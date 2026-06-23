教育臻善｜香港怪現象

文：棉紡會中學黃定康校長

怪現象一：除了第一，其餘皆空

前兩年，一名香港游泳運動員在一個國際游泳比賽奮力游出兩面銅牌。這本是全港歡騰、值得高興及自豪的國際殊榮，怎料打開社交媒體，竟然看到有評論說：為當時人未能取得第一而感到遺憾。我們的教育好像不知不覺間變了質，只有第一才是值得重視和驕傲，除了第一名，其他就變得沒有價值。這名運動員回應記者時候說得很好：「我盡了自己的努力，在比賽中做到自己最好，所以我覺得沒有遺憾。」



我們不要讓這種「只有第一才配擁有掌聲」的風氣吹進校園。我們要明白，努力的過程本身就閃閃發亮。如果連世界級的銅牌都要被貼上遺憾的標籤，那我們的孩子，活得未免太沉重了。

（作者提供）

怪現象二：無處不在的比較遊戲

用不同的工具去量度及比較，可以幫助學生知道自己的水平，以及幫助學校了解整體教學效能，從而作出改善和進步；但過度的比較及追捧排名，就會偏離了教育的真正意義。

如果教育被簡化成為一串排名，孩子也就變成了統計學上的樣本。活在這種「沒有最高，只有更高」的氣氛下，孩子們會變得不懂得欣賞自己，並且會失去感恩的心。當他們經過努力，在一次測考獲得了不錯的成績，但當和隔壁的陳某某比較之下，即時覺得自己不算什麼；他們歡喜地得到一份玩具，卻會因為見到別人手上的玩具更大更精美而感到不開心。我們都知道這樣是不太好，但好像不知不覺就會常常拿所有和別人去比較。教育的真正意義，應是啟發與開導，讓每一個人展現自己的生命與潛質，而不是一場永無止境的排名和比較遊戲。

（作者提供）

怪現象三：要快、要搶：爭分奪秒的集體競速

香港是一個講求效率的地方，時刻要清醒及抓緊機會，這種「要快要搶」的基因，簡直是從幼稚園就開始植入。在巴士地鐵上，常常看到家長推著一臉茫然的小朋友衝鋒陷陣：「快！去搶那個空位！」到了升學季節，這種「搶」便演變成一場行為藝術。有些孩子明明已經派到了心儀、甚至非常優秀的志願，家長卻依然帶著他們加入「叩門大軍」。「沒有最好，只有更好嘛！」「有得揀先至係老闆！」家長擦著汗對我說。

我們好像一停下來，就會被這座城市拋棄。但試想想，我們到底在跟誰競爭？

校長的真心話：停下來，風景正美！

各位讀者，人生真的必須是一場不斷奔跑、不斷進步的苦役嗎？

香港的怪現象，說到底，是我們太習慣用「第一」、「排名」、「速度」來衡量人生。可是，人生不必永遠奔跑。第二名也好，第三名也好，慢一點也好，原來都可以很美。 希望我們能在笑談這些怪現象的同時，心領神會：人生可以停下來，欣賞風景，享受當下。

（作者提供）

下次見到完成了比賽但沒有拿下獎牌的孩子，記得大聲和他說句：「你太棒了！」

能夠活在當下、享有知足感恩的快樂，才是人生拿不走的第一名。 棉紡會中學黃定康校長

（作者提供）

棉紡會中學黃定康校長。（作者提供）

作者介紹：

黃定康校長，加入教育界已經第30年，擔任校長崗位已經第12年，現為荃灣葵涌及青衣區中學校長會主席及棉紡會中學校長



香港津貼中學議會簡介：



香港津貼中學議會成立超過半個世紀，致力提升教育專業發展，組織不同活動供會員學校參與，並就各種教育政策和措施提出意見，成為業界與政府溝通的重要橋樑。我們秉持專業精神，追求卓越，致力發展學生的天賦，為香港優質教育貢獻力量。

