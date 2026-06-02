教育臻善｜閱讀教育的堅持

文：崇真書院校長區國年博士

手機帶給人即時的娛樂，但這種「即時性」或會引致後遺症。人無需等待，便可即時獲得滿足，是好是壞？經常刷短片的人，會否察覺自己已漸漸失去了耐性與專注力，難以靜心觀賞一齣有起承轉合、具深度的電影？更遑論閱讀靜止的書籍吧。



（作者提供）

閱讀除了增廣見聞、培育良好價值觀、發展興趣及職志，還可以陶冶性情。它與刷短片不同，書中字裡行間留給人的思想空間很大——含蓄、自由而安靜，是強烈感官刺激的短片無法提供的。在學校，老師要求學生閱讀，不是難事；但是要學生喜愛閱讀，才是現今教育的挑戰。

針對青少年可能面對的心理與情緒困擾，教育局早前推出《4Rs精神健康約章》，提倡休息（Rest）、放鬆（Relaxation）、人際關係（Relationship）及抗逆力（Resilience）。把閱讀教育糅合4Rs，引導同學藉閱讀學習休息放鬆、與人分享，甚至激勵自己，是本校推動閱讀的策略之一。

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同學可以不懷著任何實際目的去看書，僅僅抱著一絲令自己愉悅的期望，嘗試漫無目的地享受閱讀的樂趣，沒有要解決問題的壓力，單純地進入作者的世界，接觸和感受一些新的事情——可能是一生也無法親身經歷的事情——是別有一番趣味的。看書原本是讓自己的人生與作者的思緒在某個時空相遇的一回事。例如小說中勾畫在某個時空發生的故事，虛中有實，如幻似真，或會偶然在自己心中響起一絲共鳴，又或喚起一些往事的回憶，讓自己重新細味，甚至有時教人以另一個角度再去看待它們。安靜閱讀，可以聆聽自己的聲音；在繁忙的學習生活中，彷彿站在熙來攘往的街頭，偶爾迎來一陣清風。

「閱讀假期」是本校特色之一。農曆新年假期間，初中學生沒有功課，假期後也不設測考。老師會在假期前安排同學到圖書館借閱圖書，鼓勵他們在假期間自由閱讀，透過多看一些優質、題材健康、有益身心且有趣的讀物，學習新事物，或與書中作者漫遊天際，從而享受閱讀的樂趣；回校後，老師亦會安排同學作分享交流，這項政策深受家長歡迎。此外，老師亦會安排同學以「名人傳記」為主題閱讀，同學透過許多偉人艱苦奮鬥的故事，明白失敗真的是成功之母；在遇到困難時，不應輕言放棄，倒要像「不倒翁」一樣，即使跌倒，也要再站起來，提升抗逆力，學習堅毅的精神。

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本校自2023/24年度開始籌備翻新圖書館工程，包括舉辦「未來的崇真圖書館構想比賽」收集學生意見、向家長發問卷、諮詢學生議會、家長教師會及校內老師會議，於本年度適逢75周年校慶落成啟用，開幕誌慶。在設計上，新圖書館營造了典雅莊重的學術氛圍，讓學生沉浸其中，自然地會拿起書來閱讀；久而久之，漸漸喜愛上看書，養成閱讀學習的習慣。運作上，館內特設「自主閱讀空間」及「閱讀交流室」，它們是推行「閱讀課」的理想場地，亦能支援各類閱讀分享的活動。

全球科技發展一日千里，社會已進入數字時代；然而，教育下一代繼續閱讀、喜愛閱讀，是教育工作者必須堅持的。本校為學生開拓空間，以4Rs結合閱讀教育，配合針對性的政策，並透過富學術氛圍的環境，期盼引導學生主動拿起書本來閱讀，享受箇中樂趣，並形成良好的習慣。

崇真書院校長區國年博士。（作者提供）

作者介紹：



區國年校長於香港大學攻讀數學，1993年畢業後加入崇真書院執教至今，2019年起在原校任職校長。區校長育有一子一女，三十多年來在教會中陪伴一代又一代青少年成長，期間取得教育文憑、教育碩士、工商管理碩士、基督教教育碩士及社會科學博士學位，對教育懷著使命及承擔。



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