校長筆記｜以全人教育和創科實踐　培育智能世代有心人

文︰東華三院辛亥年總理中學李志文校長

學校秉承東華三院全人教育的方針,以校名的英文縮寫「SHDC」確立我們四大核心元素:Sense of Belonging團隊精神;Hearts of Harmony和諧共融;Dare to Dream追夢展翔;Care for Others關愛他人。我們希望學生以「成就自己,成就他人」作為目標。學校既重視學生的知識學習和能力訓練,亦著重培養他們成為有獨立思考能力、勇於承擔責任、關心社會的良好公民。



東華三院辛亥年總理中學的四大核心元素。(校長提供)

以活動形式體現價值教育

東華三院校歌最後一句歌詞經常觸動到我:「他日成材,服務社會報恩厚。」學校肩負的責任除了讓學生學習知識和技能,更要讓學生有「心」,在將來能為社會服務。而我們相信以活動學習的形式培育同學的品德涵養,讓他們將所領受到的價值教育融入日常生活中,形成良好的行為習慣,將來當能以校訓「勤儉忠信」為依歸,身體力行回饋社會。

「SUNNERS’ VIBE辛聚一刻」。(校長提供)

+ 4

於是,我與學校老師一起著手籌辦了不少營造正向校園及班級經營的活動。我們從學校的英文名稱取材,為學生賦與「Sunners」這個稱號。舉行「Sunners’ Vibe辛聚一刻」活動,當天像是一個嘉年華一樣,在學校內設有小食到會及節目表演,以嘉許學生的良好表現,鼓勵同學之相互相欣賞和學習。我看見到平日有行為問題,喜歡與老師對抗的學生,當日也能夠與訓輔主任有講有笑。成為一個全體師生共同參與慶祝成果的歡樂時刻;學校又會於聖誕聯歡會當天舉行「SUNNERS’ RUN」長跑活動,全校師生一同走出學校,環繞附近的地方,熱烈地進行班際長跑比賽,體現團隊精神,為佳節添上多一重意義。而一些需要情緒支援的同學,當日亦能與班上的同學打成一片,互相支持打氣,一起奮進向前,臉上充滿笑容,實現了班團共融;學校亦舉辦了「辛火相傳傑出學生嘉許禮」,經各團體負責老師提名,表揚在課外活動及服務方面表現出色的學生領袖,師生和家長齊聚一堂,一同分享得獎同學的喜悅。

我們透過各項多元化的活動,營造積極向上的氛圍,增強校園內的凝聚力,激勵學生在學習和生活中,持續追求卓越。我們著重學生「心」的教育,寄望能培養更多具備領導潛能和社會責任感的青年人。學校又會根據學生的成長需要,在各年級擬定發展的主題:中一紀律、中二班團、中三服務、中四領導才能、中五生涯規劃、中六學業。老師會因應主題策劃該年級全年的活動內容,滿足不同階段的成長需要。

打造智慧校園 滿足新世代人才需求

近年創科產業發展一日千里,我經常與教育界的同儕交流數理教育方面的心得。STEAM教育是未來發展的其中一個重要環節,而我認為通過將學習融入日常生活,學生能夠更好地理解和應用所學知識。所以我們努力將學校打造成一個「智慧校園」,所有教室均運用了物聯網(IoT)智能技術,對燈光、冷氣、教學設備實現智能化管控,當師生離開教室時,系統會自動關閉所有設施,實踐綠色教育的理念。學校還引進各項自動化設備,包括:校務處的自助賣簿機、樓層的電子通告板、課室內的電子白板、課室外的電子班牌、洗手間的智能沖廁和水喉、全校的智慧門鎖系統等。

學校以硬件配套營造創科的氛圍,而課堂學習當然更是不可或缺。我們在初中開設「科學與科技科」,滲透不同STEAM元素,例如:Robotics、3D打印、模擬飛行等。中三級的學生更會參加大型跨學科專題研習,學習運用智能方法製作曲奇,同學需要結合在不同科目中學到的知識,探討曲奇當中的成分和營養。製作完成後,同學會將曲奇送給區內的長者中心,體現對社區的關懷。

STEM元素—模擬飛行。(校長提供)

現今環境瞬息萬變,學生在課本上所學到的知識,到投身社會時可能已經過時。世界正迎來科創的新時代,學校要幫助學生與時並進掌握新科技,更要讓學生掌握「學習」這項技能。學校積極培養同學對學習抱持正面態度,持續奮發向上,未來在不同領域發揮所長。結合全人教育的理念,我堅信可以讓學生與身邊的事物建立聯繫,對世界有所感懷,勉勵學生拓展豐盛而有意義的人生。

學校外觀。(校長提供)

東華三院辛亥年總理中學—李志文校長。(校長提供)

作者簡介:

東華三院辛亥年總理中學李志文校長



李校長目前是東華三院辛亥年總理中學的校長。 他從事科學教育已有 近30 年,曾被借調到教育局,並擔任過教育局及考評局多個委員會的成員。他亦是大學講師並參與了各種與科學教育有關的研究項目,多次分享教學經驗及積極推動教師的專業發展計劃。



他現時為香港數理教育學會、國際初中科學奧林匹克督導委員會(香港)、香港科學青苗獎督導委員會之主席;亦擔任學生能力國際評估計劃(香港)、國際生物奧林匹克(香港)、行政長官卓越教學獎之督導委員會委員及香港科技創新教育聯盟、「常識百搭」小學 STEAM 探究展覽之委員會委員。李校長現時為香港中學校長會及屯門區中學校長會執行委員會委員。