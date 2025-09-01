91校網｜沙田、火炭區小學17間名單有哪些？校網包括哪些屋苑？

91校網的範圍包括沙田及火炭區，共有17間學校可供選擇，主要位於在博康邨、禾輋邨、瀝源邨及廣源邨附近。「01教育」已經於下文為你整合91校網的小學名單、範圍及地圖及91校網屋苑名單，幫助你的子女升讀心儀學校！



91校網範圍及地圖

91校網面積較大，基本上覆蓋整個沙田區、火炭區及九肚山和一部分的馬料水區，區內鐵路站包括沙田、火炭及大學站。以下為教育局提供的91校網地圖：

91校網的範圍地圖。（香港政府地理資訊地圖截圖）

91校網有哪些小學？

想知道如何選校，第一件事當時是了解校網內有哪些學校可供選擇，以下是91校網內17間學校的相關資料：

91校網好唔好？

91校網有多間學校提供選擇，建議家長了解不同學校的辦學理念及特色後，再視乎子女的長處及喜好選校。另外，家長選校時如果想知道學校「好唔好」，可以參考與學校相關的報道，以下是部份「01教育」為91校網學校進行的訪問報道：

91校網屋苑及租盤

91校網內的住宅供應多元化，除了居屋及私樓之外，亦有村屋及中低密度的住宅。如果有意搬進91校網，提高子女入讀校網內學校的機會，可以考慮的屋苑包括：沙田第一城、駿景園、銀禧花園、偉華中心、御龍山、新城市廣場、碧濤花園、沙田中心及好運中心等。居屋屋苑就有愉翠苑、愉田苑、愉城苑及穗禾苑等。