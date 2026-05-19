教育臻善｜台上台下，我們都在發光

文：東華三院李嘉誠中學歐文素校長

每年四月末至五月初，微風輕拂，卻也伴隨著校園裡一股忙碌而熱烈的氣息。這是我們學校為下學年選拔領袖生、並評選年度傑出學生的時節。同時，豐富多彩的校本藝術課程和STEAM創新課程也進入了成果展示的高潮。在學校禮堂裡，學生們將他們在過去一段時間的學習成果，以表演或發明品展示的形式呈現出來，與全校師生分享他們的創意與知識。



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就在那一天，禮堂裡的燈光似乎比往常更加璀璨奪目。中五年級的學生們正在進行他們的綜合藝術教育科表演。我坐在觀眾席中，目光掃過舞台上一個又一個年輕的面孔。這些孩子，或許不曾受過長期、專業的藝術訓練，但此刻，他們卻在舞台上揮灑自如，或扮演劇中角色，或翩翩起舞，將多種藝術媒介巧妙融合。他們以生動感人的方式，闡釋著「共融」的深刻理念，努力說服台下的每一位觀眾，一同為建立一個更和諧美好的世界貢獻一份力量。

在這次表演中，有一個身影特別令我記憶深刻。他，平日裡是那個沉默寡言、說話時略顯害羞的男學生。然而，當他此刻站在舞台中央，努力詮釋著一個「壞學生」的角色時，他的眼中竟閃爍著我從未見過的光芒。那是一種專注、投入，甚至帶有些許張力的光澤，完全顛覆了我對他日常的印象。

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不只他一人如此。從幕前表演者到幕後工作人員，那些負責搬運道具的學生、精準控制音響的學生，他們臉上都洋溢著燦爛的笑容。那種笑容，是發自內心的喜悅，是努力付出後被肯定而產生的成就感，彷彿在無聲地言說：「我在這裡找到了自己！」作為校長，看到這樣的景象，我心中充滿了莫大的欣慰與恩惠。

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看著台上閃閃發光的學生們，我的目光又自然地投向了台下那些忙碌著的老師們。他們穿梭於各個表演隊伍之間，細心協調，確保每個環節順暢無誤。而他們臉上，卻難掩些許疲憊的痕跡。我知道，我們學校的老師絕非唯一一群每天背負沉重工作壓力的教育工作者。在香港這座城市，有太多老師都和他們一樣——明知工作量已經超負荷，明知休息時間嚴重不足，但只要看到學生的需求，依然會咬緊牙關，全力以赴。他們不是擁有超能力的英雄，他們會感到疲累、會經歷挫折、甚至會萌生放棄的念頭。然而，在最關鍵的時刻，那份對學生的責任感和熱愛，總能戰勝一切負面情緒，支撐他們繼續前行。

作為校長，我深知僅僅口頭上的感謝是遠遠不夠的。老師們若帶著疲憊和負面情緒走進課室，又如何能將正向的能量傳遞給學生，感染他們？因此，我時刻思考著如何為老師們爭取更多資源，精簡繁瑣的行政工作，為他們創造一個可以喘息的空間。我希望老師們能夠以輕鬆、愉快的心情與學生相處，將那份積極、樂觀的情緒毫不保留地傳遞給每一個孩子。

教育的真諦，從來不僅僅是學術知識的單向傳遞。它更是一種深沉的陪伴——陪伴年輕人走過他們人生中最迷惘、最青澀的青春期；在他們表現出叛逆與困惑時，給予真誠的理解與包容；在他們跌倒失意時，毫不猶豫地伸出援手。教育的真諦，是一種悉心的引導——引導年輕人建立積極向上的人生觀，幫助他們發現並肯定自己獨一無二的價值和潛能。教育的真諦，更是一種強大的賦能——賦予每一位學生力量，讓他們在人生中找到最適合自己的舞台，盡情綻放光芒，閃耀出屬於他們自己的精彩。

我特別喜歡觀看學生表演結束時的謝幕環節。在那個時刻，台前幕後所有參與者的面孔都會逐一呈現在觀眾眼前。我看到他們臉上洋溢著滿足、感恩的神情，彷彿在那一瞬間，他們擁有了全世界。那一刻，我都會在心裡默默地告訴自己：我的使命，不僅是讓學生在舞台上發光，更要讓每一位老師，在教育這條充滿挑戰的道路上，也能同樣熠熠生輝。我希望，老師們的光芒能夠照亮一代又一代年輕人的前程，為社會培養出更多有理想、有擔當的棟樑之才。教育之路或許艱辛而漫長，但願每位教育工作者，在最終的「謝幕」時刻，都能帶著那份由衷的滿足與感恩，回味自己的付出與收穫。

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作者介紹：



歐文素校長畢業於香港中文大學（理學士、教育文憑、學生輔導專業文憑、教育碩士），自2018年起擔任校長。大學主修生物，卻因自幼學習音樂而深愛藝術。她常鼓勵學生以藝術表達自我、認識世界，相信經歷才是最好的學習。其教育願景，是幫助年輕人建立整全世界觀，勇敢突破界限，活出光芒。



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