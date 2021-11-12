馬岩松新作獲封「北京最靚公屋」　網民卻一面倒劣評：像九龍城寨

最近，馬岩松老師的新作「百子灣公屋」，大家看到了嗎？被不少媒體對外宣稱這是「北京最美公屋」，但也有網友們卻說「密度可怕，像九龍城寨」。總之，馬老師的作品又再一次的收獲了一片差評。但說真的，看到差評一片，日站君我就放心了。



最美公屋or令人壓抑的九龍城寨？

畢竟他可是馬岩松啊！他曾說過「我是希望能做一些不符合時間規律的事」，那麼又怎麼會少得了質疑呢？那些他所謂的「一些不符合時間規律的事」，正是他一個個要衝破固有觀念的作品。

那麼，我們來看看這次的百子灣公屋，馬岩松老師又是如何打破一貫思路下大家對公屋的印象的。

是佳作還是劣作？點圖了解更多馬岩松的「百子灣公屋」▼▼▼

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開放式街區 增加公共空間變身3D社區

如今我們城鎮中的大部分社區，還留有當年蘇聯時期的社區建設的影子。但新時代的悄然發展，社區建設也在發生改變，而在「百子灣公屋」中，馬岩松老師對於新社區的思考，就發生了不小的改變。首先，馬岩松老師做的第一個思考便是：把社區打開。百子灣公屋的整體是由幾個地塊組成，地塊與地塊之間有道路穿過去。這樣車可以開進去，路邊也自然形成了步行街，同樣也可以引進商業，這樣可以將整個小區「打開」，真正的與城市融為一體。

與此同時，小區中屬於人的活動空間也不能少。但好像社區被「打開」 之後，車子與商鋪融入進來後，屬於居民的活動空間自然而然的就被「霸佔」 了。但在百子灣公屋中，馬岩松老師將社區的公園與景觀空間放在了第二層。沒錯，他將社區變「3D」 了。他利用了空中空間，將健身房、花園......都放在了「空中」 ，並在架空層用了一些橋，將那些由開放式街道分隔的社區內單元又全連在一起了。這樣這個社區在開放的同時，又擁有著自己的互動空間。

到此為止，這個「百子灣公屋 」 確實與傳統印象中的社區公屋不太一樣。而馬岩松老師又在這個改革的基礎上，細心的考慮到了「陽光問題」 。他想讓住在這裏的居民，人人享受同等的陽光。所以我們細細看這個社區中的佈局，為盡可能使每個房間都滿足東西南各向的日照，設計採用了三岔式的樓型。將走廊設置在北邊，同時提供了保暖功能，這樣便能保證每家每戶都有陽光照射。無論是從平坦光照的角度，還是從建立3D立體社區的角度，我們會發現，馬岩松老師都在盡可能的，讓建築去適應人。

打破一貫思路 讓建築去適應人

馬岩松老師確實一直在做著這件事，去真正的從人的角度去出發，考慮建築該是如何，而「百子灣公屋」只是其中之一。

馬岩松的其他建築設計作品（點圖了解更多其設計理念）▼▼▼

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前段時間，馬岩松老師的新作嘉興火車站也是同樣如此。如今在各個城市新建起的火車站、高鐵站，常常掛著「亞洲最大」、「中國最大」這樣的字眼來宣傳，盡管不能每個都稱之為「最」，但最起碼也要跟「恢弘氣派」搭上邊。但馬岩松老師並不，他要的是有舒適宜人的尺度，讓人們不只是奔波，而是願意停留、放鬆的火車站。所以嘉興火車站是一座令人舒適的火車站。乍看上去是一片綠洲，像城市之肺，殊不知下面又暗藏著大家喜歡的商業街，自然與商業都在這里有了可棲之地，難免不令人欣喜。讓經過的旅客在此地同時感受到陽光、自然、建築和新鮮的空氣融為一體，這便是從「人的需求」去出發考慮建築該有的樣子。

同樣的，馬岩松老師另一個作品——雲洞圖書館，更是將人的感受放置最先。雲洞圖書館的建築結構將不同空間的紐帶，牆，地，天花融成一體，大大小小的孔洞是有機的呼吸口，也將自然光線引入空間的深處。建築外圍的迴廊灰空間給海口炎熱的環境提供了遮陽和通風，讓過往行人可以駐足，觀海休憩。整個圖書館便是為人服務的載體，為了讓我們更好的去感受自然。一座建築如何做到真正的從「人」的角度出發建造。馬岩松老師他自己曾在《人民日報》報道中表過，無論是一個這樣的住宅社區，還是城市中的大劇院、美術館，項目的成功最後還是要落到對人的關懷。

但對於北京最美公屋，因為不同角度拍攝的局部圖片，引起了不小的爭議。網友們說「密度可怕」，「過於壓抑」。果真是，打破社區與公共空間的牆容易，而打破內心的牆則更難。但如果說一切具有前瞻性的探索，尤其是像建築這樣大型的公共藝術，沒有被質疑，沒有被差評，而是符合了大部分人的觀念思想，那又如何稱得上是先鋒。而馬岩松老師自己也曾說：「我希望在洪流過後的未來回看這段歷史時，一樣有很多獨特的個體在閃耀，這就是我想要的。」至於那些不明事理的差評，就讓它淹沒在洪流中吧。

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