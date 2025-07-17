校長筆記｜文憑試學生一步一堅持　個人賽道上跑出大直路

文：九龍三育中學梁詠梅校長

文憑試放榜，有人歡喜有人愁，公眾都在關注超級或終極狀元如何煉成 ? 他們神級出路及如何? 相對地，一些平凡而低調的大多數考生，他們默默耕耘奮發的經歷和掙扎卻鮮為人知。



萬軒與其他同學實習。（作者提供）

放榜日腦袋一片空白

時間線回溯至幾年的文憑試（DSE）放榜日，一位不起眼的男同學雄萬軒（就讀九龍三育中學），好幾科成績都算是過關（L3），地理有L4，唯獨英文科成績僅獲第一級，看著成績單，他腦海一片空白。回過神來才想起自己聽從老師的催促在放榜前完成了職業英語課程，並取得合格，真好! 算是達到VTC高級文憑課程的要求。但問題又來了，一直自感渾噩度日，對未來一點方向也沒有，迷茫之際唯有在不抗拒的情況下接受了學校副校長的建議報讀VTC「地理空間科學及土地測量」（Geospatial Science and Land Surveying, GSLS），這課程還是首年開辦。萬軒猶記得當時情景 :「 梁副校長細心及有耐性為我分析地理資訊系統（GIS）知識技能與智慧城市在香港的發展前景，她更透露學校正籌建GIS實驗室，希望可以讓同學及早接觸空間數據領域的知識….. 可能受到副校長堅定的態度感染，加上知道低自己一屆的師弟妹在GIS公開比賽中戰績彪炳，自己突然有了信心毅然成為IVE該先導課程的首屆學員。至今，我仍不忘感激母校老師的鼓勵和指引。還有，當日修讀職業英語課程的學費也是學校資助的，學校可說為學生打開了一條大直路。」

萬軒同學field work 實習。（作者提供）

初為大專生的困惑與崎嶇

高級文憑的第一年，萬軒對學科雖感興趣，因未能成功脫離中學階段以老師為主導的被動學習模式，痛痛的跌了一跤。「大專院校處處講求自主、自發、自律，很快地又陷入另一場掙扎中，出現適應危機」。第一學期平均績點（GPA）過不到3，到第二學期，更因一場關鍵考試失利，心情直接陷入低潮，信心漸失，感覺自己走不下去似的，他唯有毅然決定中途退學! 在無助之時，幸好獲得IVE導師的體諒及明白，還鼓勵和支持他新學年再試重新申請入學，不要放棄。

地盤工作體驗成為覺醒契機

萬軒身為家中長子，他不願因個人問題加重家庭經濟負擔，也不想為弟妹面前立下不好榜樣，於是在退學後的半年時間，全職投身地盤，從事泥水批盪工作，希望生活費自給自足之餘也為新學年籌措學費。半年下來，每天都在工地高強度的勞動，極之考驗體力與意志力，同時也時刻顧慮著安全風險。好不容易的每一天，正好深刻喚醒萬軒再返校園的決心，他對自己說：「我必須以負責任及堅持的態度回到正規學習去 !」

黄慧敏博士頒發燭天獎學金給雄萬軒。（作者提供）

破釜沉舟的學業重生

新學年伊始，雄萬軒徹底轉變學習模式：從被動轉為主動出擊，課前預習、積極參與實務操作、反覆鑽研測驗重點。他特別感念IVE教師團隊的無私扶持——當年在退學面談中理解其困境的課程主任，師長們見證他從挫敗中蛻變，更以專業與耐心鋪就其逆襲之路。林老師撥出課餘時間特訓測量數據計算精髓，更在filed work中實戰教學全站儀操作；Leo Sir以建築信息模型（BIM）結合GIS技術，錘鍊其空間數據分析敏銳度；Miss Cherry則聚焦地形圖繪製規範，將從坐標轉換到等高線生成竅門傾囊相授。導師們的專業指導與鼓勵，讓他在面對挑戰時始終保持前行勇氣。

當高級文憑最後一年，升讀學位課程的挑戰橫亙眼前。此時，那盞來自母校的「燭光」再次照亮起來——他榮獲有利建築集團黃慧敏博士專為九龍三育中學同學而設的「燭天獎學金」。這份獎勵不僅是物質支持，更是業界前輩及母校精神層面的深切認同和期許。梁校長及黃慧敏博士亦強調：「我們設立燭天獎學金，正是希望將支持延伸至畢業生更遠的未來。教育非一時之功，我們樂意成為校友終身學習路上的夥伴。」

萬軒跟其他七位大專生校友獲颁燭天獎學金。（作者提供）

終獲理大心儀學系錄取

憑藉重新燃起的鬥志與師長協力，雄萬軒最終在今年獲得入讀香港理工大學土地測量及地理資訊學系第三年級的資格，為這場從迷茫到覺醒的征途寫下階段性註腳。「這錄取不只屬於我，更屬於三育母校為我點亮燈塔，IVE教會我掌舵。」

他的經歷生動詮釋：從中學課程的啟蒙、IVE專業技能的精進、到最終躋身心儀學位課程，每一步都印證著「堅持」的力量。文憑試從來不是獨木橋，是通往多元未來眾多路口之一。只要勇敢點燃心中燭光，堅持一步一腳印，每個平凡學子都能在屬於自己的賽道上，跑出自己的不平凡。