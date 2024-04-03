推廣中華文化體驗活動津貼｜如何申請及發放？可以舉辦什麼活動？

為進一步加強鼓勵及推廣優越中華文化傳承，教育局早前推出「推廣中華文化體驗活動一筆過津貼」，資助學校舉辦各種有關中華文化的活動及計劃。本文章將為大家簡介相關申請條件、津貼資助額及資助運用期限、津貼的發放安排及可以使用津貼舉辦的活動例子。



《香港01》將於今年7月舉行「《香港01》貴州遊學交流團」，學校可以運用該津貼以資助學生參加交流團。



津貼申請條件

香港所有官立、資助、按位津貼及特殊學校及直資學校均可申請。

津貼資助額及資助運用期限

資助金額為一筆過30萬港元，學校可由本學年（2023/24）起跨學年使用相關津貼，直至2026/27學年完結，即學校可將未使用的津貼餘額撥入其後的學年或財政年度繼續使用，直至 2027年8月31日止。

津貼發放安排

學校無須提交申請，並將於2024學年3月獲發放相關津貼，款項會直接存入學校收取教育局津貼的銀行帳戶。官立學校方面，有關津貼會以預算撥款形式發放，學校須從新編配的指定用戶帳號支帳（有關帳號將會另行通知）。

津貼可以舉辦的活動例子

— 舉辦有關中華文化的科本及跨科組學生學習或體驗活動或講座

— 舉辦或資助學生參加有關中華文化的本地或內地的聯校活動或比賽

— 舉辦或資助學生參加本地文化考察或參觀活動

— 發展有關中華文化的課程

— 採購及發展中華文化學與教資源，提升學生學習中華文化的興趣，如書籍、多媒體及電子教學資源

— 資助學生及隨團教師前往內地，參加學習中華文化的交流活動。

今年7月《香港01》青年交流團第一站，將走進「村超」誕生地——貴州。為引領香港青年認識國家，用雙腳丈量世界，《香港01》與貴州村超品牌管理有限公司簽訂「港黔青年交流」獨家合作，並由高速鐵路作為「遊學伙伴」，共同招募200位香港青年，搭乘高鐵由香港出發，一路感受國家鐵路網帶來互聯互通的便利；到「村超」發源地榕江縣親歷「村超」熱潮，並與當地球員村民來一場酣暢淋漓的友誼對決！

《香港01》將於4月12日在本港各中學進行「《香港01》貴州遊學交流團」的線上簡介會，擬邀全港200位青少年師生共同參與。如有興趣了解更多交流團之詳情，可電郵至education@hk01.com或 WhatsApp（35828747）與黃先生聯絡。直接報名可以點擊此連結以填寫Google Form。

中華文化體驗活動的詳細資料

如欲瀏覽更多「推廣中華文化體驗活動一筆過津貼」的運用原則及指引，可參閱教育局相關官方文件。