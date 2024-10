直資聚賢｜建構國際視野　與世界接軌

文:優才書院(小學部)陳偉傑校長

推廣「兩文三語」是香港語文教育的既定政策,面對全球化的挑戰、粵港澳大灣區的機遇,普通話及英語能力必不可少。然而,近年不少國際組織指出,掌握第三語言,甚至更多外語的人,才能持續保持競爭優勢,成為未來的人才。香港是個國際大都市,匯聚了不同地方的文化,我們會經常接觸到不同國家的語言,因此,培養更多具備多語、跨文化能力的人才十分重要。



優才書院學生的普通話及英語水平優秀,絕對有能力多學一種外語,於是我們在小五至小六的常規課程中引入法語、德語及西班牙語,讓學生選修其中一項;同時,又在才華班時段增設日文和法文班,學生可以按興趣學習。“To have another language is to possess a second soul.–Charlemagne.”掌握另一種語言,就是擁有第二個靈魂。法蘭克國王查理大帝的話是要告訴我們:語言可以開闊人的思維和視野。學校積極推行第三語言教學,就是希望學生有更豐富的學習經歷,除了語言本身,我們更希望他們可從中理解和感受各國文化,擴闊視野,好好裝備,應付未來挑戰,與世界接軌。

Alex Rawlings(英國人)是一位語言專家,畢業於英國牛津大學,於2012年獲評為英國會說最多語言的學生。由於母親有希臘血統,所以他從小就在英語、希臘語和法語環境中長大;在他14歲後,因為旅遊而愛上荷蘭語等國家語言,從此開始自學;讀大學時,他又學習德語和俄語等。記得他能曾在BBC的一個節目訪問中,流利地說出十五種語言,令人嘖嘖稱奇。Alex Rawlings表示學習一門語言最成功的方法,是根本就沒意識到你在學習,這也是優才一直貫徹的「愉快學習」文化。所以,我們把語言融入生活中,以活潑且有趣的方式來教學,透過唱歌、遊戲、角色扮演、製作當地小食等活動,令學生投入課堂,提升興趣。例如,在一節西班牙語的課堂中,老師帶領學生製作西班牙merienda (下午茶) ,大家各自分工,處理jamón(生火腿)和queso (起司片),做出美味的bocadillo (三明治),然後一起享受美食,樂在其中。

除了推動第三語言的學習,學校更大力發展交流國內與海外交流,時間由數天至數星期不等,讓學生身體力行,吸收國內外的文化精髓,了解世界大不同。去年,學校舉辦了多個主題式的交流團,包括四川(歷史及自然科學)、上海(科技)、北京(歷史)、福岡(足球訓練)、韓國(STEAM)、京都(唐代建築)、馬來西亞(自然環境),以及德國、法國和西班牙的語言沉浸等。在交流中,學生們都廣闊了眼界,得著珍貴的學習經歷,一生受益。

未來,學校會繼續積極發展第三語言課程,並籌辦到世界各地的交流活動,讓學生走向一個更廣闊的世界,與世界互動。

