曾對澳洲宣戰　因疫情亡國　「赫特河公國」有多傳奇？

在龐大的稅金壓力、又因疫情賺不到觀光財的情況下，位於澳洲內陸的赫特河公國在獨立 50年後，仍然逃不過「亡國」的命運。

赫特河公國歷史：

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曾與澳洲宣戰過的傳奇微國家

在全球眾多的微國家（micronation）當中，建國 50年的赫特河公國（Principality of Hutt River）或許是少數勇敢和澳洲宣戰過的國家。然而，今年赫特河公國也頂不住COVID-19（新冠肺炎）帶來的龐大壓力，讓他們收入銳減、無力償還積欠澳洲已久的稅金，宣布今年 8月將回歸澳洲，並出售國土來付清稅金。

凱利斯利親王：非常沮喪

赫特河公國的末代領導人凱斯利親王（Prince Graeme Casley）無奈地表示：「看着爸爸辛苦建立起的國家，50年後在我手上結束，這般心情令人非常沮喪，」凱斯利親王說道，「全球因着COVID-19在經濟、健康上都面臨嚴峻的考驗，我們也不例外。」

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位於澳洲境內的國中國

赫特河公國位於澳洲西澳洲省的省會珀斯（Perth）北方約500公里處，國土面積約75平方公里，但人口僅有少少的26人。

這個公國主要由王室負責統治。凱斯利親王的父親兼國父萊昂納德親王（Prince Leonard Casley）於去年不幸駕崩，從那時起，凱斯利親王便以統治者的身分持續統御赫特河公國至今。

建國親王曾是澳洲公民

在建國之前，萊昂納德親王本是澳洲西部的一位小麥農民。1969年時，他曾就小麥生產問題試着和政府溝通，卻宣告失敗，於是他在一怒之下宣布建立赫特河公國。

台灣、香港遊客特愛拜訪

雖然赫特河公國與農業有着千絲萬縷的關聯，但近代撐起該國經濟的卻是旅遊業。

凱斯利親王的兄弟理查德親王（Prince Richard Casley）表示：「我們招待過來自世界各地的觀光客，來自台灣和香港的觀光客尤其多，我想他們十分理解我們想在這裏做的事。」

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國家雖小，應有盡有

撇開主權從未被任何國家承認這點，一個國家應該有的赫特河公國全數具備，該國發行自己的護照、簽證、駕照，國內設有郵局發行郵票，據說還在包括美國、法國在內的10個不同國家設有13間駐外機構。

國內通行的貨幣是「赫特河元」（Hutt River dollar），遊客們可以用1赫特河元兌換1元澳幣（約港幣5.5元）的方式換匯，並在國內的紀念商店購買紀念品。

文藝機構全具備

此外，國內設有王家高級研究學院（Royal College of Advanced Research），曾完成數份宗教、物理領域的研究。王室的收藏品則展示於王家藝術收藏館（Royal Art Collection），展品包括一尊出自加拿大藝術家之手的萊昂納德親王半身像。

陸軍、海軍、軍事學院都不缺

即便赫特河公國是一個內陸國家，國內仍然設有海軍、陸軍以及軍事學院。根據赫特河公國的說法，軍事學院設計的砲兵訓練手冊最終被美國陸軍改編後採用。

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與澳洲間的戰爭

說到澳洲與赫特河公國之間的關係，澳洲對赫特河公國的要求就是必須按規定繳稅。在萊昂納德親王眼中，這項要求一點都不合理。因此，萊昂納德親王在和政府團隊仔細討論後決定拒絕付款，並在1977年12月2日向澳洲政府宣戰。

戰爭結束了？

兩天後，萊昂納德親王宣布戰爭結束，澳洲稅務局（Australian Taxation Office）毫髮無傷地繼續向他們催繳稅金。

澳洲態度愈來愈強勢

隨着時間過去，澳洲政府的態度也愈來愈強硬，雙方更曾為此打過官司。

2017年時，西澳洲省最高法院宣布赫特河公國敗訴，必須向澳洲稅務局支付高達300萬澳幣（約港幣1600萬元）的稅金，讓赫特河公國的前途更加黯淡。

法官米耶（Rene Le Miere）表示：「任何人都可以在家自立為王，但他們無法忽視澳洲的法律或是拒絕繳稅。」

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歡慶建國 50周年後……亡國

在建國的萊昂納德親王駕崩後，赫特河公國的國運更是一落千丈。今年4月，赫特河公國剛剛歡慶建國50周年，但仍無法改變COVID-19疫情、巨額稅金帶來的龐大壓力，只好在今年8月3日宣布「亡國」，未來將回歸澳洲，國土將一併出售以繳清積欠的稅金。

永不褪色的赫特河公國

身為赫特河公國的末代君王，看着國家從欣欣向榮到沒落衰亡，這片土地帶給凱斯利親王許多獨特的回憶。他說：「在我母親於2013年去世後，整整5年的時間我都在我父親身邊工作。在父子之外，我們更發展出深厚的同僚情誼。」

「我父親在過去 50年親手寫下一則舉世聞名的故事，赫特河公國的故事不會隨着公國畫下句點而被人遺忘。」

【本文獲「地球圖輯隊」授權轉載，原文發表於此。】