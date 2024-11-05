直資聚賢｜中一開學迎新營︰喜迎同學加入「中基大家庭」

作者︰中華基金中學何廸信校長

今學年的中一同學大部份生於二零一二年，是「龍BB」，這代年青人成長於瞬息萬變的二十一世紀，也慣於網上溝通，少面談，較自我，保護意識強，怯於與人分享，也不慣熱情地表達愛。學校在開學便舉辦中一迎新營，營會對於中一生尤其重要，因為同學除了要適應升中的學習模式，更要學習與同儕交往，由於大家來自不同的成長背景，恐怕當大家未能互相體諒時，會容易引起誤會與爭拗。



全班合力砌「中基Logo金板」，活動帶動同學協助不同需要的朋輩，鼓勵正向溝通，凝聚班風。（香港直接資助學校議會提供）

當學校計劃舉辦中一開學迎新營時，社工也曾感詫異，中一O Camp？怕學校過於進取，欲速則不達。學校則認為，既然剛剛開學，何不嘗試讓全部中一級班主任、學生支援組同事、助校、副校及校長入營，一同互相認識。喜迎中基進入銀禧年，感恩「摩羯」也讓步了，營會能如期舉行，非常感恩！期盼同學們能在一整天日營中學懂「聆聽」、「服從」、「協作」及「分享」四部曲。

「高空貼Memo挑戰」：同學齊心合力，將Memo紙貼到四米之高！（香港直接資助學校議會提供）

感謝同事用了一整個暑假與香港中華基督教青年會（柴灣會所）的社工以及歷奇訓練導師團隊悉心設計活動。全級性的營會實在不易舉辦，全級有一百八十多位同學，共分成二十組，而在大型活動及競賽中也要顧及所有組別，無論在活動型式及場地上的安排等，對於滿有經驗的社工和歷奇訓練導師都是新挑戰。然而，為顧及組員的學習進程，Debriefing至為重要，我們於每關卡都加入反思和歸納部份，Debriefing才能做得到位！學校關顧同學們身心靈成長，總希望同學於新學年開學順利，假使將來有任何嫌隙爭吵，請回想在迎新營大家曾怎樣守望相助！

Treasure Hunt 實在用了同學不少腦力及體力。（何廸信校長提供照片）

營會中主要由社工們及歷奇訓練導師帶領活動，所以老師們能在旁加以觀察、協助、攝影攝錄，捕捉美好時光。導師亦經常發出指令，要同學以步操及口號「立正、稍息」回應，當全場一百八十多位的同學們符合要求，才能繼續營會活動。分組活動很有挑戰性，包括「賽車繩」、「Lego 建築師」、「定向One Piece」、「高空貼Memo挑戰」、「全班合力砌中基Logo金板」等。我們透過活動，帶動同學協助不同需要的朋輩，鼓勵正向溝通，凝聚班風。

全級共一百八十多位同學參與中一開學迎新營，師生在營會中樂此不疲，班愛滿溢。（香港直接資助學校議會提供）

營會日子正值同學生辰，全場二百多人與壽星女慶生，場面非常溫馨感人！於營會後段，每位同學獲派發兩張 Memo 紙，寫下讚賞的話給最少兩位最值得欣賞的同學，由導師、社工和老師們揀選「最積極參與」同學，另組內投選「最優秀領袖」和「最關顧別人」的組員。

感謝各位老師的委身，感恩家長們的支持，師生在營會中樂此不疲，班愛滿溢，大家珍而重之！感謝各位一直支持中基，植根學校，為這些幼苗給予陽光、空氣及溫暖，為下一代締造美好的將來。

作者︰中華基金中學何廸信校長



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

