教育臻善｜陪伴孩子尋找那份「無可取代」的第一

文：佛教沈香林紀念中學馮順寧校長

我的校長室，就在 Learning Commons 的旁邊，而在通往 Learning Commons 的走廊旁放著一座鋼琴，在小息、午飯時間，最常伴隨我的，是那座鋼琴傳來的悠揚旋律。



作為校長，我常在想，教育的本質是什麼？培育他們成為社會上定義的「優等生」?還是守護他們內心那顆尚未被世界定義的種子？其實，孩子的強項，從不只存在於證書或分數中，而是不經意地藏在生活之日常。

鋼琴上的「純粹」：不需要考級證明的熱愛

有一天午飯過後，我路過 Learning Commons 時被同學的琴聲吸引，節奏輕快而穩定。我走過去，看見一個男孩沉浸在黑白鍵的世界裡。曲終，我問他﹕「彈得真好！考到第幾級了？」

他有些靦腆地笑了：「校長，我沒有考過級。我只是每天在這裡彈一彈，因為我真的很喜歡它。」

那一刻，我被他眼神裡的純粹深深打動。在凡事講求競爭與證書的社會，他卻在「日常」中，憑著最原始的投入，練就了足以打動人心的真功夫。這不正是我們最想看到的生命力嗎？

這份熱愛是有感染力的。後來，一位中一同學主動向我大力推薦她認識的「鋼琴高手」1C 方梓琪。她興奮地約我到溫習區現場欣賞方同學的演奏。我看著她們因為音樂而結下的「善緣」，看見了方同學對鋼琴那份如火般的「投入」，這正是校監常說的「人生基本功」——投入、堅忍、反思、善緣。

嬌小身軀下的巨人： 陳芷妍同學

陳芷妍同學「2026香港國際柔道錦標賽——女子兒童組」勇奪冠軍 - （作者提供）

在沈中日常，每位同學都在書寫自己的故事。如果你在走廊遇到 陳同學，你可能會覺得她身型嬌小、安靜。但你不知道，當她穿上柔道袍、踏上比賽墊的那一刻，她展現出的靈魂是多麼巨大。

芷妍自幼跟隨家人練習柔道，這對她而言不是一項「興趣班」，而是「生活」。最近，她在「2026香港國際柔道錦標賽——女子兒童組」勇奪冠軍，去年更遠赴日本福岡參加國際大賽。她沒有為自己設限，她用汗水證明：一個人的強項，是在生活的磨礪中長出來的。

從「愛玩」到「卓越」：讓興趣成為改變世界的路徑

教育，從來不是因為同學有強項才去培育，而是從他們的熱愛出發，去發掘那些被忽視的價值。

BSC DANCE TEAM榮獲第六十二屆學校舞蹈節「優等獎」。

因為有一群熱愛跳舞的孩子，我們成立了 Dance Team。他們在排練室練習到夜深，最終在校際舞蹈節奪得優等獎，甚至有同學飛往福岡交流比賽，讓世界看見沈中的節奏。

因為看見有同學對咖啡拉花著迷，我們找來專業咖啡師專門栽培。最終，孩子在全港咖啡拉花比賽中奪得亞軍。在那氤氳的香氣中，孩子學會了細節與專注。

學界拉花大賽亞軍。

還有 BSC Studio 的那群攝影小將。他們喜歡拍照，便鼓勵他們將攝影應用到義工服務。他們為有認知障礙的老人家拍攝婚紗照，補償長者年輕時的遺憾。那一刻，攝影不再只是快門聲，而是生命的關懷。這份對社會的熱愛，讓學校成獲得大會認可，獲頒發「賽馬會眾心行善傑出愛心學校獎」，更榮獲本年度「十大傑出義工」名銜。

給家長的心裡話：每個孩子，都是自己的第一

各位家長，我明白在這個焦慮的時代，你們或許曾擔心過孩子的平庸，或為他們沒能拿下一張亮眼的成績單而焦急。

但在校園裡，我看到的卻是另一番景象。我看見那些不考級卻彈出靈魂的孩子，看見在柔道墊上摔倒又爬起的勇士，看見在咖啡奶泡中尋找完美的匠人。

教育其實很簡單：不要強求每個學生都考到第一，而是陪伴每個學生去尋找屬於他們生命中的「第一」。

「教育的溫度，不在於將孩子培育成最亮的那顆星，而在於守護他們，在平凡的日常中，尋找到屬於自己無可取代的光芒。」

佛教沈香林紀念中學馮順寧校長。（作者提供）

作者介紹：



馮順寧，現任佛教沈香林紀念中學校長，致力推動創新學習及完善的生涯規劃教育。深信每位學生皆有其獨特潛能，積極為校園營造具啟發性的學習氛圍，引入多元化教學模式，提升學生的解難與未來競爭力。



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