校園天地｜粉嶺公立學校班級經營活動日　重建學生疫後社交能力

校園復常雖已四年，但網課對學生社交發展的深遠影響仍不容忽視。粉嶺公立學校觀察到，學生在成長關鍵期缺乏互動練習，導致復課後同學間未能妥善表達自己，誤會情況明顯增加。這成為學校深化社交情意教育的契機，致力於重建學生的人際互動技巧。三年前，學校加入「感講夥伴學校計劃」，將社交情意教育納入常規課程。為彌補課堂理論與現實互動的距離，學校與夥伴機構「JUST FEEL 感講」特別設計「班級經營主題活動日」，引導學生在遊戲與合作中將知識轉化為實踐。（內容由粉嶺公立學校提供）



圍繞三大價值觀 設計多元互動挑戰

活動圍繞「同理心、尊重他人、團結」三大價值觀設計。其中「班制問答比賽」刻意跳出學術框架，融合觀察、記憶、策略與協調任務，例如限時傳筆及益智挑戰，確保不同能力的學生都能在團隊中找到位置。此外，「畫出不同」與「小小漫畫家」著重訓練聆聽與尊重，「同理心運動會」則促使學生在挑戰中學會互相扶持。

這些活動的重心不在競爭勝負，而在於創造師生間的共同經歷。這份深刻的集體回憶，能幫助學生在未來面對現實衝突時，即時回想起學習過的社交情意技能，進而選擇適切的應對方式。

學生在「班際同心運動會」活動中學習如何透過互相聆聽和尊重找到團隊合作的共識。（粉嶺公立學校提供）

「班際團隊問答比賽」讓不同能力的學生各展所長。（粉嶺公立學校提供）

促進生生互動 從「知道」轉化為「做到」

社交情意能力必須透過真實互動來建立。活動日中，教師退後成為觀察者與引導者，將主導權交還學生，由他們自行商討策略並處理意見分歧。活動後，教師透過回顧與檢討，引導學生反思互動中的感受與行為選擇。這種設計有效縮短了理論與現實的距離，讓學生在真實情境中反覆練習「表達感謝」與「同理他人」，實踐從認知到行為的轉化。

活動日中，教師退後成為觀察者與引導者，讓學生練習合作與處理分歧。（粉嶺公立學校提供）

活動最珍貴的成效，是讓平日安靜、低調的學生綻放光芒。邱月華副校長總結道：「這些孩子平時在人群中或許不是最耀眼的，但在團隊協作中，同儕看見了他們獨特的才能，這份『被看見』的驚喜轉化為欣賞與尊重，促使學生間建立起真摯的連結。」這種轉變不僅增進了同儕關係，教師亦能以更細膩的視角洞察學生的特質與成長需求，有助優化社交情意教育的深度，進而制定更貼心的班級經營策略。

學生在活動日中練習同理別人的感受、彼此欣賞與尊重。（粉嶺公立學校提供）

（內容由粉嶺公立學校提供）

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