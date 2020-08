【暗黑料理】200年前的歐美食譜　堪比哈利波特「黑魔法」教材

最近流行發掘「暗黑料理」,其實真正的暗黑料理高手是古人!近日有收藏家將17世紀的歐洲食譜進行拍賣,令古典料理再度成為話題。其中包括以孔雀糞便及蚯蚓製成的藥膳,另外亦有奶油芝士列明要「日取牛奶,夜取奶油」。做法猶如《哈利波特》的「黑魔法」一般……

延伸閱讀

屁屁大戰|英博物館發起專題展品挑戰 牽成全球特色線上展覽

巨黃鴨藝術大師新作 16米高狐狸屹立荷蘭鹿特丹睇得又玩得

「黑魔法」般的古典食譜

今次拍賣的食譜,由17世紀英國著名的外交官迪格比(Kenelm Digby)所撰寫,1677年出版。其正本被收藏家露絲.屈臣(Ruth Watson)保留了近40年,今個月19號於倫敦拍賣。

提到英國的飲食文化,許多人都會想起英式下午茶。在優雅高貴的環境下,吃著甜點再搭配一杯暖和的英式紅茶,的確是賞心樂事。然而按照迪格比食譜的記載,當時的英國貴族似乎並不喜歡熱茶。他本人的泡茶之道就是將水無限期放涼,直至「可以將整首《聖經.詩篇》吟唱完畢為止」(註一)。他還會用雞蛋去泡茶,不曉得與華人的茶葉蛋是否類似。

【點擊圖片觀看補充資料】

事實上,迪格比的口味已經算不上奇怪。屈臣還收藏過其他五花八門的「暗黑食譜」,有些從書名開始便已經讓人捏一把汗。例如某本1830年出版的著名美國食譜,單是書名就已經有超過70個字(註二)!另外亦有食譜列明,要製作出上佳的奶油芝士,必需「早上從七頭乳牛榨取牛奶,晚上從七頭乳牛榨取奶油」。不說還以為是《哈利波特》中的巫藥。

當然,要數真正的「暗黑料理」,還屬藥膳。原來野味進補並非亞洲人專利,曾有18世紀的歐洲食譜記載,可以用蜜獾、毒蛇來煮湯。另外有指孔雀糞便和蚯蚓都能入饌,可分別治療抽搐及黃疸病……

200年前的古典食譜內容五花八門,以今天眼光來看,當中不少屬暗黑料理。圖為1713年出版的《 The Queen’s Royal Cookery》剪影。(Bohams)

這麼近 那麼遠的古人生活

雖然以今天的眼光來看,這些飲食習慣頗為怪誕,但若放在當時的脈絡,便能夠了解其實在「暗黑料理」的背後,我們的祖先也是在追求同樣生活。負責拍賣迪格比食譜的邦瀚斯拍賣行(Bonhams)就表示,書內很多內容都與今天息息相關。例如今天大行其道的飲食指南、烹飪學校等,早在17世紀時便已經出現。

而古人之所以會構思這麼多奇怪菜式,某程度上是受當時流行的養生及節食觀念影響。因此他們才會發掘一些聲稱有助美白牙齒的麵粉,以及可以預防瘧疾的食材。這跟當下熱衷保健食品的我們,其實十分相似。如果我們身處那個時空,或許都會是這些暗黑料理的忠實支持者。反過來說,我們今天所吃的食物,可能亦是他們的暗黑料理呢!

當然,吃野味這回事就真的不要再回頭了……

註一:原文為 "the water is to remain upon it no longer than whiles you can say the Miserere Psalm very leisurely"

註二:該書全名為"The Cook not mad, or, Rational cookery; Being a collection of original and selected receipts, embracing not only the art of curing various kinds of meats and vegetables for future use, but of cooking, in its general acceptation, to the taste, habits, and degrees of luxury prevalent with the Canadian public, to which are added, directions for preparing comforts for the sick room, together with sundry miscellaneous kinds of information of importance to housekeepers in general, nearly all tested by experience"。除了介紹當時美國的飲食文化,該書還帶有民族主義色彩,希望透過貶斥英國、法國、意大利的烹調手法,來彰顯美國在飲食文化的地位。

相關文章

【老人與海】海明威多部小說被揭幾百個錯誤 學者:錯不在他

Google 推五個免費網上遊戲 輕鬆遊玩藝術文化世界

書中自有黃金屋|意外購入二手《哈比人》初版 拍賣激賺1萬6千倍

「安倍口罩」成展品 日本博物館收疫情用品辦展覽