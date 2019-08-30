【一分鐘看世界】英女王無Say No、中美貿易兵法、朴槿惠案重審

早晨，今天是8月30日，星期五。
陰晴不定的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
約翰遜耍手段 被批「英式政變」
英國首相約翰遜以安排英女王演說為由，將國會會期押後，做法除了只得特朗普支持外，幾乎惹來各界嘩然。有反對硬脫歐的議員批評這是一場「英式政變」，議長白高漢則指關閉國會有違民主；有英國網民發起請願要求撤回頒令，在數小內便獲得逾100萬人支持。對於英女王的頒令，議員一般束手無策，只得以違憲為由挑戰或期望英女王反悔，有人則認為復會後仍有時間討論協議。在國會「被放假」前夕，下議員阻止硬脫歐的板斧不多……（按此閱讀更多）
英國脫歐：在倫敦一場反脫歐示威中，有人高舉寫上「脫歐是一場政變」的標語。（Reuters）
貿易戰多時 中美策略各不同
中美貿易戰9月1日再次升級，兩國將再次互相加徵關税。面對數以百計商界團體來信促請撤回或延後最加税措施，還有各大美國科網公司直接「抗議」，特朗普依然認為自己的政策良好，並表示中美代表團即將舉行不同級別的會談。從中美雙方的關稅清單來看，可看得出兩國從決策乃至「兵法」迥異，而留意中方談判代表劉鶴早前的「重慶講話」便可見，中方「談判可以但要打也奉陪」的態度……（按意閱讀更多）
中美貿戰：從劉鶴8月26日的重慶講話可見，中方「反對貿易戰，願意談話」，但同時表明「要打隨時奉陪就，而且比你還能撐」的態度。（Reuters）
朴槿惠「親信干政」案重審
韓國最高法院推翻前總統朴槿惠「親信干政」案二審判決，認為此前判決並未針對賄賂罪名作出獨立宣判。這意味現時被判囚25年的朴槿惠或面臨玫重刑罰。此外，案件焦點落在三星電子副會長李在鎔以集團名義向贈送崔順實女兒的3匹馬及訓練費用，一旦法院視之賄賂，李在鎔勢將再度成為階下囚。自2016年10月，朴槿惠被爆任由好友崔順實干政的不尋常關係，風波牽涉的範圍愈來愈大，最終導致現年67歲的她2017年3月遭彈劾而罷免，甚至要在獄中度過餘生……（按此閱讀更多）
杜特爾特續走親中路線？
中國國主席習近平與菲律賓總統杜特爾特會晤，兩國同意設立油氣合作委員會，中方提出致力在2021年或之前達成南海行為準則。杜特爾特此次訪華行程由較原先縮減1天，有菲律賓猜測這與南海爭議有關，但細察行程又可發現此舉或為了在「家族政治」問題上避嫌。此行的另一重點是杜特爾特在「親中路線」上轉移，惟北京在開發南海上讓步，也替他化解一服來自菲律賓國內的「反中」壓力……（按此閱讀更多）
美國擴大調查華為
《華爾街日報》引述知情人士報道，美國檢察部門正在調查其他有關中國電訊商華為，包括涉嫌盜竊技術及向競爭公司「挖角」的案件，並可能會擴大目前針對華為的刑事調查範圍。其中有指控提到，華為涉嫌盜取葡萄牙多媒體製作人有關智能手機相機鏡頭的專利技術等等……（按此閱讀更多）
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