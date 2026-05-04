校園天地｜嶺英公立學校試前打氣站　家長成為學生的情緒同行者

撰文：校園投稿
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要支持學生面對學業和生活壓力，單靠校方力量並不足夠。打鼓嶺嶺英公立學校呂靜儀副校長表示，學校的目標是「希望轉化家長成為學校的『一對手』，支援家長去支持學生，令大家都得益」。學校透過增強家校合作，將學生支援與家長培訓緊密結合，建立更鞏固的校園精神健康支援網絡，讓學生們在面對壓力時，不再感到孤軍作戰，而是擁有一個可以安全抒發感受的空間。（內容由打鼓嶺嶺英公立學校提供）

考試前的溫暖避風港

為建立同理心校園文化，學校參與「感講夥伴學校計劃」，涵蓋學生班級經營及家長教育。一群家長義工接受學校夥伴機構「JUST FEEL 感講」的培訓，於共學小組反思溝通習慣並練習「善意溝通」。這讓家長學會先同理自身感受，進而聆聽與理解學生處境，減少評價與說教。

家長義工們接受「JUST FEEL 感講」的培訓，於共學小組反思溝通習慣並練習「善意溝通」。（打鼓嶺嶺英公立學校提供）

在學生最感壓力的考試前夕，這群家長義工於午息設立「試前加油打氣站」，成為學生的安避風港。透過遊戲與圖卡，家長引導學生抒發內心的感受與需要。許多學生分享，這次體驗既驚喜又感動，因為當分享擔憂時，大人不再急著說教而是安靜聆聽。這種「被聽見」的感覺，讓他們壓力得到即時釋放。

社工李依穎姑娘觀察到活動的成效並表示：「學生很珍惜與家長溝通的機會，沒想過自己的感受會有人聆聽。」這顯示計劃成功轉化了家長角色，由受助者變為精神健康支援者，分擔校內的輔導工作，成為校園支援網絡中不可或缺的力量。

透過遊戲與圖卡，家長引導學生抒發內心的感受與需要。（打鼓嶺嶺英公立學校提供）

校園延伸至家庭的改變

改變不僅發生在校園，學生在家庭中也感受到更多支持。過去，學生常面臨如「做完功課未？」或「唔開心都沒用」等關心，有時這反而變成壓力與否定感，日積月累下加深親子隔閡。

隨著家長將培訓所得應用於生活，家庭氛圍開始轉變。曾有學生不安地問：「如果我讀書不高分，你會不開心嗎？」他得到的不再是來自家長的批判，而是「我不在意分數，只想見到你努力」的真誠接納。當了解代替批判，親子隔閡逐漸消除，更有原本需接受心理支援的學生，因家庭關係改善，在一年後順利「畢業」。

未來，學校將會繼續與家長攜手，共同支持學生的身心靈健康成長。

學生們珍惜與家長溝通的機會，沒想過自己的感受會有人聆聽。（打鼓嶺嶺英公立學校提供）

（內容由打鼓嶺嶺英公立學校提供）

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