教育臻善｜以科技啟迪心靈——讓每個孩子都發光的創客之路

文：東華三院邱子田紀念中學葉偉儀校長

科技日新月異，人工智能的浪潮席捲全球，教育界正面臨前所未有的挑戰與機遇。作為東華三院邱子田紀念中學的校長，我時常思考一個問題：我們究竟要培養怎樣的下一代，才能讓他們在未來立足，同時成為對社會有貢獻的人？



答案，不在於灌輸多少技術知識，而在於培育學生的「心」。因此，我校的STEM教育方針，始終緊扣「普及化」與「全人發展」兩大核心。我們堅信，STEM不應是少數精英的專利，而是每一位學生都應享有的學習權利。由中一開始，我們便將立體繪圖、Arduino編程、AIoT應用等創客技巧融入常規課程，讓所有同學都能親手觸摸科技、感受創造的樂趣，從中建立自信與解難能力。

學生課堂作品展示。(作者提供）

從同理心出發，讓科技有溫度

有了普及的基礎，我們更進一步引導學生將科技應用於社會關懷。我們獨有的校本課程——「SteamMaker 創客工程師課程」正是希望學生明白，冰冷的代碼背後，需要一顆溫暖的同理心。課程要求學生走出課室，觀察社區中的弱勢社群，再運用所學的機器學習、電腦視覺等技術，為他們度身訂造解決方案。從構思「影隨工友」智能裝置減輕清潔工人負擔，到研發樂齡科技產品照顧長者，我們看見同學們從使用者的角度出發，將創意轉化為具社會效益的發明，這正是教育最動人的畫面。

Start up 體驗營商計劃。(作者提供）

為了讓學習與真實世界接軌，我們在中三級設立了全年制的「Start up體驗計劃」專題研習。同學們不只要動手製作原型，更要撰寫創業計劃書，並在產品展覽日向由老師及業界友好組成的「投資者」進行推介。這種從「動手做」到「創業家思維」的訓練，讓學生提早體驗產品開發的完整週期，學會溝通、協作與面對失敗。

Start up 體驗營商計劃。(作者提供）

追求卓越，在國際舞台綻放光芒

在普及教育的深厚根基上，我們更鼓勵學生追求卓越，挑戰更高層次。我深信，適當的競賽磨練，能讓學生的潛能綻放光芒。為此，我們投放大量資源開設機甲大師、VEX機械人製作等進階課程，並帶領學生征戰各級賽事。

VEX機械人美國公開錦標賽2025。(作者提供）

令人欣慰的是，這份對創科的熱忱已轉化為實質的肯定。近年，我校學生頻繁穿梭於本地與國際賽場，無論是在美國VEX機械人公開賽的舞台上，還是在科大舉辦的各類機械人挑戰賽中，都獲得優異的成績。這些大大小小的獎項，見證了他們從初出茅廬的生澀，成長為能獨當一面的工程人才。對學生而言，最豐碩的收穫並非獎牌，而是那段以汗水澆灌的奮鬥過程。

結語：科技與品德兼備的未來領袖

教育是春風化雨的工作，需要耐心與堅持。展望未來，我校將繼續深化STEM教育，並在課程中加入更多人工智能及大數據元素。我期盼每一位從邱子田畢業的學生，都能懷着對社會的關懷，運用科技知識解決問題，成為具備卓越能力與高尚品德的未來領袖。這，就是我們的教育臻善之道。

東華三院邱子田紀念中學葉偉儀校長。（作者提供）

作者介紹：



葉偉儀先生，東華三院邱子田紀念中學校長。

香港大學中文系畢業，之後於香港中文大學修讀教育文憑和教育碩士。曾於香港教育局課程發展處擔任高級課程發展主任，後於沙田區一間津貼中學擔任校長，積極參與社區及教育局不同委員會的工作，特別重視青少年價值教育的推動和發展。再於中國文化研究院擔任院長，從事推廣中國歷史和文化的工作，期望加深香港市民與學生對國家歷史文化的認識。現為東華三院邱子田紀念中學校長。



香港津貼中學議會簡介：



香港津貼中學議會成立超過半個世紀，致力提升教育專業發展，組織不同活動供會員學校參與，並就各種教育政策和措施提出意見，成為業界與政府溝通的重要橋樑。我們秉持專業精神，追求卓越，致力發展學生的天賦，為香港優質教育貢獻力量。

