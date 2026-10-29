18校網｜薄扶林、碧瑤灣、香港仔小學名單有甚麼學校？學額多少？

撰文：容育仁
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18校網的範圍以香港南區為主，共有9間學校可供選擇，主要位於在薄扶林、碧瑤灣、香港仔、田灣、石排灣、鴨脷洲、黃竹坑、壽臣山、深水灣、淺水灣、赤柱及舂坎角附近。「01教育」已經於下文為你整合18校網的小學名單、範圍及地圖及18校網屋苑名單，幫助你的子女升讀心儀學校！

18校網的競爭激烈嗎？學生人數是多少？

教育局《學生人數統計報告書》未有根據小學校網分類的學生數字，只有按區議會紀計的數字。參考最新的2025年度《報告書》，在2025年9月於香港南區就讀本地幼稚園及非本地幼稚園低班（該批學生一般將於2027年9月入讀小一）的學生人數分別為485及444人，而18校網學校現正為2027年9月入讀小一的學生，於自行分配學位階段，提供合共451個學額。

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18校網範圍及地圖

18校網主要覆蓋香港南區，包括薄扶林、碧瑤灣、香港仔、田灣、石排灣、鴨脷洲、黃竹坑、壽臣山、深水灣、淺水灣、赤柱及舂坎角，區內鐵路站包括黃竹坑等。以下為教育局提供的18校網地圖：

18校網的範圍地圖。（香港政府地理資訊地圖截圖）

18校網有哪些小學？

想知道如何選校，第一件事當時是了解校網內有哪些學校可供選擇，以下是18校網內9間學校在2027年度的資料：

18校網的小學有哪些直屬／聯繫／一條中學？

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「01教育」有什麼18校網的小學報道？

聖公會置富始南小學學生舞火龍　由紮作到中秋實戰　體驗非遺文化

18校網附近是什麼校網？有什麼校網可供了解？

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18校網屋苑及租盤

如果有意搬進18校網，提高子女入讀校網內學校的機會，可以考慮的屋苑包括海怡半島、貝沙灣、南灣、置富花園、紅山半島、碧瑤灣、深灣9號及紅山半島 - A區。

18校網小學有哪些選擇？

18校網有9間學校，小學選擇包括鴨脷洲街坊學校、東華三院鶴山學校、嘉諾撒培德學校及聖公會置富始南小學等。如欲了解更多有關18校網的資料，可以瀏覽此文章

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