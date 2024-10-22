直資聚賢｜建構國際視野　與世界接軌

文：優才書院（小學部）陳偉傑校長

推廣「兩文三語」是香港語文教育的既定政策，面對全球化的挑戰、粵港澳大灣區的機遇，普通話及英語能力必不可少。然而，近年不少國際組織指出，掌握第三語言，甚至更多外語的人，才能持續保持競爭優勢，成為未來的人才。香港是個國際大都市，匯聚了不同地方的文化，我們會經常接觸到不同國家的語言，因此，培養更多具備多語、跨文化能力的人才十分重要。



（香港直接資助學校議會提供）

優才書院學生的普通話及英語水平優秀，絕對有能力多學一種外語，於是我們在小五至小六的常規課程中引入法語、德語及西班牙語，讓學生選修其中一項；同時，又在才華班時段增設日文和法文班，學生可以按興趣學習。“To have another language is to possess a second soul.–Charlemagne.”掌握另一種語言，就是擁有第二個靈魂。法蘭克國王查理大帝的話是要告訴我們：語言可以開闊人的思維和視野。學校積極推行第三語言教學，就是希望學生有更豐富的學習經歷，除了語言本身，我們更希望他們可從中理解和感受各國文化，擴闊視野，好好裝備，應付未來挑戰，與世界接軌。

Alex Rawlings(英國人)是一位語言專家，畢業於英國牛津大學，於2012年獲評為英國會說最多語言的學生。由於母親有希臘血統，所以他從小就在英語、希臘語和法語環境中長大；在他14歲後，因為旅遊而愛上荷蘭語等國家語言，從此開始自學；讀大學時，他又學習德語和俄語等。記得他能曾在BBC的一個節目訪問中，流利地說出十五種語言，令人嘖嘖稱奇。Alex Rawlings表示學習一門語言最成功的方法，是根本就沒意識到你在學習，這也是優才一直貫徹的「愉快學習」文化。所以，我們把語言融入生活中，以活潑且有趣的方式來教學，透過唱歌、遊戲、角色扮演、製作當地小食等活動，令學生投入課堂，提升興趣。例如，在一節西班牙語的課堂中，老師帶領學生製作西班牙merienda (下午茶) ，大家各自分工，處理jamón(生火腿)和queso (起司片)，做出美味的bocadillo (三明治)，然後一起享受美食，樂在其中。

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除了推動第三語言的學習，學校更大力發展交流國內與海外交流，時間由數天至數星期不等，讓學生身體力行，吸收國內外的文化精髓，了解世界大不同。去年，學校舉辦了多個主題式的交流團，包括四川(歷史及自然科學)、上海(科技)、北京(歷史)、福岡(足球訓練)、韓國(STEAM)、京都(唐代建築)、馬來西亞(自然環境)，以及德國、法國和西班牙的語言沉浸等。在交流中，學生們都廣闊了眼界，得著珍貴的學習經歷，一生受益。

未來，學校會繼續積極發展第三語言課程，並籌辦到世界各地的交流活動，讓學生走向一個更廣闊的世界，與世界互動。

作者：優才書院（小學部）陳偉傑校長



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

