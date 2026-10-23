16校網｜筲箕灣、西灣河、柴灣小學名單有甚麼學校？學額有多少？
撰文：容育仁
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16校網的範圍以香港東區為主，共有11間學校可供選擇，主要位於在筲箕灣、西灣河、石澳、大浪灣、柴灣及小西灣附近。「01教育」已經於下文為你整合16校網的小學名單、範圍及地圖及16校網屋苑名單，幫助你的子女升讀心儀學校！
16校網的競爭激烈嗎？學生人數及學額是多少？
教育局《學生人數統計報告書》未有根據小學校網分類的學生數字，只有按區議會紀計的數字。參考最新的2025年度《報告書》，在2025年9月於香港東區就讀本地幼稚園及非本地幼稚園低班（該批學生一般將於2027年9月入讀小一）的學生人數分別為2,023及183人，而16校網學校現正為2027年9月入讀小一的學生，於自行分配學位階段，提供合共590個學額。
16校網範圍有多大？有沒有地圖？
16校網主要覆蓋香港東區，包括筲箕灣、西灣河、石澳、大浪灣、柴灣及小西灣，區內鐵路站包括筲箕灣、西灣河、杏花邨及柴灣等。以下為教育局提供的16校網地圖：
16校網有哪些小學？
想知道如何選校，第一件事當時是了解校網內有哪些學校可供選擇，以下是16校網內11間學校在2027年度的資料：
16校網的小學有哪些直屬／聯繫／一條中學？
「01教育」有什麼16校網的小學報道？
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16校網附近是什麼校網？有什麼校網可供了解？
16校網有哪些屋苑及租盤可以考慮？
如果有意搬進16校網，提高子女入讀校網內學校的機會，可以考慮的屋苑包括杏花邨、香島、藍灣半島、形薈、逸濤灣、柏匯、Island Residence、港島．東18、譽都及峻峰花園
16校網小學有哪些選擇？
16校網有11間學校，小學選擇包括天主教明德學校、中華基督教會基灣小學、慈幼學校及筲箕灣崇真學校等。如欲了解更多有關16校網的資料，可以瀏覽此文章。