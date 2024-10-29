直資聚賢｜嶺南大學香港同學會小學快樂革命推動全人發展

文：嶺南大學香港同學會小學吳曉靈校長

「跨越時空文藝復興嶺小聯展」 實踐跳出框架引領多元學習

學生的小學生涯，除了獲取知識及技能，更是一個激發興趣、培養能力和塑造個性與價值觀的重要旅程。嶺南大學香港同學會小學為了讓學生真正做到全人發展，著力執行「愉快學習」理念，以積極的情感體驗促進學習，讓學生在有意義的學習活動中感受到樂趣，提高學習成效及共通能力，主動學習，懂得在挑戰中尋找機會，培養自信。



（香港直接資助學校議會提供）

嶺小吳曉靈校長表示：「我們學校一直秉持『愉快學習』，這不單是一種教育方式，更是一種生活態度，代表着我們對學生成長、學習和未來發展的深切關懷。我們的目標除了讓學生學懂知識與技能，更希望在過程中協助他們建立積極自信的學習態度，培養學生的思維能力、創新和解難能力。當學生從心底喜愛學習便會主動去探索、去挑戰未知，這亦是我們所追求的教育理想。」

傳承啟新 從「文藝復興」學懂欣賞自我

嶺小一直積極推動跨學科學習，有機地串聯各領域的知識與技能，形成完整奏效的學習體系。學生不但覺得課堂生動有趣，更能加強多元智能發展，提升表達能力、創意思維及探索精神。學校定期舉辦中英文話劇活動及辯論比賽、科普實驗日和藝術創作展等，讓他們在競爭中學會團隊合作和時間管理。讓學生根據自己的興趣及教育心理學家的多元智能報告而選擇參與各興趣小組，進一步拓展他們的技能和視野。

（香港直接資助學校議會提供）

在剛過去的「跨越時空文藝復興嶺小聯展」，吳校長聯繫了收藏家在校展出文藝復興時期真跡殿堂級名畫，由校內資深視藝科長劉彩霞老師帶領團隊，把學校禮堂變成充滿古典格調的藝術館。透過接觸文藝復興時期的藝術品，學生學習到不同的藝術風格、技法和主題，從而增強他們的藝術鑑賞及表達能力。劉老師表示：「舉辦今次的『跨越時空文藝復興嶺小聯展』，目的是讓學生更深入地了解文藝復興時期的藝術及其歷史背景。這一時期不僅是藝術的黃金時代，更是人類思想和文化發展的重要階段。我們希望通過展示這些經典作品，讓學生可欣賞到壯麗藝術品的同時，還能理解這些作品背後的故事與意義，以豐富他們的藝術知識，激發對文化與歷史的興趣。而展覽日所設計的遊戲已將藝術、歷史、文學和科學等知識有機結合，讓學生在不同領域聯繫及深化所學。」

8大特色展區 解鎖任務 化身畫中主角

在「跨越時空文藝復興嶺小聯展」中，視藝科團隊精心策劃8大遊戲區域，每個都充滿獨特的魅力與挑戰等待學生探索。包括：近距離欣賞名畫、手眼腦並用的「大型拼圖」、表達希望與關懷的「向大衛許願」、發揮創意及追溯油畫發展史的「真·蛋彩」、文藝復興「名人模仿拍攝」、結合語言及人工智能創作獨一無二的「A.I.現成圖」、以特別透視裝置「尋找透視點」及「定格壁畫」投射小影院等。整個活動不但讓學生在樂趣與歡笑聲中學習及互動，也讓現場幾十個家長義工及當日的來賓嘖嘖稱奇。

培養未來領袖 塑造全能學生

嶺南大學香港同學會小學所秉持的「Happy Learning 」理念，充分體現現代教育發展方向，每個教學活動，不僅是學習的延伸，更是學生與家庭、社會的聯繫橋樑，讓教育的價值在多元參與中得以體現。未來，嶺小將繼續探索創新的教育模式，為學生提供更精彩豐盛的學習體驗，助他們在瞬息萬變的21世紀，成為具備全球視野和實踐能力的未來主人翁。

作者：嶺南大學香港同學會小學吳曉靈校長



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

