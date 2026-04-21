教育臻善｜那個不懂「鶴立雞群」的學生，後來怎樣了？

文：東莞工商總會劉百樂中學黃慧文校長

東莞工商總會劉百樂中學袁同學在中三那年第一次接觸 AI 繪圖時，只想敷衍交差。中文科黃老師要求學生用 AI 呈現成語意境，袁同學因不懂何謂「意境」，隨意輸入了：「一隻白色的鳥站在很多雞中間」。結果 AI 生成了一張怪異的圖：一隻肥胖的白鴿，呆滯地站在一堆剛出爐的烤雞之中。



組員的哄笑讓袁同學臉紅了。「AI 很笨的，你試試描述這個成語帶給人的感覺，而不要只看它的字面意思。」黃老師在一旁輕聲提示。袁同學思前想後，重新輸入：「一隻高傲的仙鶴，周圍是吵鬧的雞群，牠自覺與眾不同。」這次畫面總算正常了些：鶴的長腿微曲，頸項挺直，背景是一片暖黃色的雞群。袁同學把圖片存檔上傳，心想這堂課總算熬過去了。那一刻，他心裡隱約明白了一件事：「如果說得不清楚，AI 也幫不了你。」

這一堂中文課沒有背誦，沒有默書。學生們為了讓 AI 畫出「臥薪嘗膽」的忍辱負重，反覆琢磨字句；為了呈現「破釜沉舟」的決絕，爭論該用黃昏還是黎明作背景。黃老師觀察到，當學生發現提示詞愈精準，畫面愈貼近心中所想時，他們會更主動翻查成語典故，「這不是為了應付考試，而是他們真的想知道，這個成語到底在說甚麼」。

虛擬主播背後的英文特訓

到了下學期，英語科與資訊科技科需要完成跨學科課業——「網絡安全項目」。袁同學要撰寫關於「釣魚式攻擊」（Phishing）的英語劇本，並製作 AI 虛擬主播短片。

起初，他照舊想走捷徑，直接把中文大綱丟進翻譯軟件，再叫 AI 生成劇本。但當他把劇本匯入虛擬主播系統時，發現 AI 主播唸出來的語氣生硬，口型也對不上。為了讓那個看起來很專業的主播更生動，他不得不反覆錄音、校對發音，甚至為了讓劇本更像「真人發聲」而開始查閱海外的科技資訊。「我本來只是想讓影片看起來很酷，沒想到為了修正 AI 的語病，我竟然不自覺把 Phishing 的用法背熟了。」他感嘆道，「這大概是我這輩子寫英文文章最認真的一次。」

跨科合作，與「文」同樂。（作者提供）

當科技成為橋樑，而非答案

升上中四後，袁同學在物理科遇到瓶頸。深夜裡，他拍下難題傳給由學校物理科侯老師製作的 AI 助教，並輸入：「給我完整答案。」沒想到系統給了一個提問：「你覺得應該先處理摩擦力還是重力？」

「直接給答案不行嗎？」他心中抱怨，但當晚沒人能教他做功課，他只好硬著頭皮與 AI 對話。經過三輪 AI 助教的引導與公式推導，他竟然靠自己算出了正確答案。當系統顯示「恭喜，推導完全正確」時，他感受到久違的成就感。他發現：等老師「餵」答案時，大腦是死的；與 AI「吵架」時，大腦反而是活的。

工具為輔，思考主導

（作者提供）

東莞工商總會劉百樂中學引入 AI 技術數年，始終堅持：AI 可以輔助學習，但不能代勞。黃校長強調：「我們培養的不是問 AI 取得答案的學生，而是透過 AI 的引導，自己思考、找出答案的學生。」

袁同學升讀中四後，那段與 AI「博弈」的經歷已成為他的學習模式。每當學習遇到瓶頸，或是概念模糊不清時，他會運用 AI 協助，並視之為「永不嫌煩的討論夥伴」，因為他相信與其從 AI 取得答案，不如與 AI 討論，讓他不單止對課題有更深入的了解，更令他從中獲得滿足感，使學習變得更有樂趣。

東莞工商總會劉百樂中學校長黃慧文。（作者提供）

作者介紹：



東莞工商總會劉百樂中學校長黃慧文，在沙田區深耕校務十一年。以咖啡豆比喻育人，深信磨練淬煉方能綻放價值。秉持校訓「博學力行」，積極引入人工智能及科創課程緊貼教育趨勢，同時深耕特色英語及校本跨科課題，優化學與教效能。個人信念「終身學習、全人發展」，兼顧學業成績與品德成長，培育多元潛能。現任教育局教科書審書委員、曾擔任沙田文化藝術推廣委員、和富青少委員，結合教育專業與社區發展。



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