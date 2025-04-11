校長筆記｜良師益友　點燃成長熱情　多元學習　探索無限可能

文︰聖公會李炳中學洪澍校長

聖公會李炳中學秉持「I seek I act」的教育理念，致力鼓勵學生積極探索與實踐。透過參與學校提供的多元化學習活動，學生得以拓展視野、成就自我，最終找到人生方向，並邁向理想。

洪澍校長強調其他學習經歷和聯課活動的重要性，認為這些經驗對於培養學生的多元素養至關重要。無論是參加科研競賽、走訪科研機構，還是參與各種社團活動和志願服務，學生們都能在其中得以鍛煉且成長。這些學習經歷不僅培養了他們的團隊合作精神和自省能力，還讓他們學會了自理自律和堅毅不屈等重要素養。



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近日，我們採訪了兩位中六學生，了解他們的成長故事，他們的經歷生動地詮釋了學校如何以師生間的深厚關係和多元學習機會，為學生提供茁壯成長的沃土。

李炳中學的教育模式以師生互動為核心，師生不僅是關係良好的師徒，也是相互扶持的夥伴。這樣的氛圍讓學生倍感溫暖，激發了他們對學習的熱情與追求卓越的動力。下文提到的羅寶恩助理校長與謝昌達老師，正是一眾傑出教職員中的代表。他們通過自身的付出，詮釋了何為真正的師者，並陪伴學生在成長路上取得非凡成就。

無私奉獻 建立自信基石

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張寶怡同學曾因語言隔閡及學習上遇到困難，在就學初期感到困惑迷失。但是，在中四那年，她遇見了羅寶恩助理校長，從此翻開了人生的新一頁。「在中四那年的歷史科，我遇上了羅寶恩助校，這改變了我的人生。」張同學回憶道。羅助校的課堂會根據學生的實際需要去設計教學內容，深入淺出地剖析知識點，並藉著豐富有趣的例證，讓課堂更具吸引力。不僅如此，羅助校還會仔細地批改每份課業，無論你在甚麼時候聯絡她，她都必定會即日回覆，並提供專業且中肯的改進建議。

更令人敬佩的是，羅助校不惜犧牲個人時間，自願在每週六為有需要的學生安排補習。她會整理詳細的考題列表，督促學生進行針對性練習。在她無微不至的指導下，張寶怡同學克服自我懷疑，逐漸尋回自信。此外，她跟隨羅助校參加不同的比賽，繼而逐步建立自信，不再害怕表達。以第三屆「昔珍薈舍虛擬中華文化館」文物研習專題報告比賽（昔珍薈舍及香港中文中學聯會）為例，張同學奪得高中組季軍。她毫不遲疑地表示：「羅助校實在是功不可沒。在比賽的過程中，羅助校用心準備了豐富的歷史資料，耐心地指導我去理解和表達。」

當張同學被問到自己遇上羅助校後得到最大的成長是甚麼時，她馬上回答：「責任感！每次比賽前，羅助校都會用心準備大量資料。羅助校的敬業精神，促使我每次都盡力做到最好，因為我不忍她為我多費心力。」

良師引路 啟發科研熱忱

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林智軒同學的經歷同樣展現了師生同伴互助的美好。2023年，他憑藉老師的指導和個人不懈的努力，遠赴法國巴黎參加了由The iGEM Foundation主辦的「2023國際遺傳工程機器設計競賽（iGEM）」，與全球超過400隊研究隊伍同場競技，最終奪得銀獎殊榮。然而，回想初中時期，他對科學其實並無特別興趣。

一切的轉變，都源於謝昌達老師的一個溫暖的邀請。林同學憶述，他在中三、中四時，雖然參加過多項科學比賽並入圍決賽，卻總是與獎項擦肩而過。雖然謝老師自林同學升讀中二後，便不再是他的科學老師，但他卻一直關注着林同學的成長。謝老師推薦他參加由香港新一代文化協會主辦的「未來科學家—良師啟導計劃」，讓他有機會走訪不同的科研機構，與大學的專家學者進行學術交流，拓寬了他的視野。此外，林同學還被取錄參與第五屆「名師高徒導師計劃」，在香港中文大學副校長（策略發展）陳偉儀教授的悉心指導下，他的科研能力和綜合質素得到了全面的提升。

遠赴法國參加「2023國際遺傳工程機器設計競賽（iGEM）」是林同學最難忘的一次經歷。比賽要求參加者用英語解說自己的研究，謝老師建議他每週抽一天時間來準備。有一天，他們從早到晚，反覆練習，謝老師不僅幫他修改講稿，還要求他錄下自己的講話，仔細聆聽並檢視不足。在謝老師的悉心指導下，林同學的英語表達能力和自信心都得到了極大的提升。

比賽前夕，林同學因時差和緊張而失眠，凌晨四時就醒來了。他驚訝地發現，同房的謝老師竟早已起床，正為他們的報告做最後的補充和準備。謝老師的無私奉獻和敬業精神，深深地感染了林同學，這也讓他更加堅定在大學和職場追求科研發展的夢想。

支持每顆星星的閃耀

談及學校的特色，兩位同學相視一笑，異口同聲地說：「亦師亦友的師生關係！」

在聖公會李炳中學，師生同心締造了理想的學習環境。老師們不僅是知識的傳遞者，更是真誠的關懷與陪伴者。而學生則藉此機會探索自我、追求卓越，學會了合作、自省、自律等關鍵素養。

學校透過豐富的聯課活動與多元化的學習經歷，為學生奠定了踏實的成長基石。無論是參與科研競賽、課外活動，還是義工服務，這些經歷都為學生的成長注入了無窮動力。正如兩位受訪學生所言，聖公會李炳中學是一個充滿暖意與希望的圓夢之地。在這裡，師者授業，亦伴成長；學生學問，亦學成人。

聖公會李炳中學洪澍校長（作者提供）

作者簡介：



聖公會李炳中學洪澍校長

中學校長、文學士、資訊工程碩士、教育碩士。洪校長多年來致力推動優質的基督教全人教育,重視兩文三語培育、創科教育和價值觀教育,與教職員團隊攜手營造溫暖、關愛及充滿活力的校園,栽培學生成為新時代需要的人才。

