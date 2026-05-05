教育臻善｜有朋自遠方來，不亦樂乎—校外評核的美意與教育的昇華

文：香港基督教循道衛理聯合教會李惠利中學束濟良校長

2026年4月27日，清晨。

此刻，窗外夜色尚未完全褪去，距離正式迎接教育局校外評核（下稱「外評」）隊伍進校，僅剩下最後的準備時間。作為一校之長，在這寧靜的時刻，內心湧現的並非對評核的焦慮，而是一種帶著期待的平靜，甚至是一份對教育工作者的使命感與恩典的感激。



面對這十年一度的大檢閱，我將其定義為一場「教育的深化與昇華」。在上週的早會上，我與全體師生分享，引用了儒家的名言：「有朋自遠方來，不亦樂乎。」外評團隊不僅是評核者，更是我們教育路上的同行者。這次評核是一份難得的契機，讓我們在過去兩個多月裡，看見了整個團隊的大躍進：老師的課堂教學策略更趨精準，學生的學習節奏更為專注，家長對學校運作的理解與認同亦再提升。大家對於學校的願景——每位同學相信「我有無價價值，我有無限將來」——有了更深刻的共鳴。這種全方位的進步，正是外評帶給我們的第一份「美意」。

學校的健康檢查：專業的自我審視

在早會中，我曾向師生說明，外評並非一場刻意的表演。我將學校比喻為一位快將進入「半百之年」的中年人。中年，是需要智慧沉澱的階段，而外評則是一次詳盡的「全身檢查」。

透過客觀、專業的視角，外評能幫助我們發現校務運作中那些隱而未現的「不健康」之處，並找出需要優化的生活習慣。這種制度性的檢視，目的是為了讓學校能在健康的體魄下，走得更遠、更穩。因此，我告訴師生：「面對這六位來自教育界的好人家，我們不需要刻意雕琢，只要開心地將平日的常態展現出來，便已足夠。」這是一種對專業的自信，也是對教育本質的回歸。

內化的文化：同儕互助與自主學習

這次迎接外評的過程，意外地催化了學校文化的重塑。老師們不僅系統性地檢視了過去三年的文件，更主動聚焦於 AI 教學效能的提升，同事之間互補長短、切磋琢磨，體現了卓越的同儕互助文化。這種開放、互信的氛圍，是學校持續進步的核心動力。

與此同時，學生們亦展現了令人欣慰的轉變。他們開始重視學習態度，課前預習變得自覺，小息後的課室秩序亦見改善，在課堂筆記與互動回應中，更是展現出前所未有的認真與深思。這正是教育者最期待的校園學習氛圍——學生從「要我學」變成了「我要學」。這種自發性的轉變，比任何評核結果都更為珍貴。

生命教育的實踐：惠利愛龜途的啟示

（作者提供）

感謝主，在這關鍵的時刻，本校「惠利愛龜途生命教育基地」的運作更顯意義非凡。我們收養社會上被遺棄、受傷及年老的龜隻，為牠們提供一個療傷、溫暖的安享晚年之處。校園樹下那兩塊埋葬年老離世龜隻的土地，成為了學生最深刻的生命教材。

透過「龜菜共生」的生態系統，學生不僅習得了科學知識，更在照顧弱小、面對生老病死的過程中，學會了對生命的敬畏。他們學懂了珍惜自己、尊重他人，並認真地過好每一天。這種將生命教育融入校園生活的嘗試，讓我們看見了學校除了「硬實力」之外，更有豐厚的「軟實力」。

結語：我們已經贏了

昨天，我在外評前夕向全體教師發出訊息：「大家一起同心面對今次挑戰，十二天後，我們便可放鬆一點。不管外評結果如何，我們已經將本校常態提升了，所以我們已經贏了，感謝主！」

是的，我們贏了。我們贏在教育的初心沒有改變，贏在全體團隊的凝聚力與自我超越。

此時，窗外的天色已漸亮，距離接收外評隊長的觀課時間表僅餘片刻。我深信，這場評核不僅是對過去的回顧，更是對未來的期許。無論評核的細節如何，這段為了共同目標而努力的過程，已經成為了師生共同的寶貴資產。

來吧！我們已整裝待發。願這次外評，成為我們與同行者攜手提升、為學子創造更好未來的契機。一切交託，這必是最好的美意。感謝主，亞們！

香港基督教循道衛理聯合教會李惠利中學束濟良校長。（作者提供）

作者介紹：



束濟良先生是香港基督教循道衛理聯合教會李惠利中學校長，擁有理學士、教育碩士及基督信仰碩士學位。他曾任職保良局，倡導「正向教育」，重視體藝發展與生涯規劃，並著有《正向教育火伴師——青少年成夢12傳奇》。



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