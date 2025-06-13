校長筆記｜正向啟迪多元潛能．熾熱築夢共創未來

文︰順德聯誼總會胡兆熾中學趙家豪校長

學校秉持「全人發展」的教育理念，深信每位學生都蘊藏多元潛能。我們以正向教育為核心，陪伴學生在探索中啟迪潛能，點燃學生的內在動力，支持學生在挑戰中突破成長。庾靖鈞同學的成長故事，正是這一理念的生動寫照。



庾同學代表香港出戰「第六屆亞洲少年U18田徑錦標賽」。（校長提供）

從綠茵場到跨欄跑道：體育夢想的世界之旅

學校重視學生的五育發展，也重視每位學生獨特並全面的個人成長。靖鈞於初中加入足球隊時，黃志騰老師發現他身體的協調性與體能優異，經過體適能測試與老師建議，他轉戰田徑隊，向跨欄項目發起挑戰。「小學時只當作田徑是興趣，但到中學便成為了自己追求的目標。」他笑言這份「享受」逐漸化為「投入」，為了精進技術，將來能繼續代表香港比賽，他每週有三至四天放學後會趕往沙田或灣仔訓練，汗流浹背的訓練見證著自己對夢想的堅持。

庾同學於田徑場上的英姿。（校長提供）

靖鈞於今年加入中國香港田徑隊（青年隊），並代表香港遠征沙地阿拉伯參賽。這份榮耀背後，藏著不為人知的波折：「升上乙組賽事時，他因欄高提升了而意外扭傷足踝，復健期間每一次起跨都伴隨心理陰影。」賴家斌老師以及教練們不僅細緻地調整他的技術動作，更時常鼓勵他要如何跨越自己心中的欄。這份支持讓他不斷突破，最終在學界第一組別賽事中奪得殊榮。我們知道，運動訓練不只涉及技術，更是正向態度和信念的培育。

英語舞臺上的自信綻放：從璞玉到閃亮的蛻變

庾同學於英語演說比賽獲亞軍。（校長提供）

學校的校本英語教材發掘並培育學生的英語潛能，專項計劃讓學生得到進深發展，使靖鈞在英語領域同樣有長足成長。中三時，他加入英語演說隊並首次接觸英語公開演說比賽，在謝錦輝老師的悉心栽培下，他從讀稿時的緊張忐忑，持續進步至能在舞臺上侃侃而談。「謝老師在測試我的能力後，感覺我『具有演說的魅力』。」謝老師的持續指導和鼓勵，加上靖鈞的努力和才華，讓他連續兩年在校際朗誦節中分別獲得亞軍與季軍。同時，他也變得更為自信和積極，像熾焰不息。

家校合力共同正向關愛：1+1 >2

「與胡中的同學和老師相處，是我每天回校的期盼。」靖鈞分享道，作為領袖生小隊隊長和高中學生，他以服務學校的心，在各方面回饋學校和學弟妹。我們知道，建立學生珍惜感恩的心，除了學校舉行多元化的正向教育活動，家長的支持和陪伴同樣關鍵。他分享︰「爸爸媽媽一直給予我很多支持，他們堅持每天早上發送文字訊息給我鼓勵！」親子間恆久和支持的相處方式，也是他的燃料之一。靖鈞的姊姊靖童也是本校學生，現正於大學修讀與運動相關學位。她在校時擔任領袖生長，在本校射箭隊中嶄露頭角，並代表香港出賽。靖鈞和靖童的成長及成就，實為家庭與學校共同實踐正向教育理念的一個範例，展示了家校合作和共同建立關愛成長環境的重要性。

老師合唱正向歌曲。（校長提供）

我們相信，在正向教育的陽光下，每個「胡中人」都被看見，都會綻放獨特和多元的色彩。正如靖鈞的故事所示：在正向的校園環境，學生的潛能和熱情都會被點燃，都能夠找到目標和擁有源源不斷的動力，成就無限可能。

趙家豪校長。（校長提供）

作者簡介：

趙家豪校長

順德聯誼總會胡兆熾中學校長、社會科學學士、教育文憑、文學碩士(課程發展與教學)、教育碩士(教育領導與行政)，致力促進學校發展及創新，為學生提供多元化的學習機會，培育學生健康和全面的成長，成為才德兼備和勇於承擔的公民。

