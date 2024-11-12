直資聚賢｜六自主題教育　融合傳統文化　一以貫之　育人成才

文：將軍澳香島中學校長鍾堯基

從古至今，為人父母，都在為子女的未來「操心」。作為一名資深教育工作者，深明家長們的「操心」，比如說青春期的反叛、學業、品行等等。這種「操心」不會因時代的變更而改變，因為父母愛子之心，不論什麼時代都是一樣的。



（香港直接資助學校議會提供）

青春期的改變，是挑戰也是機遇。在這個階段，以中華文化塑造學生的品格，因為它本身有着豐富的內涵，「修身、齊家」的人格培養、「吾日三省吾身」的反思和躬身求知的言行合一，令學生擁有更成熟的素養。對他們來說，又何嘗不是收穫豐富？我所服務的將軍澳香島中學，秉承傳統文化教育學生成才之餘，同時根據校情，推出一套六年一貫的價值觀教育課程----「六自主題教育」。

中一：學會自律

「仁」是自律的道德基礎，提倡內心的自我約束；其所推崇的「禮」則是外在的行為規範，通過禮儀的學習和實踐，能夠培養良好的自律行為。學校透過定期的自律教育課，向中一級學生教授中華文化的「仁」與「禮」，讓學生了解中國傳統文化的核心內涵。課堂教授之餘，學校每年安排中一級學生軍訓，學生在軍訓期間，要做到勤勉早起、按時完成任務，投入自律訓練，日後又可將自律精神延續到學習和生活當中，奠定自學的基礎。

中二：培養自學

孔子曰「三人行，必有我師焉；擇其善者而從之，其不善者而改之」。他的學識和智慧源於自身不斷的學習和思考，最終成為萬世師表。我們在課程規劃上，重視培養學生的自學能力。如全方位活動日，學生到內地進行專題研習，深入當地調查，了解國家的教育制度、建築、飲食和社會文化等。回港後整合資料分析，並對研習作反思和總結，從而建構屬於自己的知識，培養自學能力。

傳統文化培養學生成長，學生又可藉推動中華文化走向世界。學校重視培養學生自學態度，重視培養學生不同的語言能力，學會用不同語言說好「中國故事」。為進一步提升學生的自學能力，學校設立自主學習中心，學生於課餘時間與外籍老師練習外語，或使用自主學習中心的人工智能語言學習平台，按個人興趣和需要，選擇適合的語言課程，自主學習，追求卓越。

中三：建立自尊

中華文化重視個人修養的重要性，《論語》有云「君子求諸己，小人求諸人」，意味着擁有自尊的人會不斷追求自我完善，而不是依賴他人。我們會安排學生撰寫自傳，總結十多年的成長經歷和展望未來的人生方向。學生在撰寫自傳，回顧個人成長經歷時，不忘感激父母、教師和同學的關懷和幫助，反映學生心存感恩。感恩是中華民族的傳統美德之一，我們期望學生在學習的過程中能深化感恩和報恩之價值，時刻恪守善良的德行，為社會帶來正能量。

愛之深遠 育之成才

父母之愛子，「操心」着子女的成長。作為教育工作者，我們深明培養社會棟樑成才的「深遠」，按學生成長階段推出不同的主題教育。擁有良好的價值觀，可以幫助學生擁有更強的逆境適應能力，出色的學習能力和良好的朋輩關係。學校成立20年來，一以貫之推行「六自主題教育」，獲得社會認同，曾於2015年獲行政長官卓越教學獎(德育及公民教育卓越教學獎)。

由於篇幅所限，本文暫只分享初中課程的教學理念，將來有機會再和讀者分享高中的課程理念。

將軍澳香島中學校長鍾堯基。（香港直接資助學校議會提供）

作者：將軍澳香島中學校長鍾堯基



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

