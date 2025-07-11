校長筆記｜以風霜雕琢靈魂，將優越有愛活成生命姿態的總領袖生

文：基督教香港信義會元朗信義中學尹浩然校長

在我的教育生涯中，拜讀過多本著作，最能敲擊心靈、甚至重塑我教育信念的，莫過於 Harry R Lewis 的《Excellence Without A Soul》。其譯名《沒有靈魂的優越》，如利刃剖開迷霧 —— 既道盡盲目逐優的虛妄，亦燭照出靈魂深處的價值微光。受此啟發，我將「優越有愛」立為教育志業的燈塔。十年前，親手寫下這四字，鑄嵌在校門最顯眼的位置 —— 為的是在香港應試教育的洪流中，為每顆年輕的心錨定方向：莫忘優越的真義，更莫忘這所基督教學校奉若圭臬的精神內核——愛。多年來，在元朗信義精神洋溢的樂學校園內，踐行這四字的身影從未缺席。今屆畢業生中，便有這樣一位：他以樂觀為盾，以謙厚為懷，以感恩為光，以堅毅為階，不僅是學業上的佼佼者，更在中學文憑試放榜前便獲香港中文大學醫學院「內外全科醫學士課程」直接取錄。他，便是將「優越有愛」活成生命姿態的總領袖生——麥家源。



駐足校門，凝望校長親題的「優越有愛」，將這份精神刻入生命。（作者提供）

生命的風霜，原是雕琢靈魂的刻刀

家源總愛反覆咀嚼一句頗有深意的話：「When life gives you lemons, make lemonade!」他的成長從非坦途，兩歲時父親因肝癌離世的陰影、單親家庭的經濟壓力，都曾是生命遞來的「檸檬」，但他總能在風雨過後，在母親默默的照料中領悟堅毅的力量 —— 那份不向困境低頭的韌性，日後化作他攀登學業高峰的階梯，亦成為他關照他人的底氣，找到榨出甘甜的最暖人的方式。家源亦以中文大學陳家亮教授為榜樣；家源常道，陳教授出身基層、始終謙卑，在肝臟醫學領域中尋求突破，希望自己將來不論在病房前線或醫學研究，皆能略盡綿力。也是在那時，他堅定了一個信念：「做醫生最有意義是，救的不只是眼前的患者，還有他的家屬，整家人。因為他可能是家中支柱，倒下了，一個家就搖搖欲墜。有時，家屬的焦慮和患者的病痛一樣需要被看見 —— 不僅要醫治軀體的病，更要安撫一個家庭的慌。」即將踏入中大醫學院的他，眼底沒有惶惑，只有被風霜打磨過的篤定。原來生命投下的風霜，從來都是雕琢靈魂的刻刀。他想為患者家屬托起「看不見的負擔」，想在制度框架裡為病人爭取多一分體諒 —— 這些閃動的念頭，早已將校園裡習得的同理心，淬煉成了「為他人撐一把傘」的溫厚胸懷。

盛載靈魂的優越，就是用愛體現的優越--Excellence with Love

家源與譚副校長並肩學校門前，感謝「夢飛翔計劃」裡陪伴逐夢的點滴。（作者提供）

家源的優越，從不僅止於成績單上的斐然 —— 他年復一年穩居榜首，但只以超越過去的自己為志；更難能可貴的是，他以生命踐行著元朗信義傳承的價值觀，而那份基督教最為珍視的愛，更在他的言行舉止間流露得真切動人。譚建勳副校長作為家源的「夢飛翔計劃」導師，認為「他常常讓身邊人感到溫暖，總是帶著善意的微笑，從不吝嗇關懷。」我與家源傾談時，他一直銘記他在擔任總領袖生長的期間，我對他作為「傑出信義人」的囑咐：「真正的領袖從不只是站在高處指揮，而是做一個『嚴而有愛』的僕人領袖 —— 嚴在堅守原則，愛在體恤人心。以愛感化他人，引導他人成為理想的自己」原來這番說話，讓他更深刻體會到作為傑出學生的「利他」精神，在校園裡的不同崗位的服務，都同歸一個「以己所能，服務社群」的初心。家源會在課堂或課後空閒時間為同學補課。臨近中學文憑試，家源發覺有同學物理概念不盡清晰，便花一小時與同學交流，共同往成功進發。家源從來都是「不吝分享」，自己學業成績優越，更想協助他人一起優越。另外，他在成長中對生命困境有深切的同理心，看到都市人被焦慮纏身的苦況與公立醫院人手緊絀下的窘迫，「醫護人員總步履匆匆，病人好不容易等到診療，卻只能得到幾分鐘的匆匆問診。」這些畫面在他心裡沉澱為一個念頭：「醫療不該只是流水線上的診治，病人需要的是被認真對待的溫度。」對每一個人盡愛，就是醫者的優越。相信家源的這份優越，是有靈魂的，亦是教育界追求的真、善與美。

師友的同行吶喊，是展翅高飛的底氣

中五高桌晚宴上，家源與校長、媽媽共享學業優異時刻，見證「優越有愛」培育成長。（作者提供）

懂得感恩的人，從不孤單，懂得感恩的人，明白共力的神奇，更可如鷹展翅上騰。學校教育就是給予年青人最大的支持，讓他們敢於有夢，也讓年青人懂得感恩，成為向夢想高飛的底氣。與家源的訪談，話題也總離不開在他中學六年的師友同行。「感受到校長一直支持我，教導我Growth Mindset的重要性；也在我初任領袖生長感到緊張時總會出現，給予我支持與鼓勵。」作為總領袖生長，他更明白學校訓導老師的暖心，尤其是統籌一年一度的領袖生訓練營時，在規劃在溝通上屢遇困難，但迎難而上的動力在於訓導老師的鼓勵信任，讓他敢於「挑戰未知」。學校設有夢飛翔計劃，每位高中生都會安排一位老師作為人生導師。譚建勳副校長得知家源有志成為醫生，全力支持他追夢。師徒二人分享交流了很多醫者的夢想、未來、初心與承擔。家源更記得，「譚副校鼓勵我信靠主耶穌，祂成為了我的支撐。譚副校雖然並非我的正式化學老師。但為我設計了差不多20份模擬考卷，用心批改與分析，是我應試的強心針。」在家源參加中文大學醫學院的暑期臨床體驗計劃時，數學科楊志強老師送了一支顯微鏡給他予以鼓勵，物輕情意重。「醫學裡藏着太多肉眼看不見的奧秘，楊老師想借它鼓勵我主動探索醫學上的未知，支持我追夢。」此外，家源身邊還有許睿、譚子杰及謝文熙這幾位朋友，大家經常一起讀書：遇到疑問會互相請教、理清概念，平時也會彼此督促溫習。其中許睿和譚子杰，都和家源一樣有著從醫的志向。家源自覺能找到這樣一群同伴，心裡的動力自然更足。校友對家源的支援也是大愛無聲；校友捐出巨額款項成立「信義人愛同行張靜蘭津助基金」，每年撥出數萬元獎學金及免息貸款讓學生敢於尋夢，多年來支援不少家境困難的畢業生。家源也是此基金的受惠者；這些支持不只是解決了家源經濟的憂慮，更讓他感動的是師長對他的關顧和善意。有了這些支持，家源可以毫無後顧之憂地走進大學課堂，專心致志地研習醫道。「原來追夢的路上，我從來都不孤單。」

畢業禮當日，家源手捧鮮花依偎媽媽，感恩單親家庭裡養育成材。（作者提供）

教育，就是以愛與風霜交融的展翅

我們明白，天色未必常藍，生命總有風霜挫折。學校不是教導學生如何避開風霜，而是以愛心、耐心、關心讓他們懂得笑看風霜，琢磨人生。唯有從愛中長大的孩子，才明白愛己愛人的可貴，亦只有明白愛的可貴的孩子，其經歷、發展與成就才不致盲目，而是滿載靈魂於其中，成就獨特的自己。否則，無論在俗世如何所謂優越，也不過爾爾。家源之故事，正是「優越有愛」四字最好的生命姿態的體現，也是我們所信的未來。醫者所醫，確如家源所信，是醫其心醫其家。唯有滿愛，醫者方可有道；但願年青人能有此心思大志，如此，一代必更勝一代。​

基督教香港信義會元朗信義中學尹浩然校長。（尹浩然校長提供）

作者簡介：

基督教香港信義會元朗信義中學 尹浩然校長



香港大學文學士、香港中文大學學位教師教育文憑，香港大學哲學碩士。堅信教育是一門「本於過去，盡在當下，開創未來」的崇高志業，以「優越有愛，關懷求義」為個人發展理念以「成為國際化的津貼中學，培養學生成為有國民底氣的國際人才」為學校發展目標；與學校團隊一起為年青一代作鹽作光，讓一代更勝一代。

