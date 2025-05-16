校長筆記｜創夢、錡想

文：基督教香港信義會元朗信義中學尹浩然校長

忠於心底藝術初心的呼喚

在小小的校園尋覓最大的世界

教育者的使命，究竟是將孩子打磨成契合世俗標準的「完美成品」，抑或守護他們靈魂深處那簇隨時可能熄滅的熾熱微光？若我們看見子女在凝望名畫時，眼裡迸發出的璀璨光芒；若我們看到子女向同學介紹經典藝術作品時，語氣中透露出的篤定與自信。我們都會明白，教育的真諦，從來不在於刻板的規訓與冰冷的成績，而是藏在每一個守護夢想與熱愛的瞬間。這就是我的學生—伍柏錡：一個忠於心中呼喚，敢於創夢的校園驕傲。



校長與柏錡在英法團傾談時，了解到他要以藝術家為終身志業，也希望在成長中有持續的熱情與經歷。（校長提供）

自己熱愛的學科，就是神科

在青春的十字路口，選科是中三學生必須直面的人生首考。他們在夢想興趣（I-interest）、職涯考量（C-Career）、個人能力（A-Ability）交織而成的風浪中，反覆權衡著最終的選擇（C-Choice）。這是年輕生命第一次為未來掌舵，扛起屬於自己的成長責任。作為夢飛翔導師，我見過太多在選科中迷惘的身影，柏錡也是其中之一。理科的穩妥如同風平浪靜的安全港，讓人心生依賴；而生涯規劃講座開啟的新視野，又帶來無限可能。但真正讓他猶豫的，是內心熾熱難熄的視覺藝術夢。當時我感到他的迷茫，便與之分享：「熱愛的學科，就是你的神科。」那一刻，他眼中閃爍的光芒，讓我知道，答案其實已然浮現。更讓人動容的是家庭的溫暖托舉。本以為會被要求走學術道路的柏錡，卻從家人中獲得了「你喜歡就好」的溫情回應。選科從來不是一道非黑即白的試題，而是一場叩問內心的旅程——唯有敢於擁抱熱愛，人生之路才會綻放獨有的光芒。

日本東京藝術之行，柏錡凝視絢麗畫作，沉浸思考。這是他探索藝術的新征程，從中感受多元魅力，為藝術夢想蓄能。（校長提供）

推開全球教室之門，拾獲生命中新一塊拼圖

創意是藝術家的生命養分，唯有勇闖未知，方能開拓無限可能。本學年初，我帶隊參加英法藝術文化考察團，與柏錡相處的十餘天，見證了這位年輕藝術家的蛻變。從巴黎的奧塞、羅浮宮，到倫敦的大英博物館，經典藝術的殿堂淬煉著他的理想。他感嘆：「寫實派的精準、印象派的奔放，都是藝術極致的表達。」走出博物館，街頭藝術帶來新衝擊：「街頭有人Busking，牆上有Graffiti（塗鴉），他們的頭腦很自由，讓我意識到藝術形式不是單一，而是多元的。」四月的東京之旅，科技藝術體驗帶給他前所未有的震撼。當中在TeamLab沉浸式光影中，柏錡幾乎迷失在流轉的畫面裡：「原來藝術不只是畫布上的線條，而是能顛覆感官的體驗。」兩段旅程猶如鑰匙，打開了他探索藝術的新視角。考察途中，與師生們猶如好友，毫無保留地分享感悟，自信與熱忱感染著每人的藝術之心與夢想之心，也讓他自己拾獲到生命中新一塊拼圖，尋覓到心靈與生涯上更大的世界。

莫等完美，白了少年頭：錡想。流光

在英法團交流中，校長了解到柏錡以藝術家為志業的決心，承諾回港後助力其籌辦畫展 。畫展以「錡想」系列之「流光」為題，展現柏錡對親情的珍視，還激勵更多。（校長提供）

世人常言「完美主義」是前進的動力，卻不知無止境的苛求，反成了束縛青春之繭。多少少年在自我設限中虛擲時光，最終徒嘆「白了少年頭」；但柏錡卻是例外。在英法團傾談時，我了解到他要以藝術家為終身志業，也希望在成長中有持續的熱情與經歷，我承諾回港後全力支持他籌辦個人畫展，讓夢想逐步成真。「藝術不是遙遠的概念，而是生活中可觸可感的情感記錄。」畫展以「錡想」為系列之名，而第一個畫展是以「流光」為題，與師生分享他對親情的珍惜，以及無憂童年和母親相處的光境在成長的意義。柏錡的畫展，感動了不少信義人，更多同學堅定自少而來的藝術之心，樂於敢於分享畫作。潤物無聲，在柏錡效應下，兩位初中學生將於下學期分別舉辦個人小小的畫展。成長從來不是孤獨的冒險，它需要善意的托舉與溫暖的共鳴。唯有搭建敢於造夢的舞台，營造自由選擇的空間，才能讓每個孩子在屬於自己的賽道上努力面夢，向著標杆直跑。

「錡想·流光」個人畫展展出多幅作品，展現柏錡藝術探索成果，也傳遞他對親情等主題的深刻感悟。（校長提供）

人工智能世代的藝術魂

近年人工智能圖片生成器不斷推陳出新，生成吉卜力圖片更令人討論漫畫家的價值與出路，甚至擔心藝術家的出路與處境。不過，柏錡對此毫無懸念，因為他相信藝術之魂，就在於情感本質。人工智能可以作為一種工具，協助藝術家進行創作，這的確是可多去學習了解，但它不應該取代藝術家本身及藝術主體。藝術的價值不僅僅在於作品的表面形式，更在於作品所傳達的思想、情感和人文關懷。這些是人工智能目前無法完全理解和表達的。所以，他相信在未來，無論人工智能如何發展，藝術人也要有這份「御物而非御於物」的覺醒與自信。

教育，就是讓下一代創夢的神聖

我們大家都明白，創意是成功的關鍵。但創意不是一個指令，不是由純粹理性層面得以實現。造夢的堅持、關愛的環境、容錯的胸懷、刻意的安排、真心的同行都是培育創意最佳的土壤。柏錡的故事，是眾多老師同學共營的美好，也體現了教育的神聖與至善；生涯規劃的有為、無為與難為，其實最終不過都是匯聚成一句箴言：以父母之心守護每個孩子的夢想，讓他們在屬於自己的賽道上，綻放自己獨有的光芒，讓一代，更勝一代。

基督教香港信義會元朗信義中學尹浩然校長。（尹浩然校長提供）

作者簡介：

基督教香港信義會元朗信義中學 尹浩然校長



香港大學文學士、香港中文大學學位教師教育文憑，香港大學哲學碩士。堅信教育是一門「本於過去，盡在當下，開創未來」的崇高志業，以「優越有愛，關懷求義」為個人發展理念以「成為國際化的津貼中學，培養學生成為有國民底氣的國際人才」為學校發展目標；與學校團隊一起為年青一代作鹽作光，讓一代更勝一代。

