麥當勞漢堡及薯條24年不會腐爛？　老婦分享「珍藏」品牌急出聲明

麥當勞的漢堡不會腐爛已成都市傳說，每幾年就會浮上檯面，TikTok近日就出現類似影片，迫使麥當勞又發出闢謠聲明，強調「在對的環境下」，他們的漢堡也一樣會分解。

麥當勞漢堡24年不變（影片截圖）？

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《彭博》和《每日郵報》報道，儘管麥當勞未說發聲明的原因，但應該是在回應TikTok用戶「aly.sherb」發布的影片。在影片中，用戶的祖母從一個鞋盒取出「珍藏」24年的漢堡與薯條，可見保存相當良好，薯條就像放上一個月乾掉，漢堡則沒有常見的番茄醬、芥末醬或醃黃瓜，但兩者都沒有發霉腐爛。

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用戶的祖母沒有解釋為何把漢堡和薯條放到鞋盒內，這支影片觀看數則超過50萬。麥當勞在聲明指出，「無論食物本身或環境，只要濕度不足，細菌與黴菌就不會生長，食物就不太可能分解」，「在家烹飪的食物經過脫水會見到類似的結果。仔細看，你們看到的漢堡似乎變乾與脫水過了」，

麥當勞也強調，他們的漢堡不含添加物或防腐劑。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】