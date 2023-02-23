同一張枱　普京近距離晤王毅　見馬克龍等人卻天各一方

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或普亭）2月22日在莫斯科會見中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅，西方傳媒還把焦點放在普京的一張桌子上，從當中的椅子位置看出中俄關係的不一般。



英國《每日郵報》指，普京此前會見包括法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）在內西方領導人時，兩人坐在桌子最長處的兩端，遠遠對話。

而此次會見王毅時，同樣還是那張桌子，雙方在彼此距離最近的位置面對面坐，兩人僅幾步之遙。

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普京在克里姆林宮熱情地迎接了王毅，兩人坐在桌子兩邊面對面交談，清楚地表明普京對中國的親近，也與普京對待其他國家政要的態度形成了鮮明對比。

文章提到，普京此前與法國總統馬克龍、德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）等人會談時，雙方被一張非常長的桌子隔開。

關於這張桌子，按官方說法，這張6米長的漆木桌子作為新冠病毒時期的方案一種，以確保普京和他的客人之間有足夠的距離。

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法媒2022年2月稱，這張白色、閃閃發光、6米長、普京與世界各國領導人會面時選擇的桌子，引發了一連串表情包，以及外界對其象徵意義的猜測。

文章還稱，即使是克宮的一些高層內部人士，此前在與普京會面時，也受到限制，包括俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）和俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu），他們跟普京會談時都坐得遠遠的。

根據會面現場影片，王毅走進普京的辦公室時，普京還展開雙臂以示歡迎。王毅在會談中表示，當前國際形勢複雜嚴峻，但中俄關係歷經國際風雲考驗，成熟堅韌、穩如泰山。

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