教育臻善｜龍蝦對教育方向的啟發

文：福建中學（小西灣）梁健文校長

近年，「龍蝦」（OpenClaw）在科技界引起熱議。這款自主型 AI 代理（AI Agent）能自動處理多種任務，包括操作不同 AI 工具、完成功課、提交作業以至繳付賬單等。



AI 的發展速度遠超想像：由早期專注單一任務的「弱人工智能」（Narrow AI），到能創作文稿、音樂及影片的生成式 AI（Generative AI），再演進至如今具備自主行動能力的「龍蝦」。



教育也需要與時並進

學校的DT & STEM中心。（作者提供）

科技推動社會進步，教育的焦點亦隨之變化──由背誦式學習、心理輔導、環保教育、IT、批判思維培育、STEM、國民教育，再到今天的 AI。AI 甚至已能協助撰寫論文與編程。有見及此，本校兩年前成功申請華夏教育基金 200 萬元撥款，設立 DT & STEM 中心，系統地培訓學生使用 AI。然而，AI 並非萬能。什麼是 AI 無法取代的？

AI 無法教授的個人素質：人際溝通、修養與內心力量

AI 可以提升學業表現，但它不能培育學生的人際溝通能力與同理心。成績可以透過補習改善；但品格、愛心、關懷卻不能用金錢購買。「品學兼優」中，「品」永遠是基礎。

品德包括禮貌、態度，更重要的是價值觀與個人修養。而「內心力量」（Inner Strength）──如自信、情緒管理、韌性、上進心──更是難以教授但極為關鍵的能力。

學校每年舉辦新加坡團，與當地學生交流。（作者提供）

為加強學生的人際溝通、修養與內心力量，本校利用 OLE 交流團。中一至中五學生一同參與兩至三天群體生活，透過參觀與活動接觸社會，思考人生方向，甚至學習英文。

中四學生在OLE DAY參加歷奇活動，訓練溝通和合作。（作者提供）

本校設有「小福人站起來」獎勵計劃，發掘在體育、服務、藝術及領袖方面表現卓越的模範生，並選出「小福之星」。這計劃能有效提升學生自信。本校學生在服務領域尤其突出，因此在僅二十多年的校史裡，已培育出四位區議員，其中包括一位立法會議員。

AI 未能關愛學生

AI 能協助教學，但是否能取代老師？一名好老師需要具備紮實的學科知識、教學能力、良好品格與團隊精神；然而最珍貴的，是「心繫學生」。

學生在成長路上，需要老師陪伴走過挫折。AI 不能示範如何與人相處，更不能做到「以生命影響生命」。因此，班主任與輔導老師的角色，無可替代。

建中學(小西灣)的議員老師洪連杉、校友議員植潔鈴、林永祥、陳凱榮與黃校監和梁校長合照。（作者提供）

本校一直堅持家訪傳統：由中一開始，每位班主任每年家訪六位學生，六年累計三十六次名額。只要學生願意，畢業前都能獲一次家訪。老師走進學生的世界，了解家庭背景與成長需要，並與家長建立信任──這種關係，是任何 AI 無法做到的。

結語

AI 正帶來前所未見的變革，但教育的核心始終是「人」。未來社會需要懂得善用科技、具判斷力，並且「有溫度」的人。學校的使命不僅是傳授知識，更是塑造人格。期望學界在重視科技的同時，亦加強輔導工作，培育學生全人發展。

福建中學（小西灣）梁健文校長（作者提供）

作者：梁健文校長



梁健文任職津貼中學校長12年，現任福建中學(小西灣)校長、東區學校聯絡委員會執行委員、香港教育行政學會執委等。博士論文研究學生的升學抱負，曾在多間大學執教輔導課程。

朱校長積極參與教育界的多項顧問工作，曾獲教育局及其他專業團體邀請，擔任多個顧問委員會成員，為推動教育改革出力。他亦屢獲殊榮，包括傑出 IT 教師獎及資訊素養教學獎等，充分展現其在教育及創新科技界的付出。



香港津貼中學議會簡介：



香港津貼中學議會成立超過半個世紀，致力提升教育專業發展，組織不同活動供會員學校參與，並就各種教育政策和措施提出意見，成為業界與政府溝通的重要橋樑。我們秉持專業精神，追求卓越，致力發展學生的天賦，為香港優質教育貢獻力量。

