有10厘米鋼板製成的緊急避難室，業主遇到危險時可以在10秒內躲入避難並求援。公寓大樓還安裝了空氣過濾裝置，可以防禦毒氣攻擊。園區安保人員都來自英國王家陸軍的退伍特種兵，全天24小時巡邏保安。海德公園一號的隔壁是文華東方大酒店，和酒店之間有地下通道相連。業主可以共享酒店的禮賓服務，從請管家打掃、叫餐、訂劇院門票到派勞斯萊斯豪車接送，一應俱全。

充滿爭議地產的富豪

作為海德公園一號的開發者、B.10.01的主人，48歲的尼克坎迪創業經歷足夠傳奇，同時在許多英國百姓的評論家看來，他也代表着英國權貴階級的爭議一面。

尼克坎迪和比他小一歲的弟弟克里斯蒂安坎迪出生於中產家庭，父親是藝術家，母親是一名戲劇老師。兄弟倆20歲出頭時，從祖母那裏借到了6000英鎊，買到了第一套房產。兩人又集資12萬英鎊把這套公寓進行了極盡奢華的翻修，一年以後以17萬英鎊的價格成功出售，就這樣賺到了第一桶金5萬英鎊。通過這樣的套路，坎迪兄弟的生意越做越大。1999年，他們分別辭去了銀行和廣告公司的工作，合夥成立了Candy & Candy設計公司，幾年後又成立了CPC Group，專注高端住宅開發。

2004年，尼克坎迪兄弟相中了海德公園旁的這塊寶地，當時它只是幾棟1950年代的辦公樓，破舊不堪，拆除在即。通過和卡塔爾總理的私人公司成立合資公司，他們在2005年以1.5億英鎊買下了這片土地，花了6年時間做出了一飛沖天的海德公園一號項目，坎迪兄弟從此揚名世界。在此期間，他們還在英國開發過NoHo廣場、切爾西營等幾個項目，也都獲得了成功。這些項目進行過程中都受到了不同程度的阻礙，包括遭到周圍居民強烈抨擊，切爾西營更是直接從英國國防部手上買的土地，但最後都通過他們和背後卡塔爾財團的「運作」順利擺平了。

而本文的主角——海德公園一號B.10.01，也曾經歷過一系列弔詭的交易。2018年，尼克坎迪就曾以1.6億英鎊的價格把這套房產出售給了一家英國境外公司，媒體調查後發現，這家離岸公司的實際持有人，正是尼克坎迪自己。通過這筆交易，這套B.10.01不僅最後又回到了他手中，他甚至從瑞士信貸得到了8000萬英鎊的抵押貸款。這樣的騷操作，讓英國百姓感受到有錢人的賺錢手段實在是太「高明」了。

如今，這套神秘的B.10.01再次現世，有意接盤者絡繹不絕，相信不久後就會有成交消息傳出。而從尼克坎迪這一次的動作看來，他的下一條生財之路，說不定就是比特幣。在這個虛擬的戰場他是否又能有所斬獲呢？我們可以拭目以待。

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