Rolex勞力士和百達翡麗等熱門名錶行情開始下跌　或受它影響？

英國知名二手交易平台Subdial觀察到過去一年來二級市場的PP、勞力士名錶價格出現驚人的成長幅度，投報率甚至還高於傳統被視為收藏、投資兩相宜的資產如古董名車、黃金等。不過近幾個月來，高級手錶行情竟有點出乎意料的開始下跌，Subdial發現這或許和另一個新興資產——加密貨幣的起伏有關。



Subdial針對全球交易量最大的50款手錶的市場價格進行長期追蹤後統整出一個「Subdial 50指數」，可見這些世界上最炙手可熱的熱門錶在過去一個月內的價值掉了6%左右。

進一步看像是黑面的Daytona 116500LN過去一個月來市場價格下滑10%之多，但是這款錶在過去一年間平均起來價格還是提升了19%；至於已經停產的百達翡麗金鷹5711/1A-001（藍面）也一樣，雖在近一個月內價格下跌12%，但是它顯然有恃無恐，因為和一年前相比，5711/1A-001的行情已經狂飆達44%！

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針對熱門錶最近的行情冷卻現象，Subdial聯合創辦人兼數據科學家柯瑞恩（Ross Crane）表示，特定的款式在短期內價格爆衝顯然已經熱過頭了，所以現在價格下滑也僅是市場的適度反應，讓手錶可以回復到相對比較合理且比較多人能接受的價位區間。

先不論熱門錶前三個月開始走下坡的行情，如果把時間線拉長到過去一年，那麼Subdial 50指數可是高達40%，同期表現比起其他資產亮眼許多，例如美國標準普爾500指數2022年上半便反映出股票市場自從1970年以來最差的表現。

為什麼熱門錶過去一年來行情快速攀升？Subdial認為在疫情期間，消費者對於收藏名錶的興趣提升了，或許是因為疫情減少了跨國旅遊消費頻率，消費者手上的現金變多所以開始將目光轉向購買手錶。

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還有一個重要的原因在於近年在加密貨幣市場大賺一筆的投資者開始將高級手錶視為最新的熱門資產類別而積極進場。影響所及，包括AP、PP和勞力士部分原本行情就很好的熱門錶價格又被墊高上去，漲幅甚至可能達到一倍以上，例如金鷹5711在今年停產前後，手錶行情就漲到了一個史上僅見的超級巔峰。

然而前陣子隨著加密貨幣價值受到重創（包括TerraUSD大崩盤、各大加密貨幣平台陸續裁員等不利因素）以及利率上升等因素影響，有些因為加密貨幣致富來炒短線買錶投資的人士又紛紛開始拋售手上的名錶，這多少也造成市場的需求下降以及手錶行情跟著跌落的情況，Subdial發現近一個月內歐米茄熱門款身價小跌3%，就算標榜親切價格路線的帝舵熱門錶也難以避免出現1%的跌幅，比較例外的像是卡地亞一些熱門款在過去一個月裏還可以微幅上揚，在最近的高級手錶市場上屬於難得的異數。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：外媒分析近年勞力士和百達翡麗等熱門錶行情震盪起伏是受到這個原因所影響】