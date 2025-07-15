校長筆記｜巴裔三兄妹的教育傳承　從語言困境到教育使命的蛻變

文：香港道教聯合會圓玄學院第三中學賴俊榮校長

在香港西貢區將軍澳的圓玄學院第三中學，莫家三兄妹—莫路熹（Mohammad Rohail ）、毛倩文（Bisma Naz）和莫柏峰（Mohammad Zohaib）的故事，成為少數族裔學生透過教育突破語言障礙、回饋社區的典範。這三位巴基斯坦裔校友，從昔日在課堂上面對中文與英語的雙重挑戰，到今日分別投身教育界，他們的成長軌跡見證了香港多元文化教育的可能性。



香港道教聯合會圓玄學院第三中學有3位三兄妹的巴基斯坦裔校友，他們都憑自身努力及學校支援，成功找到自己的升學路及發展方向。圖左起為莫柏峰、毛倩文及莫路熹。（作者提供）

莫路熹是家中的長兄，在香港大學英文系以一級榮譽畢業後，選擇回到母校圓玄三中任教英文。他的課堂不僅傳授語言知識，更融入自身作為非華語學生的經驗，設計出貼近同學需求的教學方式。他常說：「老師當年的耐心讓我相信，語言障礙可以被克服，現在我希望把這份信心傳遞給學弟妹。」

姊姊毛倩文則在雲泉學校擔任小學英文教師，專注於基礎語言教育。她擅長以活潑的互動遊戲打破學生對英語的恐懼，並設計「跨文化英語劇場」，讓孩子們在情境中自然習得語言。她回憶道：「在圓玄三中時，我們和本地學生一起學習、生活，這種融合讓我明白教育需要同理心。」

最小的莫柏峰剛從香港大學專業進修學院（HKUSPACE）英文副學士課程畢業，並成功銜接至香港城市大學英文系。他坦言，中學時期曾因英語發音不標準而自卑，但在老師鼓勵下參與校內英語辯論隊，逐漸找到自信。如今他計劃未來專注研究非華語學生的二語習得策略，尤其關注如何透過科技輔助教學提升學習效能。

三兄妹特別寄語應屆文憑試考生：「升學之路不只一條，若成績未如理想，副學士或高級文憑都是很好的選擇，既能鞏固基礎知識，又能為將來升讀大學做好準備。」他們以自身經歷證明，只要堅持不懈，每個人都能找到適合自己的學習路徑。

三兄妹的教育選擇，源自圓玄三中對非華語學生的系統性支援。圓玄三中透過混合分班、情境化教材及課後輔導，幫助學生跨越語言隔閡。這種「全校參與」模式不僅提升學術表現，更培養出如莫家兄妹般心懷感恩的學子，他們正將這份支持轉化為對下一代的教育熱忱。

從巴基斯坦的社群到香港的大學講堂，莫家三兄妹的故事映照出香港教育的多元底色。他們證明了，當教育體系願意因材施教，語言差異能成為橋梁而非屏障，而每個孩子都有機會在接納與鼓勵中，找到屬於自己的聲音。

香港道教聯合會圓玄學院第三中學賴俊榮校長（作者提供）

作者簡介：

香港道教聯合會圓玄學院第三中學 賴俊榮校長



新界校長會副主席、將軍澳(南)分區委員會主席、香港女童軍西貢及將軍澳分會主席，曾任西貢校長會主席。獲頒行政長官社區服務獎（2024）及民政及青年事務局局長嘉許狀（2022）。致力推動非華語學童共融教育，協助青年發展，促進社會和諧。

