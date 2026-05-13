校園天地｜基督教粉嶺神召會小學　「活演小畫家」視藝作品展

視藝戲劇CROSSOVER

藝術，從來就是穿越時空、遍及不同國度。神小視覺藝術科為了更生動地呈現學生的學習成果，首次與戲劇科合作，策劃了一場名為「活演小畫家」的作品展，作品呈現出超現實主義、立體主義、後印象派等不同的風格，並且融入於多角度立體藝術、女性自畫像、強烈色彩變化的筆觸及波點裝置藝術之中。



展覽除了展示同學們在視藝課堂上的精彩作品，更從每級精選一位小畫家代表，精心打造其畫家造型，配以戲服與道具，活靈活現地演繹出藝術家的鮮明形象。小畫家們以戲劇定格、模仿動態及走位介紹的方式，向來賓演繹其所化身的作品特色，讓禮堂化身為趣味盎然的藝術展廳。（內容由基督教粉嶺神召會小學提供）



小畫家的展覽及介紹區。（基督教粉嶺神召會小學提供）

小畫家的展覽及介紹區。（基督教粉嶺神召會小學提供）

展出學生立體作品。（基督教粉嶺神召會小學提供）

展現自信及藝術氣質

猶記得展覽當天，一邊聽著年紀最小的小畫家生動地自我介紹：「大家好！我是芙烈達‧卡羅（Frida Kahlo），一位來自墨西哥的女畫家……」一邊細細端詳她身旁的作品，我深深相信：每一件作品背後所付出的心力、所投入的時間、所湧流的創意、所展現的堅毅，遠遠超乎我們的想像，其價值無可衡量。另一位扮演馬克‧夏卡爾（Marc Chagall）的小男孩，手持小提琴，頭戴銀白假髮，侃侃而談自己喜愛做夢與天馬行空的創作。他不僅散發出那位畫家獨有的藝術氣質，更展現出非凡的自信與夢幻的風格。

小畫家向同學介紹代表畫家的生平及藝術特色。（基督教粉嶺神召會小學提供）

穿越時空的互動

展覽期間，同學、老師及家長不僅可到場欣賞並與小畫家互動，還能投票選出心目中最喜愛的小畫家，一同發掘美、享受創意，並在互動中彼此學習、互相尊重。願我們在忙碌的生活裡，依然用心發掘藝術之美，尋找跨越時代的足跡，並時刻感受藝術所帶來的溫暖與力量——因為藝術，從來就是穿越時空、觸動心靈的永恆語言。

老師與小畫家的合照。（基督教粉嶺神召會小學提供）

（內容由基督教粉嶺神召會小學提供）

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