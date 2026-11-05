91校網｜火炭、馬料水、圓洲角小學名單有甚麼學校？學額有多少？
撰文：容育仁
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91校網的範圍以沙田區為主，共有17間學校可供選擇，主要位於在火炭、馬料水、圓洲角、沙田第一城、小瀝源及石門附近。「01教育」已經於下文為你整合91校網的小學名單、範圍及地圖及91校網屋苑名單，幫助你的子女升讀心儀學校！
91校網的競爭激烈嗎？學生人數是多少？
教育局《學生人數統計報告書》未有根據小學校網分類的學生數字，只有按區議會紀計的數字。參考最新的2025年度《報告書》，在2025年9月於沙田區就讀本地幼稚園及非本地幼稚園低班（該批學生一般將於2027年9月入讀小一）的學生人數分別為2,559及301人，而91校網學校現正為2027年9月入讀小一的學生，於自行分配學位階段，提供合共902個學額。
91校網範圍有多大？有地圖嗎？
91校網主要覆蓋沙田區，包括火炭、馬料水、圓洲角、沙田第一城、小瀝源及石門，區內鐵路站包括火炭及石門等。以下為教育局提供的91校網地圖：
91校網有哪些小學？
想知道如何選校，第一件事當時是了解校網內有哪些學校可供選擇，以下是91校網內17間學校在2027年度的資料：
91校網的小學有哪些直屬／聯繫／一條中學？
「01教育」有什麼91校網的小學報道？
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91校網附近是什麼校網？有什麼校網可供了解？
91校網屋苑及租盤
如果有意搬進91校網，提高子女入讀校網內學校的機會，可以考慮的屋苑包括沙田第一城、玖瓏山、星凱．堤岸、河畔花園、駿景園及御龍山。
91校網小學有哪些選擇？
91校網有17間學校，小學選擇包括沙田崇真學校、聖公會主風小學、天主教聖華學校及基督教香港信義會睿信學校等。如欲了解更多有關91校網的資料，可以瀏覽此文章。