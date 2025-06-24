校長筆記｜尊重學生起跑線　轉校生逆襲成哈佛圖書獎獎學金得主

文︰香港四邑商工總會陳南昌紀念中學陸詠恩校長

陳南昌紀念中學矗立於荔景小山頭四十六年，色彩繽紛的外牆在藍天白雲下朝氣蓬勃，為校園增添一份盼望與生命力。作為這所比鄰祖堯邨的中學校長，深信每一位孩子都擁有無限可能，即使出身基層的學生，只要懷抱希望，按照自己的節奏前行，必定能找到屬於自己的舞台，活出精彩人生。



獲獎照片。（作者提供）

先分享其中一個令人振奮的消息—— 一名原本英文成績平平的學生，在老師的支持與自身努力下，成功獲頒2025哈佛圖書獎最高榮譽「哈佛圖書獎獎學金」。這項殊榮為他帶來全額資助，讓他有機會赴美參與七星期哈佛大學暑期課程；這不僅是學生的個人榮耀，也是對本校教育理念最深度的肯定。

錢同學獲獎照。（作者提供）

不被起跑線定義

獲獎錢同學是一名中二插班生，曾在學業上屢遇挫折。他感恩加入我校，感受前所未有的校園關愛文化，同學友善，師長幫助他找到興趣和目標。要讓一位轉校生從迷惘中重新找到方向談何容易，老師需要給予更多的耐性，選擇尊重他的節奏，與他同行。當他來到陳南昌後，老師並不催促他的成績，而是因材施教，協助他調節學習的步伐，讓他重新前行。老師察覺到他在英語上的潛能，常鼓勵他多接觸英文。得知他熱愛電子遊戲，便建議他在遊戲中以英文與世界各地的玩家交流。語言從此在課本中解放，進入他的日常與興趣中，成為真正的溝通工具。

讓英語「活起來」

近年，學校英文科加入多元創新教學策略：從戲劇表演訓練語言運用，到AI輔助學習工具引導學生自學；從校園電視台的英文廣播，到英文咖啡室的情境會話練習。這些安排讓英文潛移默化地融入學生生活，使語言「活起來」，亦不再是基層學生害怕的語言。在愉快的校園氣氛下，錢同學一點一點地進步，老師便鼓勵他報名參與「哈佛圖書獎」的徵文比賽。他的得獎感言：「我用平常心準備，好像做功課一樣。因為題材有趣，我會跟朋友討論，激發更多想法。」簡單的一句，道出學習最珍貴之處——以興趣燃點熱情。他從全港近200篇參賽作品中突圍，進入五強面試，最終成功奪得本年度最高榮譽的「哈佛圖書獎獎學金」。目睹他的初中、高中兩位班主任兼英文老師陪伴他領獎時，兩人熱淚盈眶的模樣，錢同學在其他名校得獎者中既興奮又靦腆的模樣，畫面令人動容。

鼓勵學生追夢。（作者提供）

色彩校園。（作者提供）

陪伴學生準備好出發

多年任教英文科，直到現在成為一校之長，照顧好每一位學生的差異，珍視每一個學生的獨特性，都是自己的責任與使命。基層學生的英文能力，跟傳統名校生相比，固然有一定距離，但這不代表基層學生只會永遠落後。陳南昌的老師選擇給予學生成長必須的愛、信心與陪伴，讓學生能夠找到屬於自己的步伐，體會學習的美好。

校舍照片。（作者提供）

無論學生的起跑線如何，也有邁向成功、觸碰藍天白雲的可能！

香港四邑商工總會陳南昌紀念中學陸詠恩校長。（作者提供）

作者簡介：

陸詠恩校長



中學校長，畢業於香港中文大學英文系，副修藝術，並修畢翻譯碩士學位。陸校長相信很多東西，她相信教育工作者必須以堅定有愛的信念，協助每一個孩子樂於嘗試、敢於失敗、相信自己並溫暖他人，活出積極喜樂的人生。

