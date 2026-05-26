教育臻善｜無邊界的學習

文：中華基督教會基朗中學曾頴基校長

在人工智能的新時代，知識可謂唾手可得。只要簡單的語音輸入一個指令，人工智能大模型就能在數秒間翻閱無數的網上資料，經分析後給你一個最可靠的答案。那麼學生回學校上學還有意義嗎？



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先說在校園的兩則小故事。我每天都有校門跟學生打招呼的習慣。久而久之，學生在走廊有時也會向我說聲「早晨！」甚至到了放學時段，仍然是那句「早晨！」或許他們只是以「早晨！」作為一個笑話。但如果這是真的，我就更應該繼續和他們早上問好，因為以往可能很少有人和他們這樣打招呼，他們將一般的禮貎看輕了，我們作為師長，就要以身作則，教導他們。又試過有一次，我因有老師告病假而走到一班高中代課。在上課鐘聲響起後，我就開始授課。但有幾位學生卻在此時陸續推門進來。我停下來，向他們了解情況，要求他們下次必須先敲門，向老師致歉，才可進入課室。當中有擔任領袖生的學生感到委屈，訓導主任事後也跟我說情，希望我能寛鬆處理。領袖生協助維持學校秩序，堅守崗位到上課鈴聲，當然值得嘉許。而因此遲進教室，也是理所當然。但課堂已開始，輕聲敲門，為打斷教學向老師致歉，同樣是需要的。我想，讓學生學會人與人相處的原則就是學校教育的其中一個關鍵。這些都是人工智能線上搜尋無法給你的答案。

說到底，學生需要有經歷，才有真正的學習。體驗式學習相信很多學校都會有。交流團也是學生最期待的特別學習經歷。對於一般津貼學校而言，學生不少都缺乏海外遊歷的機會，要豐富學生的世界視野，就要學校領導著力支持老師舉辦更多遠的交流團，將平日在學校學習的，在交流團中親身經歷。例如常見的英語學習團、文化學習團，都是值得投放資源，讓更多的學生可以參加。而去年學校因得到政府民政及青年事務局資助，我們更將幸福感的學習，帶到世界快樂指數最高的丹麥。透過參觀幸福博物館和與當地人交流，學生反思到幸福的意義並不在於物質，而是家人的陪伴。學生在週會中分享到回港最想第一時間回家簡單和家人吃個即食麫就覺幸福，台下的師生都深深地被感染，相信他們真正地學會幸福。

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當然，不是每個學生都能參與交流團，如果學生不能到其他學習場景，那就將場景搬到學校。近日和老師做年度檢討，有老師說計劃明年處理好課程課業，之後再設計更多活動。我反問，為何不能一開始就以活動取代課業作為學習評估？又是否可與其他科目合作，達至協同效應？事實上，地理科已經嘗試將考察技能教導和設計與工藝科習作結合，做了瀡滑梯的有趣學習活動。而人工智能太極拳的裝置，更是借力打力——利用學生喜歡的電子介面，讓學生既學習中華文化，也從玩電子遊戲的過程中強身健體。

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課程框架，只是外顯的招式。作為教育工作者，要花心思鑽研的應該是心法。所謂心法，就是要了解學生的學習需要，要掌握學生如何學，學甚麼，而非老師如何教，教甚麼。深信人工智能的出現，並不會動搖學校學習的重要性。懂得有效利用也可以是一個學習的機遇，並且能將學習無邊界地拓展。

中華基督教會基朗中學曾頴基校長。（作者提供）

作者介紹：



曾頴基校長畢業於中文大學（理學士、教育文憑、教育碩士）。自2024年起擔任中華基督教會基朗中學校長，帶領學校持續以全人教育方向發展。深信只要給予學生機會去嘗試與發揮，他們便能逐步展現自我的潛能，迎向更全面的學習與成長。



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