教育共享｜從課堂到社區：可持續發展教育的三階段實踐

文:張嘉樂@教育倡行

在香港,許多學校希望推動可持續發展教育,卻常常面臨「有心無力」的困境。如何突破這一瓶頸?筆者認為,跨界協作是其中的關鍵。筆者上年11月有幸隨城大代表團到訪阿塞拜疆參與第29屆聯合國氣候大會(COP 29),並在2月22日於「領展可持續未來館」分享跨科的可持續發展協作如何在本地中學實踐。



作為教育機構的課程總監及非政府組織(NGO)的副總幹事,筆者深刻體會到在學校推動可持續發展教育的挑戰,學校往往面臨「有心無力」的困境,即有意願但缺乏技術支援,或有技術但缺乏資源,甚至擁有資源卻不知如何有效運用。因此,基於過往的實踐經驗,筆者認為要有效推動可持續發展教育,必須結合NGO與教育中心的優勢,採取「雙軌並行」的策略:

1) 發揮NGO的橋樑作用

2) 結合教育機構的教學設計能力

以筆者過往的實踐為例,數年前曾協助本港一所中學開展跨學科的可持續發展教育活動,涵蓋生物、化學、物理、電腦及社會科學等領域。在此過程中,NGO扮演了關鍵的聯繫角色,成功整合了大學、工程科技界及智能種植界的資源,為活動提供了專業器材及專家講解;而教育機構則負責課程設計及聯課活動的安排,確保學生能夠在實踐中深化學習,真正做到學以致用。

筆者認為校長及老師在校內有系統地推動可持續發展教育,在剛才提到的跨界合作下,同時可以區分為以下三個階段作出推展:

第一階段:加強對可持續發展的認識

在初小階段,學校可通過「可持續發展主題活動」及「跨學科融入課堂」兩種方式,幫助學生從課堂及活動中初步認識可持續發展的概念。「可持續發展主題活動」可以結合英文週或普通話週等校園活動,透過攤位遊戲、劇場表演等形式,讓學生在輕鬆的氛圍中掌握可持續發展的基本理念。而「融入課堂」則可將可持續發展的概念融入中文創意寫作、英文寫作、STEAM及數學等學科,使學生在不同學科中逐步建立對可持續發展的全面理解。

第二階段:從高小到初中的實踐與探索

在高小至初中階段,學生對可持續發展已有初步認識,學校應引導學生將所學知識應用於學校及社區的實際情境中。學校可以通過本地遊、社區地圖繪製、建築考察等多種方式,讓學生在親身體驗中進一步理解可持續發展的實踐意義。此階段的目標是培養學生的觀察力與實踐能力,使他們能夠在社區中發現並推動可持續發展的機會。

第三階段:高中階段的國際視野與社會責任感培養

在高中階段,學校應以提升學生的國際視野及社會責任感為核心目標。筆者所在的機構目前正在推行「青年可持續發展研究者計劃」,該計劃旨在通過系統性的培訓,幫助學生掌握學術論文寫作及社會研究方法。學生需進行文獻回顧、數據收集與分析,並運用定量與定性研究方法,深入研究他們感興趣的可持續發展議題。通過講座與輔導課,學生逐步完善研究問題,並在導師的指導下推進研究項目,最終發表研究成果。此計劃不僅提升了學生的研究能力,更培養了他們對全球可持續發展議題的關注與責任感。

此外,學校應從行政管理層面配合可持續發展教育的推行,透過改進學校行政運作,如電子回條、綠色設備等,讓學生感受可持續發展在生活中。

綜上所述,筆者認為若要有效推動可持續發展教育,跨界合作配以三個階段的發展框架,能更有效解決學校「有心無力」的困境。

結語

回顧2024年是史上最熱的一年,COP29中,各國依然為著氣候融資、淘汰化石燃料的進程爭持不下。作為教育工作者,我我們肩負著將可持續發展理念深植學生心中的責任,讓他們為自己的未來而籌劃。最後,引用一從COP29 中聽到的榮格名言﹕「We are what we do, Not what we say.」。希望教育界的同仁能夠攜手邁出這一小步,共同推動人類可持續發展的一大步。