校長筆記｜聖若瑟百五載校慶　學生主導　錦囊：你願試，學校願幫

文︰聖若瑟書院郭迪民校長

聖若瑟書院 (St. Joseph’s College) 於1875年成立，為喇沙會在香港創立的第一所中學，至今已歷一個半世紀。本校一直秉承喇沙會「全人教育」的核心理念──既重視學生的學術發展，亦鼓勵他們多參與課外活動，旨在幫助學生在成長過程中作全面發展。150年來，本校曾培育出不少活躍於社會各界的領袖人才，為香港發展作出貢獻。



（校長提供）

學生成長，不僅要鑽研學問，亦要參與課外活動，除了可從各式各樣的活動中發掘興趣、突破自己生活原有藩籬、裝備自己外，也可透過與其他人接觸、相處，學習與人相處的技巧及做人處事應有態度。本校在課外活動的安排上，一直強調「學生主導學習」（Student-led Learning）──有別於傳統老師或家長主導、學生負責實踐的模式，聖若瑟學生全權負責課外活動的安排，包括策劃、組織，擔任領導；老師則擔任顧問，從旁引導、提點，將主動權交予學生，藉此鼓勵學生透過在各項活動中擔任不同角色，如設計活動主題、協調各方資源、思考活動流程、因應應對不同情況採取不同方法處理等，在各項「挑戰」中，既可以靈活運用書本所學，又能發揮創造力、加強溝通技巧與及團隊協作能力，獲益良多。

適逢 150 周年校慶，學校精心策劃一連串慶祝活動，如科學論壇、藝術展覽及 ITQ (Internal Talent Quest)才藝比賽等一系列盛事，精彩紛呈，各項盛事同時給予學生們一個接一個發揮個人潛能的絕佳舞台，正正展現了「全人教育」、「學生主導學習」模式的豐碩成果。

科學論壇：創造探索知識與激發創新的平台​

（校長提供）

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作為 150 周年校慶的重要活動，本校與香港科學院聯手舉辦的科學論壇，見證了學生們直面挑戰、超越自己的成長歷程。科學學會主席王竣顥與團隊從籌備初期便遭遇雙重困難： 「首先，部分同學認為內容較艱深、對中學生而言有點遙不可及，加上科學論壇此類學術研究活動，感覺嚴肅，未必能吸引同學參與；另外，我亦害怕『重量級嘉賓』因行程緊密或其他緣由未能應邀出席。」。面對「學術活動與中學生遙不可及」的質疑，王同學及其學會幹事逐班走訪宣傳，細心講解論壇的內容及同學從中如何得益，並針對不同群體、年齡層，調整介紹內容的重點；他們也邀請老師擔任「學術顧問」並出席活動，提升活動吸引力；為能成功邀得嘉賓出席論壇，王同學與學會幹事首先深入研究兩位師兄，盧煜明教授和李焯芬教授的專業學術成果，避免在邀請函上錯寫對方履歷、大出洋相之餘，亦藉此表示誠意；同學亦多番思量行文用字、斟酌措辭，希望能打動兩位日理萬機的校友。最終「皇天不負有心人」，科學學會成功促成「無創產前檢測之父」與岩土力學權威同台對話，跟學生交流、分享。​

籌備論壇的過程中，遇上另一道難題：預算與時間安排。紀念品製作環節，首批樣品與設計圖紙存在明顯偏差，如元素周期表印刷模糊、校徽邊緣粗糙等，隨著活動日期逐漸臨近，同學們憂慮不已。然而，王同學與幹事團隊不但沒有因此慌張，反而一致決定成立「應變小組」，與廠商反覆溝通，逐項細節核對，最終及時完成特色紀念品。此時，又冒出另一個難題來：活動預算。王同學稱：「為平衡預算，我們不斷審視材料選購方案，在保證質量的前提下，多方比價更換耗材，精簡包裝設計，但我們都盡力而為，以達至盡善盡美」。論壇前數天，團隊成員幾乎天天早出晚歸，一早回校加緊清點物料、測試設備，晚上回家，翌日一早繼續努力，最終以「零差錯」成功舉辦了一場匯聚五百餘名師生的學術盛宴。王同學表示：「籌辦活動的過程中，每一次錯誤都是寶貴經驗，讓我學會在溝通中堅持原則、求同存異，反覆討論以取得共識；學會在困境中靈活應變，不能偏執；學會團隊協作、明白合作的重要性。我們雖然只是學生，但也能夠自主決策、主動求解，在摸索中逐漸學會如何妥善運用資源、克服各種困難。每一次親身挑戰的經歷，都讓我對科學探索的熱情愈發堅定，也讓我在籌辦活動上獲得寶貴的經驗。」

在論壇中擔任司儀的陳弈圖和陳彥朗從籌備階段便積極參與。在學生主導的背景下，他們負責共同合作撰寫活動當日的主持稿。首先，他們根據老師提供的活動流程，逐一研究每位嘉賓的背景資料及出場次序，然後撰寫初稿。為了讓活動更加流暢而生動，他們在初稿中加入對嘉賓的詳細介紹，精心構思觀眾聽起來會感到自然流暢的過渡語句。隨後，我們根據老師建議進行多次修改，尤其是在稿件中加入了更多彼此之間的互動對話，期望觀眾能在嚴肅的學術氛圍中感受到一絲趣味與輕鬆。

除了撰稿，司儀亦需要與工作人員緊密配合。兩位陳同學幾乎每天回校，與幫忙籌辦活動的師兄及科學學會主席密切溝通，統一相關資料，確保內容準確無誤。為了讓當日專題討論環節順利進行，他們更嘗試角色扮演當日出席的教授，模擬對話場景，提前演練可能的問題與回答。陳同學認為這些準備工作不僅提升了他們的自信心，也讓論壇當日的討論環節更順暢。

陳同學認為，在學生主導下，不論稿件撰寫、活動具體籌備還是現場司儀與工作人員的配合和個人應變，均需學生主動參與、思考、溝通。論壇成功舉行，既為宣揚科學略盡綿力，亦為學生帶來裨益。

論壇進行時，學生團隊分設「台上執行組」、「台下支援組」及「嘉賓事務組」等，在學生領袖帶領下合作無間。台上執行組負責把控流程節奏，例如安排學生按預定時間向嘉賓及主持人傳遞訊息，確保演講與互動環節可以流暢地銜接，並同時負責技術支援，即時處理電腦投影失靈、網絡中斷等突發狀況，確保活動順利進行。

台下支援組及嘉賓事務組則負責觀眾服務與現場管理，包括入場引導及資料派發等。學生會提前製作座位表，安排同學引領貴賓就座，並於互動環節準備傳遞咪高峰，確保提問可以清晰收錄。

為保論壇質素，學生團隊提前了解演講重點並組織綵排，由學生扮演聽眾及及嘉賓，詳細測試整個流程及改善安排。這種嚴謹求實的態度，獲得講座各方參與者的肯定及讚賞。

藝術展覽：從展覽中學習，激發藝術熱情

開幕禮大合照。（校長提供）

「Up and Coming: Works of Josephians」藝術展覽現場，時常能見到學生們小心翼翼搬運展品、跪在地上測算展品間距的身影，務求盡善盡美，讓展覽能一展「若瑟夫」藝術天分之餘、亦看到每位工作人員如何盡心盡力處事。如果藝術創作是展覽的靈魂，那麼活動安排便是軀幹，兩者缺一不可。藝術學會主席羅曉俊回憶道，當老師邀請他加入籌辦展覽時，他並不確定能否勝任。然而，他最終接受挑戰，與執行委員會及同學們共同努力。遺憾的是，展覽期間他因參加海外交流團無法全程參與，內心難免感到失望。他表示：「即使身處異地，我仍透過訊息和電話密切關注展覽籌辦的進展，內心十分緊張。」儘管曾經萌生放棄的念頭，但同學和老師的支持成為他堅持的動力。從籌劃活動到運輸作品，從佈置場地到招待來賓，每一項工作都費盡心血，做成無盡壓力，最終，在團隊通力合作下，展覽取得空前成功，成為我校歷史上一大里程碑。他感謝學校提供這個難得機會，讓他學習到如何籌辦活動，同時他在準備活動展品期間，對藝術研究產生濃厚興趣，他期待未來在藝術方面有更多探索。

展覽籌委主席羅曉俊與父親和老師合照。（校長提供）

副主席劉智仁主要負責展覽設計工作，展覽旨在從各項展品中，向觀眾展現學生在校園中發掘個人潛能、開創無盡未來的可能性，觀眾同時亦能從展品中感受到學生創作背後所花費的時間和心血。他以學校標誌性的校園北座古蹟上的淺藍色屋頂為展覽設計靈感，再融合現代簡約風格，寓意學校藝術發展承先啟後、融合古今；亦將繼往開來、更進一步。他坦言，創作過程中屢遇瓶頸與技術難題，幸得老師大力支持才得以完成設計，對老師的幫助表示衷心感謝。作為學生主導的活動，籌備展覽的過程充滿挑戰：從篩選作品到邀請嘉賓，每一項工作都考驗團隊的毅力與團員之間的默契。他感動地說：「即使學業繁重，學會成員與展覽小組成員們仍不辭勞苦，在視藝室熬夜，默默工作，這份付出令我深刻體會到團隊合作的力量是如此強大。」

學生導賞(圖右為任朗天)。（校長提供）

品時，我學會了如何有效分配資源、如何善用準備時間，並學懂要細心考慮觀眾的視覺體驗與流線設計，不能只是完成手上工作便當作『任務完成』。」此外，他還擔任導賞員。這是他第一次面對人群，向公眾解釋展品背後創作者的理念。解說過程中，表達能力與自信心亦獲得顯著提升。他總結道：「這次經歷可比喻為一段豐富而有意義的旅程，讓我更深入領會到藝術與情感表達之間的關係，也學會了不同的演說技巧、面對聽眾時的應有態度，對我未來的學習與工作大有裨益。」任朗天同學作為展覽導賞員，認為這次活動是他畢生難忘的經歷。他表示：「適逢我校150周年，能參與首次校外藝術展覽，展現學長們多年來的努力與我校在藝術領域的輝煌成就，我深感榮幸。」作為聖若瑟書院學生，他在展覽期間以禮貌與專業的態度向公眾提供導賞服務，他時刻提醒自己要履行導賞員的職責：對展品有深入了解、能深入淺出介紹展品之餘，亦要注重個人形象。

學生導賞。（校長提供）

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展覽獲得來賓高度評價，既欣賞展品精美，亦讚賞學生專業導覽，是我校150年校慶中一項意義非凡的活動。劉同學認為：「活動不僅有助學校藝術發展，更是一次讓學生在合作與溝通中成長、寶貴的學習機會。」任同學總結道：「這次經歷不僅是對個人能力的鍛煉，更讓他感受到身為「若瑟夫」的光榮。」

ITQ 歌唱比賽：追逐夢想、展現活力、感受薪火相傳的舞台

（校長提供）

這群首次籌辦大型活動的學生會及音樂學會幹事，剛開始籌備時便面對三重挑戰：活動經費有限、嘉賓邀約困難，以及150周年校慶下師生的高度期望。負責統籌的學生會會長李庭匡同學回憶道：「適逢本校150周年紀念，我們想造點新意思，過往獲邀表演嘉賓一直是本港頂尖及極具人氣的歌星，例如：王菲（當年仍是「王靖雯」）、古巨基、陳奕迅、Twins，故提議衝出香港，尋找國際級知名藝人助陣。」

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為了強化嘉賓陣容，籌委會特意小息時走訪各班級，收集同學意見，最終選擇樂隊 Dear Jane、女歌手Nancy Kwai 等年輕人氣歌手，吸引學生和舊生購票入場；邀請海外組合一事則透過「若瑟夫」龐大的校友網絡──由1998年畢業生王友良先生主動牽線，促成日本女團 Avantgardey 到訪聖若瑟書院，作一次令人難忘的跨國演出。「最重要，讓學生親歷一趟兩地文化交流，彰顯聖若瑟書院的國際視野。」李同學強調。

剛解決嘉賓邀約難題，又要為門票定價與座位編排而煩惱。音樂學會主席何誠朗同學道：「早期擔心門票太昂貴，學生未必願意入場；如果太便宜，就不能達至收支平衡。經過兩個合辦團體的商討，得出三種票價：有迎合想近距離欣賞表演者風釆的粉絲高價位、有音響聲浪適中的中價位、有盡覽全場觀眾反應的後排座位。最後全場爆滿，有賴兩個聯承學生團體不眠不休和衷合作。」

李同學總結道：「不論是ITQ，還是其他大型活動，感謝學校一直給予我們高度自由去嘗試、探索及思考。由零開始計劃表演、邀請心儀歌手、運用創意思考不同宣傳手法，正正是校方這種極高自由度及信任度，給予我們勇氣去嘗試籌辦五花八門的活動。我十分感恩得到舊生王友良師兄鼎力襄助，成就是次學界年度盛事，完全體現了『若瑟夫』多年來講求的薪火相傳、互相扶持的精神。這種師兄弟緊密的情誼深深感染我，令我更有決心、更具魄力去策劃學校活動，將這份『若瑟夫精神』傳承下去！」

總結：從籌辦活動到全人成長

總結聖若瑟書院 150 周年一系列活動的中心思想，就是實踐「學生主導學習」的理念，在學生主導、師長輔助之下，共同製作一個「引發思考、自主探究 、實踐想像、反思求進 」的成長模型。正如校長郭廸民所言，學校提供的「不只是慶祝悠久歷史的平台，更是學生未來發展的實踐舞台」，當學生在籌辦活動中學會善用課堂知識、各種資源籌備活動、獨自或合作應對種種不確定情況、面對未知或未曾嘗試的事情時懂得細心思考種種細節並鼓起勇氣面對、以及體會及薪火相傳「若瑟夫」互助互愛精神時，教育已超越知識傳授的層面，真正實踐「全人發展」教育理念。

聖若瑟書院郭迪民校長（校長提供）

作者簡介：



郭廸民

聖若瑟書院校長、聖若瑟書院舊生

土木工程學士、教育文憑、教育碩士。郭校長多年來積極推動全人教育，深信每位學生潛質優厚。鑑於學生各自擁有獨特的個性、才能和潛力，郭校長深感有責任為學生創造一個師生交流融洽、多元共融的學習環境，希望能全面發展學生的才能，以培育新一代領袖人才。

