《香港01》正向教育教師講座　曾文堯談發掘學生性格強項

正向教育近年逐漸受到教育界關注，如何在教學及師生互動中發掘學生的潛能，亦成為教師的重要課題。《香港01》「01教育」團隊日前邀請香港城市大學正向教育研究室成員曾文堯先生（Eric Tsang）到訪五邑鄒振猷學校，舉行「城大正向教育研究室正向專家」教師講座，透過正向心理學理念及實踐例子，協助教師重新認識學生的個人力量，探索以性格強項為本的教育方式。



由問題轉向個人力量 重新認識正向心理學

講座首先介紹正向心理學的理念。曾文堯指出，傳統心理學較多關注問題、缺失及心理困擾，而正向心理學則將研究焦點延伸至人類的優點、潛能及強項，關注如何促進幸福感與個人成長。

講者引導教師思考，當學生遇到學習或行為問題時，除了關注需要改善的地方，亦可嘗試從學生已有的能力及正面價值出發，了解他們具備哪些優勢，以及如何將這些力量應用於日常生活。這種由「問題導向」轉向「個人力量導向」的思維轉變，有助教師以不同角度理解學生。

教師舉手參與講座互動，回應不同年級學生的快樂程度，探討校園幸福感。

Aware–Explore–Apply模型 發現、發掘並發揮強項

講座亦以Aware–Explore–Apply模型作為實踐方向，帶領教師思考如何在校園中識別及培養學生的性格強項。當中，Aware着重察覺及認識學生的正面特質；Explore則進一步探索強項如何在不同情境中展現，以及過度或不足運用時可能帶來的影響；Apply則鼓勵學生將強項應用於學習、人際關係及日常生活，發揮個人潛能。

曾文堯亦介紹性格強項為本的欣賞方式，提醒教師不必只在學生取得成功時才給予讚賞，亦可留意他們在過程中的努力、堅持及進步，具體指出所展現的性格強項，讓學生理解自己的正面特質。

曾文堯於講座上介紹Aware–Explore–Apply模型，講解如何發現、發掘及發揮學生性格強項。

以成長型思維回應學生 建立正向學習氛圍

講座亦探討成長型思維在教育中的應用。曾文堯指出，教師的回應方式會影響學生如何看待能力、挑戰及失敗。他強調，正向教育不僅關乎學習表現，更重要是「要讓學生期待上學，有歸屬感、有安心感」，讓學生在校園中感受到接納與支持，願意嘗試及探索自己的可能性。

相較於單純稱讚學生「叻」，教師可具體指出學生所採用的策略、付出的努力及面對困難時的堅持，並鼓勵他們從錯誤中尋找改進方法。透過欣賞學生的過程與進步，教師可協助學生認識自身強項，逐步建立成就感及自信，營造更正向的學習氛圍。

透過講座，教師進一步認識正向教育不只是鼓勵學生保持快樂，而是協助他們發現自身優勢、探索不同可能，並在實際生活中發揮所長，逐步建立成就感、抗逆力及幸福感。

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