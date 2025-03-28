校長筆記｜找到目標、找對學校　中六生由小魚變大魚創自己的奇蹟

文︰元朗天主教中學黃見儀校長

我還記得六年前，晉滔剛踏入校園的那一天。那時的他，像大江裡的一條小魚兒，帶著些許不安與好奇，游進了我們這個「小池塘」。當時的他，或許還不知道自己的將來會如何，但我知道，只要給他一個合適的舞台，他一定會發光發亮。



晉滔中一時第一次體驗飛鏢運動，打到自己的興趣。（校長提供）

元天讓我相信—誰都可發光，只要找到對的地方

「誰都可發光，只要找對地方」—是晉滔在獲獎後與學弟學妹分享的一句話。他說：「對我而言，『找對地方』有雙重意義：一是找到自己的目標，二是找到適合的學校。」這句話讓我感觸良多。作為校長，我始終相信，每個孩子都是獨特的，只要給予他們適當的引導和支持，他們都能在屬於自己的範疇上盡展所長。而晉滔的故事，正是這句話最好的印證。

六年前，晉滔從參加「中一新人王成長計劃」開始，一步步探索自己的潛能。他從領袖生到學生會副主席，從飛鏢比賽冠軍到朗誦比賽優勝者，每一步都離不開學校的支持與老師的悉心栽培。他以「小魚大塘」的故事勉勵學弟學妹：「六年前，我從來沒有想過我有今天階段性的成就。元天這個『小塘』給予了我無數機會，讓我這條『小小魚』能夠不斷成長。千萬不要看輕自己，只要找到適合的領域，並鍥而不捨，每個人都能創造屬於自己的奇蹟。」

由中一新人王至成為學長，讓得以愛還愛，服務身邊的近人。（校長提供）

「活學自主 以愛育才」 成就每一個孩子

這段話讓我深感欣慰，因為這正是元天一直以來堅持的教育理念——「活學自主，以愛育才」。我們不僅僅是傳授知識，更重要的是以德育人。透過多元化的活動，我們培養學生的自信心、責任感及解難能力，讓他們在實踐中成長。每一位老師都秉持著「以愛育才」的信念，用心陪伴學生走過每一個成長的階段。

晉滔的成功，正是我們教育理念的體現。他憑藉卓越的學術表現、領導才能及積極參與校內外活動的表現，從元朗區110多名優秀學生中脫穎而出，榮獲「第19屆元朗區十大優秀學生」殊榮，並同時獲得團隊合作獎。這不僅是他個人的榮耀，更是整個學校大家庭的驕傲。

獲得元朗區十大優秀學生，是對晉滔努力的肯定。（校長提供）

元天教育特色：多元發展，成就無限

作為校長，我特別為他感到自豪，因為他的成長歷程正是我們學校教育特色的縮影。我們一直以多元化的教育模式著稱，透過豐富的課外活動、領袖培訓計劃及學術支援，幫助學生發掘潛能，培養他們的自信與責任感。我們相信，元天裡，每個孩子都充滿機會，只要找到自己的興趣與目標，並在探索中不斷突破自我，他們都能打造一片新天地。

每個孩子都能發光發亮

明年是我校創校三十周年校慶，我們以「夢想」為主題，希望每位學生都能在這裡找到自己的夢想，並勇敢追夢。晉滔的故事告訴我們，只要堅持不懈，每個孩子都能發光發亮。作為教育工作者，我們將繼續為學生提供優質的教育環境，讓每位學生都能在自己的領域中發揮，成就無限可能。

這條「小小魚兒」已經成長為一條「大魚」，而我相信，未來還會有更多的「小小魚兒」或「小小小魚兒」在這裡找到屬於自己的舞台，創造屬於自己的奇蹟。

元朗天主教中學黃見儀校長（左）與學生晉滔（右）。（校長提供）

作者簡介：



元朗天主教中學黃見儀校長

黃校長多年來致力於教育工作，秉持「以愛育才」的理念，深受師生愛戴。她不僅注重學生的學業發展，更關心他們的品格培養與心理健康，積極營造關愛、包容的校園氛圍，帶領教師團隊發揮專業精神，攜手為學生創造優質的學習環境。她的教育理念與實踐，為學校注入了溫暖與活力，成為學生與家長信賴的教育領袖。

