講教育｜專訪港華校長陳偉倫（下）

作者：區月媚

深化體制鬆綁教育 把握「留學香港」契機

容許學校「一校多制」 開創雙軌國際化新局面

隨着國家「十五五」規劃逐步展開，特區政府正積極制定自身五年規劃，香港的基礎教育亦正面臨一場深遠的體制革新與定位重塑。筆者專訪了香港華仁書院校長陳偉倫博士，上集陳校長分享了港華如何透過耶穌會教育哲學中「內在自由」的理念，陪伴學生尋找志向。今日將繼續與陳校長探討，香港基礎教育如何在國家規劃與打造「留學香港」品牌中，發揮不可替代的戰略作用。



要成功推動「留學香港」品牌，陳校長坦言，基礎教育絕不能缺席，「香港的高等教育實力毋庸置疑，有五所大學位列世界100強，但要成為具全球影響力的國際教育樞紐，基礎教育絕不能忽視。參考英美澳加的經驗，中小學是青少年價值觀與文化認同建立的黃金期。海外人才若於中小學階段來港，其文化融入度與在地認同感，遠高於僅就讀大學者，能大幅提升其長期留港意願。」政府去年在《施政報告》提出「直資擴容」計劃，容許直資學校申請增加班數或學位以取錄海外生，陳校長認為，政策在直資累積經驗後，可逐步推廣至具歷史底蘊、教學實力及對海外家長有吸引力的官津學校。

重新思考：給予彈性讓學校發揮所長

對於社會大眾擔心，若官津學校也參與吸引海外生的市場，會直接衝擊基層家庭入讀官津學校的機會。陳校長認為，「直資、官津、國際和私立學校，各有其辦學模式和定位。」他指，外界常以為直資學校皆屬中產或貴族學校，但事實上有不少直資學校一直以服務基層為宗旨，「例如香港華仁書院的辦學團體（耶穌會），在紐約曼哈頓區營辦的私立名校便實施全額學費資助，讓貧困學生亦能享受優質教育。」他相信，關鍵在於辦學團體的願景，只要財務與資助機制設計得宜，擴容招收海外生與照顧基層權益絕非對立，「與其陷於不同辦學制度的爭議，不如重新思考如何讓各類學校都能發揮所長，同時確保基層學生的權益不受損害，這才是香港教育長遠發展的關鍵。」

香港華仁書院校監王定乙神父與校友、歷屆師生、足球校隊成員一齊參與足球活動。

陳校長認為，若政府能給予官津學校更多彈性，讓它們發展自己的辦學特色，那麼直資和官津學校的差別便不會那麼明顯，「如將官津學校定位為基層學生的安全網，自然會令人憂慮一旦開放予海外學生，公眾會擔心基層家庭資源被分薄。但如我們打破體制局限，允許具條件的官津學校以自費模式，擴容招收持學生簽證的海外生，學費可按收回成本原則收取，亦可考慮加某比例的行政費用上繳教育局，不但不佔用本地公共教育資助，體現資源公平性，更能增加庫房收入。」

不同背景學生共融 是極具價值的教育體驗

如「擴容」收取海外學生政策僅停留在直資學校層面，陳校長認為是可惜的，因為要收取海外學生，其實也不容易，「試想一個來自東南亞國家的家長，如要花每年十多二十萬港元送子女到香港讀書，對學校一定有期望及要求。」他認為，「如果官津校沒有機會嘗試到海外收生，根本沒有人知道邊間學校得、邊間唔得。」更重要的是，他相信讓官津校引入海外生與多元背景的學生，對本地與基層學生而言，更是一場極具價值的教育體驗，不應由直資學校獨享。

能引入多元背景的學生，是一場極具價值的教育體驗。

陳校長隨即分享了一個自身成長的深刻經歷，「我就讀中學時，家境清貧，當時班內有一位家境富裕住在山頂的同學，他邀請我到他家中作客，他給我住的客房竟然還大過我屋企，我當時才知道原來有錢人的生活是這樣的，提升了我對社會上不同階層的認知。」陳校長坦言，就是因為學校一視同仁，讓來自不同階層的同學坐在同一課室，擴闊了大家的視野，「大家一齊經歷挫折，一同成長，世界觀會自然擴大，生活就不會離地。」陳校長相信，這種認知不是課本可以教到，而是透過真實相處才能建立，所以若津校能適度引入海外生，同樣能讓本地基層學生在日常校園中接觸到國際視野。

香港華仁書院校長陳偉倫鼓勵學生參與課外活動，提升學習經歷。

望政府拆牆鬆綁開綠燈

陳校長表示，其實內地已有不少知名中學是採用「混合模式」（雙軌國際化）辦學，「如華仁的姊妹學校北京十一學校在高中就設有高考部及國際部（提供 IBDP、IAL 及 AP 國際課程），高考生的學費極低，而國際部學費則要十多萬，一校多制。」問到如有機會，香港華仁書院會否考慮開設國際部吸納海外生，陳校長表示，「我們從來不會排除任何一個可以讓耶穌會教育接觸到更多年青人的機會。」

北京市十一學校是香港華仁書院的姊妹學校。

陳校長坦言，《資助則例》非常嚴格，官津學校運作沒有太多彈性，「如當局能讓學校以一校多制的『混合模式』運作，讓有心想做的學校去做，如果成功，就可以強化香港的留學品牌；若學校收不到海外生，自然會決定停辦國際部。」他指，如果面對人口結構轉型與殺校潮仍不採取行動，將帶來極嚴重的後果，「官津學校的競爭力將流失，中產家庭只將子女送去國際學校或海外升學；基層學生亦永遠接觸不到家境較好的同學和國際化的學習環境，局限了他們的視野，向上流動的階梯被斷裂，香港只會流失人才。」

香港華仁書院是以耶穌會理念辦學。

結語：把握契機推動留學香港品牌

訪問尾聲，筆者問陳校長，「現在是否推動的時機？」他毫不猶豫地回答，「絕對係。出生率下降、學校停辦合併，政府推『留學品牌』、國家講『一帶一路』同教育強國建設——官津校絕對唔可以缺席。」陳校長期望政府能逐步給予學校更多彈性，讓有條件的官津校試行「一校多制」——不必要一定把學校劃分為直資或官津，而是盡量為學校提供彈性，讓學校發展多元化，做出特色，吸引全世界家長送子女到香港讀書，「真正推動留學香港品牌，令香港的基礎教育走向國際化，與香港的國際高等教育接軌。」

作者簡介：



區月媚

前教育版副總編輯、資深傳媒人

