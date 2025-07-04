校長筆記｜芬蘭交流團──重新找回學習的意義

文：東華三院甲寅年總理中學邱春燕校長

在繁重的考試之後，許多學校會安排各式各樣的交流活動，讓學生走出課室、走進世界，探索書本以外的學習。但交流團的真正意義，究竟是什麼？今年四月，我與一群學生踏上前往芬蘭的旅程，進行一場以自主學習為核心的研學之旅。那是一段深刻、感動、充滿成長與反思的歷程。



提到「芬蘭」，學生們最初想到的多是童話中的聖誕老人，但又有多少人知道，這個北歐國家，是全球教育改革的典範？我們的旅程，從好奇與期待出發，最終走進了學生心中一片柔軟的土地──讓他們重新理解學習，也重新認識自己。



我們一起踏上芬蘭的自主學習之旅。（校長提供）

嚴格甄選──用心踏出第一步

當我們宣布將組織赴芬蘭的交流團時，學生反應熱烈，報名踴躍。然而，我們深知，這不該只是一趟「旅遊」，而是一場能啟動思考與轉變的學習經驗。因此，我們設計了一套細緻的選拔機制。學生需預先搜集資料，清楚列明自己想在旅程中探索的主題。我們重視的不僅是語文能力與思維深度，更是那份主動學習的心志。

準備過程對許多學生而言已是一次洗禮。他們開始學會為自己的學習負責，從單純「完成任務」的思維，轉化為對知識的追問與熱情。這，就是交流團給學生的第一堂課。

第一次飛翔──踏出舒適圈的勇氣

不少同學是第一次離開香港，第一次搭飛機、踏足歐洲，第一次見到雪地，在嚴寒中一起數星星，甚至第一次用英語與陌生人交流。對他們而言，這不只是一場地理上的旅行，更是一次心理上的冒險。

在芬蘭，我們走訪當地學校，目睹學生如何依興趣和節奏規劃自己的學習。沒有密集的測驗，沒有繁重的功課，取而代之的，是一種平衡、自在與對自我負責的精神。對比之下，學生開始反思，學習是否只能是一場分數競賽？原來，學習也可以是快樂而自由的。

交流與探索──在異地照見自己

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在行程中，同學們需要分組按不同的主題設計不同的學習任務與挑戰：走訪超市比較物價、觀察教堂的建築細節、搭乘公共交通與市民交流……學生們親身接觸當地人，主動問問題、用英語表達自己，從懵懂到自信，每一點進步都令人動容。

更感人的是，每晚的反思時間。師生圍坐一起，分享當天的見聞與感受。有同學說：「以前我以為學習就是不斷做功課、準備考試。但在這裡，我發現，當我真的對某樣事情產生興趣，學習就變得不再沉重，反而是一種享受。」

這樣的覺醒，是任何課本都無法給予的。

淚水中的蛻變──讓教育回到初心

每一次與學生的對話交流，也令我畢生難忘。（校長提供）

旅程的最後一天，我們在芬蘭的草地上圍成一圈，進行最後一次深度對話。我問學生：「這趟旅程中，你學會了什麼？你有哪些欣賞自己及組員的地方？你認為學習的意義是什麼？回到香港後，你希望自己有什麼改變？」一位女同學流著眼淚說：「我一直努力讀書，但成績總是不理想。有時真的很灰心，不知道學習是為了什麼。但這次，我學會了欣賞自己，也知道，不只是成績可以定義我。」

她的話，道出了許多學生內心的掙扎與迷惘。而這段旅程，就像一盞燈，照亮了他們內心深處渴望被理解、被接納的地方。

那一刻，我與老師們抱著學生一起落淚。我心疼他們的掙扎，但也深知，這些眼淚，是他們蛻變的見證。

同學們相擁而泣，互相鼓勵。（校長提供）

旅程的意義──陪伴孩子找到方向

這次芬蘭交流團讓我更加確信，教育的真義，不在於我們帶學生「去到哪裡」，而在於我們是否願意「走進他們的世界」。一段好的交流，不只是開拓視野，更是心靈的對話，是讓學生在不同文化中看見自己、看見希望的過程。

在這個變化迅速、充滿未知的世界中，未來的成功不只是知識的堆砌，而是能否找到屬於自己的道路。我們能做的，就是用理解與信任，陪伴他們走過迷茫，走向成長。

這是一段我們一起走過的旅程，也是一份將永遠珍藏於心的回憶。謝謝每一位學生的真誠與勇氣，謝謝每一位老師的陪伴與付出。願這份感動與學習的種子，長成他們未來生命中最堅實的力量。

讓我們帶着夢想，勇敢前行。（校長提供）

東華三院甲寅年總理中學邱春燕校長。（作者提供）

作者簡介：

東華三院甲寅年總理中學邱春燕校長



邱校長為2014/15年度行政長官卓越教學獎（德育及公民教育）的獲獎教師。致力培養未來人才，鼓勵學生在學業成績、品格培育以及個人潛能上多元化地發展，並在學校推動創新，倡導尊重和包容，鼓勵學生勇於探索與表達意見。

